【疫苗快報】澳洲可能考慮承認長期新冠為一種殘疾（9月6日）

今集內容： 當局將審查長新冠對澳洲健康、經濟與教育的影響

澳洲可能考慮承認長期新冠為一種殘疾

報告指維州33病人打000無人聽失救死

當局將審查長新冠對澳洲健康、經濟與教育的影響

眾議院衛生委員會將審查長期新冠以及重覆感染對健康、經濟和教育的影響。





預計調查還將研究長期新冠是如何影響那些因年齡、健康狀況或殘障，而面臨更嚴重疾病風險的群體。





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調查主席、工黨議員弗里蘭德（Mike Freelander）表示，長期新冠正成為一個重大的健康問題。





長期新冠是指在初次感染後數周內，仍有或出現新冠症狀。





世界衛生組織估計，感染新冠人士中，有10%至20%在初次感染後，會有持續的症狀。





調查委員會副主席、自由黨議員麥金托什（Melissa McIntosh）說，長期新冠的診斷和治療，也將是委員會工作的關鍵部分。





意見書將在11月18日前向公眾開放。





同時，南澳將開始為五歲以下有健康問題的兒童接種疫苗。





他們將接受較低劑量的莫德納（Moderna）疫苗，為成人劑量的四分之一。



澳洲可能考慮承認長期新冠為一種殘疾

周二，澳洲報告至少66例新冠死亡病例，包括新州的27宗，維州25宗，和昆州8宗。





聯邦工黨議員弗里蘭德（Mike Freelander）博士表示，澳洲可以考慮將長新冠確認為一種殘疾，部分國家包括美國在內，已經這樣做。





澳洲和國際研究人員發現，新冠疫苗的第一針對男性更有效。





該研究報告主要作者、墨爾本大學教授卡索伊克（Cassandra Szoeke）說，與男性相比，女性更容易出現疫苗副作用。





她說：「具體來說，在接種阿斯利康和強森疫苗的女性中，血凝塊/血栓事件的報告更常見。」





澳洲統計局的最新臨時死亡率報告顯示，新冠大流行令癌症、癡呆和糖尿病的死亡率上升。





澳洲在1月至5月期間報告75593例死亡，比前五年的平均數高出16.6%。





數據顯示，死於癡呆、糖尿病和癌症的人數，分別比五年的基線高出20.5%、20%和6%。



報告指維州33病人打000無人聽失救死

維州上星期六公佈一份應急管理監察長調查結果的報告，指有33名病人因為撥打000緊急求助熱線無人接聽，導致救護車延誤到達失救致死。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）親自為事件向公眾致歉。





早前維州兩名高級部長級官員，已代表維州政府向市民公開道歉，安德魯斯今天首次為事件進一步向公眾致歉。





他出席一個公開場合時對記者說：「我向任何被這種病毒感染的人，特別是那些失去至親的人，表示最深切的哀悼和同情，以及我個人的道歉，以及代表政府作出更全面的道歉。」





他又指，維州政府會為民眾作出改變、改善有關問題，以及增加人手。





政府早在2015年已經意識到緊急服務電信管理局面對不穩定的財務狀況。





報告指，局方增撥資源的速度，追不上新冠疫情期間有大量民眾需要打電話求助的數量。





報告建議當局有9成緊急電話應該在5秒內接聽。





但維州於2021年10月解封後，000服務追不上需求，達至完全不可接受的水平。





而在1月份爆發第一波Omicron疫情時，只有39%的召喚救護車服務，能在5秒的目標內接聽，有病人足足等待超過76分鐘才打通。





政府在5月誓言會招募和培訓近400名額外的接聽員，約150人已經開始加入服務，令整個6月份5秒內打通召喚救護車服務的目標，提高到86.2%。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







