【疫苗快報】莫德納控告輝瑞新冠疫苗侵犯知識產權（8月29日）

今集內容： 新冠隔離期或縮至5天

維州猴痘病例增加 大多數來自墨爾本

莫德納控告輝瑞新冠疫苗侵犯知識產權

新冠隔離期或縮至5天

澳洲在周一報告至少 11 宗新冠死亡個案，其中新州和維州各有 4 宗。





澳洲各州和領地的每日新增新冠病例數目繼續減少。





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維州計劃所有在2023至2024年，報讀護士或助產士課程的本地學生，可以獲得獎學金支付學費，但有關計劃遭到了行業領袖的批評。





澳洲私立醫院協會行政總監羅夫（Michael Roff）表示，這對於維州的公立醫院系統來說不是好消息。





從今天開始，養老金領取人和其他符合條件的優惠卡持有人，可以從任何新州服務中心、流動服務中心或災難救援中心領取最多 10 份免費快速抗原檢測。





國家內閣在周三可能會將新冠病毒檢測呈陽性的人的隔離期，由現時七天縮短到五天。





在澳洲各州和領地免費接種流感疫苗的截止日期為 8 月 31 日。



維州猴痘病例增加 大多數來自墨爾本

維州衞生官員表示，維州出現的猴痘病例有所增加。





大多數新感染病例都是來自墨爾本，但目前猴痘疫苗劑量的供應有限。





維州衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）表示，預計下個月將有大約 20,000 劑疫苗運抵。





托馬斯表示，疫苗供應是聯邦政府的責任，他們正在與聯邦政府一起努力，以確保盡快在維州推出疫苗，預計9月份會有更多疫苗供應。





但維州副首席衛生官弗里德曼（Deborah Friedman）表示，在疫苗運扺前，感染個案可能會上升。



莫德納控告輝瑞新冠疫苗侵犯知識產權

莫德納行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）在上周五的聲明中，表示輝瑞及BioNTech的團隊，涉嫌挪用莫德納的兩項知識產權。





其中一項涉及 mRNA 結構，莫德納稱其科學家於 2010 年開始開發，並於 2015 年率先在人體試驗中進行驗證、並在 2020 年初爆發之前已獲得專利的 mRNA 技術。





第二項涉嫌侵權涉及編碼一種全長刺突蛋白，莫德納稱他們的科學專家，在為導致中東呼吸綜合徵 (MERS) 的冠狀病毒研製疫苗時，已成功開發這種蛋白，雖然 MERS 疫苗從未上市，但其開發的工作，幫助莫德納能迅速推出了新冠疫苗。





莫德納以及由輝瑞公司是首批開發新冠病毒疫苗的兩個團隊，但據悉，總部位於馬薩諸塞州劍橋市的莫德納藥廠在十年前已創立 mRNA技術。





莫德納表示在大流行初期，他們不會強制執行其專利，以幫助其他人開發自己的疫苗，尤其是針對低收入和中等收入國家。但在 2022 年 3 月，莫德納已表明，希望輝瑞和 BioNTech 等公司尊重其知識產權，但亦指他們不會在 2022 年 3 月 8 日之前為的任何有關制藥活動索償。





輝瑞及BioNTech方面則表示，將全力捍衛自己的專利。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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