今日大事(4月3日)

維州第一民族議會第二屆選舉提名開始

維州第一民族議會（First Peoples’ Assembly）的第二屆選舉將於今年5月13日至6月3日舉行，提名已經開始，讓維州傳統土地擁有人報名參選。





維州第一民族議會代表原住民和托勒斯島民，與維州政府展開條約談判。議會下一任期的目標是訂立一項在全維州都適用的條約，針對他們的土地進行條約談判。





候選人的提名期由今日起（4月3日）至今個月24日。





至於投票則可透過親身、在網上或郵寄方式遞交。



Aston 聯邦議席補選失利 自由黨檢討原因

今次補選是因為曾任職兩黨聯盟政府多個部長職位的圖治（Alan Tudge），因涉及多宗醜聞而辭去聯邦議員的職位，這是自1920年以來，執政聯邦政府首次在補選中戰勝反對黨。





雖然今次歷史性失利，但自由黨黨魁達頓 （Peter Dutton）及多名兩黨聯盟成員都認為達頓的領導仍然安全，但同時承認仍有工作要做。





達頓說：「目前的問題是我們如何從這裏重建，我們要怎樣在維州重建一直建立的政策。」





自由黨內部人士正研究，為何他們針對在工黨領導下，生活開支上升的這個信息，未能傳達給以家庭為主、正承受供樓壓力的選民。



最新民調顯示兩黨聯盟支持率跌至自9月以來最低水平

最新的Newspoll民意調查顯示，反對黨兩黨聯盟的支持率下降至33%，比去年大選以來低了3%，亦是自9月以來的最低水平，而工黨和一國黨的支持率就有上升。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）在總理人選的領先優勢持續擴大，遠遠拋離反對黨領袖達頓。





早前自由黨在阿斯頓的補選中失利，導致他們在墨爾本大都會只得兩個聯邦席位。達頓對天空新聞表示，兩黨聯盟已汲取很多教訓。





達頓指，他們在維州面對的困難，不僅只是在過去５個星期內在Aston出現, 甚至早在2013年已經存在。與所有前任領袖一樣，兩黨聯盟從來未有在維州擁有大多數席位。近四分一個世紀以來，這個都是兩黨聯盟一直面對著的巨大問題。



更多內容 新州工黨政府應未能以大多數執政

西澳州長宣佈擬率貿易代表團訪中國5天

西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 宣佈，計劃率領一個為期五天的貿易代表團訪問中國。





他們將於4 月17日展開訪問，今次是自新冠疫情大流行開始以來，首次有西澳貿易代表團到訪中國，他們將會與包括能源、資源、科學與創新、國際教育和航空領域的行業的主要中央政府官員及領導層舉行高層會議。





在2021/22年度，西澳與中國貨物貿易總額，佔全澳洲一半以上，價值1436億元。



澳樓價連跌10個月後首升

雪梨的樓價連續10個月下跌後，引領全國樓價轉好。





自疫情開始以來，澳洲的樓價上升28.6%之後，去年4月樓價首次下跌了8.5%。



俄羅斯咖啡室發生爆炸 支持俄國出兵軍事博客死

俄羅斯內政部表示，聖彼得堡一間咖啡室發生炸彈爆炸，造成一死十多人受傷，死者是經常在網上發表言論的著名軍事博客塔塔爾斯基(Vladlen Tatarsky) 。





內政部指，塔塔爾斯基當時在咖啡室與多人會面，一名女子向他送上一個裝有雕像的盒做禮物，其後發生爆炸。





安排會面活動的一個俄羅斯愛國組織指，經已採取保安預防措施，但證明並不足夠。暫時無組織對爆炸承認責任。





塔塔爾斯基在網上有超過50萬名追隨者。他一直支持俄羅斯出兵烏克蘭，他曾去到前線，又在俄羅斯去年吞併烏克蘭四個地區後上載短片，表示俄羅斯將會擊敗及殺死所有人。去年，總統普京在克里姆林宮（ Vladimir Putin）主持儀式時，他在現場發布了一段短片。





塔塔爾斯基當時指「俄國會打敗所有人，亦會殺死所有人，會搶奪所有要被搶奪的人。一切都會順應俄國的方式，上帝與他們同在。」



澤連斯基：俄軍猛烈砲轟巴赫穆特附近工業城市 至少6人死亡

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指，俄軍猛烈砲轟烏東地區巴赫穆特附近一個工業城市，造成至少6人死亡。





幾個月來，俄軍一直試圖佔領巴赫穆特，以往這個小鎮住有7萬名居民。





澤連斯基在他網上發布一段短片，他表示，俄軍砲轟科斯蒂安蒂尼夫卡市，造成６人死亡。





澤連斯基指，俄羅斯的恐怖份子再次襲擊頓涅茨克地區的科斯蒂安蒂尼夫卡市 ，他們襲擊民居地區，有６人在砲轟中喪生，包括３名婦女及３名男子。他向遇難者的家屬及朋友致哀，他又指另有11人受傷。



