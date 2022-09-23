【疫苗快報】西澳下議院通過臨時新冠法案（9月23日）

今集內容： 新冠確診數再下跌 惟準確性受質疑

西澳下議院通過臨時新冠法案

香港、台灣「0+7」 防疫隔離政策「重大消息」

新冠確診數再下跌 惟準確性受質疑

預計今日公佈的新冠疫情數據，會顯示確診人數進一步下跌。不過亦有人質疑數據的準確性。





聯邦醫療部門和各州地政府會在今日公佈每星期的疫情個案數字。而當局將每日報告改為每周報告的決定，一直受到醫學界批評。





Advertisement

上星期五第一次公佈每星期數據後發現，聯邦和州地因為使用不同的開始和結束日期，結果數字有較大出入。





此外，上星期的數據顯示，全國平均個案減少了百分之20.2，不過南澳只是跌了百分之0.3，而北領地就跌了百分之35.9，相差甚遠。





而平均住院人數就跌了百分之12.8。



西澳下議院通過臨時新冠法案

西澳已在下議院通過法案，以取代疫情期間引入的緊急權力。





《2022 年緊急管理修正案（臨時新冠規定）法案》將容許麥高文(Mark McGowan) 政府繼續執行新冠限制。





該法案被反對派形容為「嚴厲」，現將於10月在上議院進行辯論。





塔州為感染冠狀病毒 12 周後繼續出現症狀的人，啟動後新冠導航服務。





從明天（周六）開始，塔州人將無需預約即可在所有國營診所進行 PCR 檢測，他們可以在診所營業時間內前往。





根據《衛報》報導，自 7 月初新冠病例有所下降後，本周英國的新冠病例增加 20% 以上。





美國食品及藥物管理局表示，5 至 11 歲兒童的新的針對Omicron 加強劑距離推出「只有幾周的時間」。





目前在澳洲並非所有兒童都可以接種加強劑。





但澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunisation）目前正在審查醫藥用品管理局(Therapeutic Goods Administration TGA) 容許兒童使用加強劑的決定。



香港、台灣「0+7」 防疫隔離政策「重大消息」

香港媒體引述消息表示，港府最快將在下周公布最新檢疫隔離安排，有望在10月初實行「0+7」方案，即取消酒店隔離但需接受為期7天居家醫學監測。





另一方面，亦有報道指，港府將取消旅客來港上機前的核酸檢測，但抵港後仍須在機場接受核酸測試，結果呈陰性方可離開。





城大媒體與傳播系上月訪問1,042名20歲以上香港巿民，發現在「0+7」及「3+4」中，57.9%受訪人士會選擇「0+7」方案。若再將方案劃分為不同組合，最多人贊成完全取消隔離和醫學監察的「0+0」方案。





另外，台灣亦將調整防疫隔離政策。台灣衛福部今日（9月22日）在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」。行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述將分數階段實施有關目標。





第一階段是每週入境人次增加為6萬人次，「3+4」全程一人一室，取消機場唾液PCR、全面恢復免簽，今天公告後9月29日正式實施，藉以讓各行各業因應準備，部會進行措施調整轉換。





他表示，實施後將觀察一周的疫情變化，如果如預期研判都在掌握中，會在經過兩周預告後，預計10月13日正式實施「0+7」。





中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝亦透露，「0+7」預計最遲10月15日前上路，不過仍須再觀察一周國內疫情趨勢才可確定。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







