Chef Valentina, dalla Ciociaria a Perth passando per Londra

"Sono qui dalla fine del 2008, vengo da Paliano, in Ciociaria, praticamente a sud di Roma", ricorda Valentina Camillacci al microfono di SBS.





"Un cliente in Italia, un mio fan, mi ha detto di avere degli amici a Perth che avevano un ristorante e che avrebbero bisogno di aiuto: ho preso la palla al balzo, ho chiuso il ristorante che avevo in Italia e nel giro di un mese sono arrivata".





La decisione, che potrebbe sembrare "un po' una pazzia", ammette ridendo Valentina, è nata anche perché la chef aveva già avuto un assaggio di vita all'estero, lavorando a Londra. In Western Australia ha cominciato subito a lavorare nella ristorazione trovando poi uno sponsor per ottenere il visto.



Tornata in Italia [da Londra] non mi sono mai del tutto riadattata veramente Valentina Camillacci

"In realtà l'Australia non l'avevo mai considerata nella mia vita", ammette, "ma alla fine l'Australia mi ha dato tantissimo, tutto".





Da alcuni anni, diventata mamma di due bambini, Valentina ha deciso di mettersi in proprio per lavorare in un modo che meglio si conciliasse con la vita familiare.



Valentina adora insegnare anche ai piccoli come fare la pasta fatta in casa. Credit: courtesy of Valentina Camillacci. "Mi sono un po' reinventata sempre usando le mie skills ", racconta, "ora faccio cene private a domicilio, cooking classes , poi ho cominciato a collaborare con le scuole e adesso lavoro anche per OzHarvest".





OzsHarvest è un'organizzazione not for profit che recupera cibo che rischia di essere scartato e prepara pasti per persone senzatetto.





Con l'aiuto dei social media e il passaparola dei suoi clienti Valentina è riuscita a crearsi una fitta rete di contatti: "sono arrivata ad un livello in cui sono impegnatissima", racconta.





La pandemia anziché ostacolare il nuovo business ha aiutato "Chef Valentina": "ho iniziato ad essere veramente impegnata, tanta gente non voleva uscire e le cene private a domicilio con il Covid sono diventate più popolari" (a Perth i lockdown sono stati quasi inesistenti, ndr).



La creazione di una piccola impresa non ha presentato grosse difficoltà, spiega Valentina, "ovviamente le cose son diverse dall'Italia, piano piano ho imparato e ancora ho tanto da imparare però!".





Chef Valentina terrà una lezione di pasta fresca per bambini e bambine domenica 30 ottobre, alla Dante Alighieri di Perth, in occasione della giornata australiana in onore di nonni e nonne.





