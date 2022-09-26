【疫苗快報】甚麼是新冠二價疫苗？（9月26日）

今集內容： 新州「人馬」變種感染人數上升

澳洲今年首季死亡人數40年新高 最老人瑞染新冠離世

甚麼是新冠二價疫苗？

新州「人馬」變種感染人數上升

新州衛生部表示，正在密切監測Omicron的BA.2亞譜系，早期證據表明，該州感染BA.2.75人數在上升。





新州最新數據顯示，BA.2.75感染人數，佔感染總數的17.5%，BA.5感染人數通過核酸檢測呈陽總數的76%。





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過去三周，新州感染BA.2.75的人數一直增加，但其他亞變種的感染人數在下降。





部分研究表明，稱為「Centaurus（人馬）」的BA.2.75，比BA.5的傳染性更強，可以逃避所有治療所產生的免疫力。





澳洲國立大學的新研究表明，嚴厲的封城，對心理健康和福祉的影響，比新冠病例數量的增加更大。





另外，據《雪梨先驅晨報》和《時代報》報道，數百萬劑的Novavax新冠疫苗即將過期。





澳洲購買的1330萬劑Novavax疫苗中，迄今為止只使用過21萬劑。



澳洲今年首季死亡人數40年新高 最老人瑞染新冠離世

統計局公布的最新人口數據，顯示今年頭3個月第一季度的全澳死亡人數，比去年同期上升18%。今年第一季度全澳有46,200人，去年第一季的死亡人數是36,100人。





今次是統計局連續4個季度，錄得全澳死亡人數超過40,000人。





參議院調查長新冠及新冠反覆感染委員會（Inquiry into Long COVID and Repeated COVID Infections）主席、代表雪梨西南區的工黨議員弗里蘭德（Mike Freelander）醫生表示，「非常擔心」疫情期間死亡人數高於正常情況，需要更多的研究來確定原因。





他說，雖然調查的重點是長期新冠，但「新冠病毒本身會增加炎症反應，導致容易出現中風和心血管疾病的情況，也引起關注」。





而全澳最年長的人瑞Frank Mawer在9月17日於新州南岸的住所離世。他在8月15日慶祝110歲生日。





精算師協會新冠死亡率工作組（Actuaries Institute COVID-19 Mortality Working Group）發言人卡婷（Karen Cutter）表示，今年截至3月份的首季，全澳死亡人數，比涉及人口老化死亡的人數，高出6,000人。





卡婷指出，在過去兩年2020年及2021年的冬季，弱勢人群可能因為防疫措施免受流感影響，不過他們後來死於其他原因。



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甚麼是新冠二價疫苗？

較早前，澳洲衛生當局正式批准莫德納（Moderna）公司的二價新冠疫苗，用於18歲及以上人士的加強劑。





據悉，一旦現有的莫德納新冠加強劑庫存用盡，新的二價加強針便會在全澳推出推廣使用。





莫德納公布的數據顯示，這一款新型加強劑，能夠同時對新冠原始毒株和Omicron亞變種提供保護。





澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）表示，莫德納二價加強疫苗對多種Omicron亞變種（包括BA.1和BA.4/BA.5）產生的抗體反應，與原始疫苗相比高出1.6至1.9倍。





樂卓博大學（La Trobe University）公共衛生專家劉朝傑教授認為，基於兩大原因，有計劃接種加強針的人士，不應該為了等待新疫苗而推遲自己的預約。





他首先指出，新冠病毒目前還在不斷變異當中，當前流行的毒株是會不斷變化。之前在澳洲引發過大規模疫情的毒株，就包括Delta和Omicron兩種不同的亞變種。





第二個原因是，當前疫苗效果有所保障，而疫苗的研發與改良，也是一個不斷持續的過程，因此無需特地等待某一個版本疫苗上市。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