特朗普代表律師：收起訴書後將組織下一步法律行動

美國前總統特朗普（ Donald Trump）的代表律師塔科皮納 (Joe Tacopina) 表示，一旦收到針對特朗普的起訴書，他就會詳細審核，然後組織下一步的法律行動。





特朗普將在澳洲時間本周三在紐約出庭，然後計劃飛回佛羅里達州的寓所海湖莊園，向支持者發表講話。





塔科皮納說，一旦見到起訴書，他就會想出應對策略。





塔科皮納指，現在開始決定提交或不提交哪些動議，仍然是為時過早。 團隊確實需要看到起訴書才開始工作，星期二只會是一個開始。



台灣總統蔡英文結束危地馬拉三日訪問

台灣總統蔡英文結束對危地馬拉的三日訪問，在結束訪問前，她參觀了由台灣捐助興建的齊瑪德南戈省一家醫院。





危地馬拉總統賈馬泰 (Alejandro Giammattei) 與她一同前往醫院，他敦促中國結束在台海製造的緊張局勢。





賈馬泰表示，作為危地馬拉的領袖，他懷著和平的使命，促請中國大陸盡快結束在台海製造的緊張局勢，這種緊張局勢播下了焦慮的種子，剝奪了中國和台灣公民的幸福與和平。





律政部長召圓桌會議討論全國槍支登記

載夫斯他說澳洲擁有世界上最嚴格的槍支法律，但仍有改進的空間。



塔州男子搖籃山失足跌死

塔州一名男子在西北部的搖籃山（Cradle Mountain）失足跌死。





這名男子是昨天與另外四名朋友（4月2日），從Saddle到 Weindorfers Tower Mountain爬山失足墮涯。





搜救隊在昨天下午找到了他的遺體，並證實死亡。



西澳通往北部的唯一道路可望快重開

目前車輛要透過臨時橫水渡來往Fitzroy River，可讓車輛重新接駁上並連接Great Northern Highway。





在條件許可下，將繼續提供載客渡輪服務。



日本外相訪中國 秦剛：中日關係存在機遇與挑戰

正在訪問中國的日本外相林芳正，昨日在北京先後與外長秦剛、總理李強及中共中央政治局委員王毅會面。他與秦剛共晉午餐，秦剛表示，中日關係既存在機遇，也不乏挑戰；和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇，並敦促日方恪守中日四個政治文件的原則，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。





林芳正表示，日中關係富有發展潛力，日方願推動穩定的雙邊關係。 林芳正在會上亦有表達對包括釣魚島在內的東海局勢，及中俄加強在日本周邊軍事活動的嚴重關切，同時強調台海和平穩定的重要性，並提及關注香港和新疆人權問題。





有報道指，林芳正亦向秦剛解釋，福島核電廠的核污水會經稀釋、符合安全標準後才會排出大海，又指中方對污水的抗議並非基於科學根據。





芬蘭大選點票接近完成 總理馬林已承認落敗

芬蘭大選點票工作接近完成，根據得票率，沒有一個政黨可以單獨執政，需要籌組聯合政府。





預計在國會200個席位中，最大反對黨民族聯合黨將取得48席，極右政黨芬蘭人黨則會得46席，執政社民黨將只得43席。





總理馬林（Sanna Marin）則已經承認落敗，而民族聯合黨領袖奧爾波（Petteri Orpo）則宣稱贏得大選，並形容是偉大的勝利，民族聯合黨將會率先籌組政府。





在今次大選，全國有接近七成二選民投票。



巴布亞新幾內亞今黎明前發生7級強烈地震

美國地質調查局稱，巴布亞新幾內亞西北部在今日黎明前發生7級強烈地震。





地震發生在當地凌晨4點後，震央是距離沿海城鎮韋瓦克的97公里之外，深度為62公里。當局並無發出海嘯警告。





鄰近印尼東面邊界的巴布亞新幾內亞，大約有100公里的地區都感到震盪。



體育消息

澳洲的女板球運動員有望成為國內首個打破六位數字年薪的女運動員。從下個賽季開始，與州及女子大聯盟 （WBBL） 簽約的球員，平均年薪將會是 151,000元。





澳洲板球會和球員工會即將敲定新的薪酬協議，諒解備忘錄最早會在本周初公佈。





另外，一級方程式格蘭披治賽車澳洲分站賽，紅牛車隊的韋斯達本(Max Verstappen)雖然有兩次紅旗和多次撞車事故，但他仍然率先衝線，首次勝出澳洲站比賽，亦是他今個賽季第2個分站冠軍。七屆車手總冠軍、平治車隊的咸美頓(Lewis Hamilton)，以及雅士頓馬田車隊的阿朗素（Fernando Alonso），分別得第二及第三名。







