【疫苗快報】新口罩自動感應 10分鐘內話你知有無病毒（9月22日）

今集內容： 維州宣布取消公共交通工具口罩令

老年護理部門疫情嚴峻

新口罩自動感應 10分鐘內話你知有無病毒

維州宣布取消公共交通工具口罩令

維州政府宣布取消公共交通工具上的強制口罩令。





衛生廳長托馬斯 （Mary-Anne Thomas）證實由今晚午夜起生效。





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但醫院及護理設施的訪客、綜合醫療人員、新冠患者的緊密接觸者仍然必須要戴口罩。





新州及昆州都已在昨日終止有關強制口罩令，在此之前，南澳、西澳、塔州同北領地都先後取消了此規例。



老年護理部門疫情嚴峻

數據顯示，老年護理部門即將記錄第4000例與新冠有關的死亡。





截至9月14日的最新統計數據顯示，自大流行開始以來，老年護理設施中，有3981人死於新冠，而這其中超過3000人是在2022年死亡的，短短9個月的死亡人數，已經超過了大流行前兩年死亡人數的總和（2021年為231人，2020年為686人）。





早前，艾巴尼斯政府宣布，將再撥款14億澳元來應對新冠疫情的影響，其中大部分資金，將用於老年護理行業。





計劃包括對老年護理人員的財政支持，以及對新冠檢測、防護設備和藥物的資金支持。





政府一直面臨壓力，要求對老年護理機構提供更多支援，以應對日益增加的死亡人數。





超過8.4億元，將用於政府的老年護理支援計劃，而超過2.35億元，將會用作國家醫療儲備中支援老年護理、殘障護理和其它服務行業的防護設備、新冠檢測和其它用品。



新口罩自動感應 10分鐘內話你知有無病毒

根據細胞出版社 (Cell Press) 旗下的Matter 雜誌期刊於昨天發表的報道指，如果周圍空氣中存在目標病原體，這種高度敏感口罩可以在 10 分鐘內通過流動設備提醒佩戴者。





該研究的通訊作者、亦是上海同濟大學物料科學家譯音方英（Yin Fang）說：『之前的研究顯示，佩戴口罩可以降低傳播和感染疾病的風險。因此，我們希望創造一種能夠檢測空氣中是否存在病毒並提醒佩戴者的口罩。』





引起新冠肺炎和 H1N1 流感的呼吸道病原體會通過感染者在說話、咳嗽和打噴嚏時釋放的小飛沫和氣溶膠傳播。這些含有病毒的分子，尤其是微小的氣溶膠，可以長時間懸浮在空氣中。





方英和他的同僚在一個封閉的房間裡對口罩進行了測試，方法是在口罩上噴灑含有微量液體和氣溶膠的病毒表面蛋白。





方英表示，感應器對低至 0.3 微升含有病毒蛋白的液體有反應，這比打噴嚏時產生的液體容量少 70 到 560 倍，遠低於咳嗽或說話時產生的液體容量。





該團隊設計了一個帶有適體（aptamers）的小型感應器，適體是一種合成分子，可以識別病原體的獨特蛋白質，如抗體。在該團隊的概念驗證設計中，他們用了三種適體修改多渠道感應器，可以同時識別新冠病毒（SARS-CoV-2）、H5N1 和 H1N1流感病毒上的表面蛋白。





一旦適體與空氣中的目標蛋白質結合，連接離子門控制的晶體管將放大信號並通過手機提醒佩戴者。離子門控晶體管是一種高度敏感的新型設備，因此口罩可以在 10 分鐘內檢測到空氣中極其微量的病原體。





方英說：『我們的口罩在通風不良的空間（例如電梯或封閉的房間）中非常有效，因為在這些地方感染的風險很高。』





他又補充說，將來如果出現新的呼吸道病毒，他們可以很容易便更新感應器的設計來檢測新的病原體。





該團隊希望接下來通過優化聚合物和晶體管的設計來縮短檢測時間，並進一步提高感應器的靈敏度。他們亦致力於開發可用於各種健康狀況的穿戴設備，包括對癌症和心血管疾病等。





方英說：『目前，醫生在診斷和治療疾病方面一直非常依賴他們的經驗。但隨著可穿戴設備收集的數據越來越豐富，診斷和治療疾病可以變得更加精確。』



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







