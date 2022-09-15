【疫苗快報】世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束（9月15日）

今集內容： 國家黨歡迎延長新冠病假津貼

世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束

當局或設購買限制止痛藥

國家黨歡迎延長新冠病假津貼

聯邦國家黨對政府決定延長新冠隔離病假津貼表示歡迎，但是承認對財政是一大負擔。





國家內閣昨日在會議上同意將原定今個月底停止津貼的期限延長，在執行強制隔離期間一直維持。





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不過由於有證據顯示有人試圖詐騙津貼，領取資格將會有更改。





前國家黨副領袖麥考馬克（Michael McCormack）向澳洲廣播公司表示，目前仍然有需要強制隔離和經濟支援。





他說：「這個是很大的開支，亦是維持經濟的投資，必須要繼續增長全球最佳的農業生產。所以雖然這個是龐大的開支，但是亦是一個投資。」





對於聯邦政府決定延長新冠隔離病假津貼，工會領袖表示，無限期延長津貼引發更廣泛去討論未能獲有薪病假的澳洲工人的問題。





澳洲總工會秘書長麥克馬納斯（Sally McManus）向澳洲廣播公司（ABC）表示，如果沒有這項津貼，工人染疾就不太可能留在家中。





她說：「對於散工，即是很多打工仔，因為在疫情期間生病，剩下的病假已不多，實際上這是很大的經濟問題。從疫情經驗就知道，如果認為工人病了會留在家中，是天真的想法。因為無有薪病假，工人就可能會需要在是否繳付賬單上作出選擇。」



世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束

世界衛生組織總幹事譚德塞認為，以目前全球的情況看來，新冠疫有望情結束。





譚德塞表示，上星期報告的新冠死亡人數是自 2020 年 3 月以來的最低。但他表示，各國目前還不能放鬆警惕，將這種情況比作馬拉松長跑。





他說：「當終點線出現時，馬拉松選手不會停下來， 而是跑得更加努力，用盡了剩下的所有能量衝線。我們也必須如此。可以看到終點線是處於勝利的位置，現在是停止跑步最差的時刻，現在要更加努力跑，確保越過終點線，獲得所有辛勤工作的回報。」





全球總計超過 600 萬人死於新冠病毒。



當局或設購買限制止痛藥

在澳洲，一般不適，如傷風感冒經家庭醫生診症後，不少民眾只會獲得多休息、多喝水及有需要便服用撲熱息痛（paracetamol）或布洛芬的建議。





但一份新報告卻揭示在澳濫用藥物的情況呈上升趨勢，在每年更有約50 名澳洲人因過量使用撲熱息痛致死，因此澳洲藥物監管機構正在審查是否應繼續讓消費者購買散裝止痛藥。





醫藥用品管理局委託進行的一份獨立報告發現，青少年和年青成年人故意使用過量止痛藥的比率最高。





在這些年齡組中，女性的發病率更高。





報告發現，雖然近年因此造成住院率和死亡率雖然沒有增加，但濫用的情況卻出現「令人擔憂的增加」。





儘管對過量攝入「撲熱息痛」的存活率通常非常高，但這只針對在過度攝入後的六小時內進行治療。





延遲治療的話，可能導致嚴重的肝損傷，甚至導致死亡。而且，患者亦可能因為服用其他不同的藥物而使其治療情況更為複雜。





監管機構目前就報告中的幾項建議作出考慮，包括減少出售的撲熱息痛包裝的大小和限制民眾購買數量。





報告中亦建議限制 18 歲以下的人在沒有處方的情況下購買撲熱息痛。





該報告還呼籲加強宣傳濫用止痛藥的危險的有關信息。





監管機構目前已就此開放公眾諮詢，諮詢期在10 月中旬結束。





針對如何為小童提供止痛藥，墨爾本皇家兒童醫院作出清晰的指引。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







