今日大事（8月9日）

聯邦政府欲加強租客權力

聯邦政府希望能夠同各州政府首長達成協議，加強租客的權力。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）下星期會在國家內閣提出這項政策。





與此同時，綠黨提出凍結全國租金，並就工黨政府的房屋投資基金議案持續進行激烈的談判。





獨立議員Dai Le（譯音：黎黛）接受9號台訪問時表示，必須要解決供應不足的問題。





黎黛說：「這個是關鍵的問題，而聯邦政府必須要同各州政府合力保證有建築房屋的土地，因為目前供應不足。而其次就係要各州政府同州長就租屋改革達成共識，而相信這將會是一大挑戰。」



自由黨參議員希姆（Jane Hume）對艾巴尼斯作出批評。





希姆質疑房屋問題為何到目前的情況才在國家內閣中作出討論。





她提出澳洲大陸是主要首長都是工黨代表，對艾巴尼斯而言，「只需要打個電話就可以知他們對房屋供應有何計劃。眾所周知，只有增加房屋供應，才可穩定地降低租金價格。」



澳就大麥貿易去信中國

貿易部長費雷爾（Don Farrell）表示已經致函中國商務部長王文濤，聯邦政府希望將澳洲兩家最大的大麥生產商重新加入中國海關的許可名單上。





雖然中國政府廢除對澳洲大麥的關稅，兩間生產商 CBH 及Emerald Grain 仍然被禁止出口到當地。





農業部長懷特 (Murray Watt) 指政府會繼續努力保證所有澳洲公司均能夠出口到當地市場。





懷特說：「當局冷靜的堅持及明智的對話，為澳洲大麥生產商加快爭取到成果，廢除關稅。而他知道有少數的出口商仍然被禁止出口到中國市場。」





他保證當局正同業界與中國海關聯繫，保證所有生產商都能夠及時登記，容許出口到當地市場。



反對黨敦促政府不會以西澳原住民文化遺產法作聯邦法先例

聯邦反對黨敦促政府保證唔會以西澳的原住民文化遺產法作為聯邦法例的榜樣。





西澳政府宣佈廢除立法只有一個月的文化遺產法，這項法例引起農業界強烈的抗議。





礦業巨子Rio Tinto在2020年，破壞了有近46,000年歷史的Juukan Gorge岩洞後，州政府引入了這項法例。





州長庫克 （Roger Cook）昨日（8月8日）表示會恢復一項1972年的法例，並引入「簡單而有效」的修正。





國家黨領袖利特爾波特 （David Littleproud）敦促聯邦政府必須要保證唔會在全國實施同類在法例。





利特爾波特表示：「西澳政府現在承認他們的錯誤、未有好好聆聽、不了解他們強加於西澳居民的後果，應該是對艾巴尼斯政府的一個好教訓，不要越權，不要強制一些現在試圖實施的法例，應要對國民保持公開及透明度。」



聯盟政府以「由煤轉核」為能源政策核心

聯盟政府目標透過區域實行由煤炭轉向核能作為 2025 年的能源政策核心，希望可以透過有關方案確保長期的基本負載電力，減少排放和降低電費。





該政策建議可以利用澳洲領先全球的鈾儲備。





預計未來發展小型模塊反應堆的主要候選地點會位於新州獵人谷同昆州中部及北部的煤炭礦區。





但內政部長歐妮爾向第七頻道表示，不認為這是一個好主意。





歐妮爾表示核能並不是澳洲解決能源問題的方法，首先建造成本極高，而且推行過程非常緩慢。





同時她說：「澳洲擁有足夠的資源可以成為「可再生能源」強國，我們有陽光、風力、海浪，可以透過可再生能源以推動澳洲的未來經濟。」



新調查：原材及僱員成本大幅上升

國民銀行對商界進行的調查發現，材料及僱員成本亦大幅上漲，而公司亦大幅加價。





由於經營成本上漲，公司加價，顯示出通脹的挑戰仍然存在。





這項七月份的調查包括於7月1日生效的最低薪酬新水平以及勞資協議的加薪決定。





另外，七月份的採購成本比起六月份亦稍為上升，能源成本可能是其中因素之一。





新州獵人谷10 死車禍 巴士司機首度出庭





新州獵人谷造成10死25傷的車禍，肇事巴士司機今日將會首次出庭。





58歲的畢頓 （Brett Andrew Button）將被控43項新罪名。他被指當時駕駛一部載有剛出席婚禮賓客的巴士，巴士在 Greta 接近Hunter Expressway 時翻側。





疑犯今日會在紐卡素地方法院出庭，面對總共63項控罪，他暫時未表示是否認罪。





畢頓早前因為羈留期間精神健康可能受到影響，獲准保釋。



新州護士及助產士接受加薪建議

新州的護士同助產士同意接受加薪4%，但不少成員仍然認為加薪幅度不足以反映他們在醫療制度中的貢獻。





而急救護理人員上星期拒絕接受相同的加薪建議，並警告會採取工業行動。





新州護士及助產士協會表決以58%贊成通過接受協議。今次達成協議是經過雙方多個月來的長時間談判，以及激烈的罷工行動。





協議包括追補加薪到7月1號，以及增加百份之0.5公積金供款。





今次是護士及助產士十多年來獲得最大的加薪幅度。在此之前，新州政府取消了公務員3%的加薪上限，上限原來在9月正式到期。



維州毒蘑菇三人命案調查仍在進行

維州東部 Korumburra發生嘅毒蘑菇案，當地居民繼續等候調查的進展。事件造成三人死亡，另外一人仍然危殆。





死者包括帕特森夫婦同帕特森太太的姐妹威爾金森。他們在鄉鎮 Leongatha進食午餐之後，出現同毒蘑菇引發嘅中毒癥狀後死亡。





當地的聖公會牧師格萊姆斯同目前仍然危殆的威爾金森牧師工作緊密。格萊姆斯表示他們未有對事件提出好多問題，而目前最關心的是互相支援。



俄瓦格納軍團或介入尼日爾政變

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯瓦格納僱傭軍團可能會介入尼日爾的軍事政變。





尼日爾總統巴祖姆在約兩星期前被驅逐出境後，軍政府開始在當地實施軍法統治，有消息指，軍事政變的領頭人，已向身處鄰國馬的嘅瓦格納軍團招手。





布林肯向英國廣播公司BBC表示，他並不認為，尼日爾的政變由俄羅斯或瓦格納集團煽動，但美國仍然擔心瓦格納集團可能會參與當地的內戰。



巴基斯坦禁前總理未來五年擔任公職

巴基斯坦選舉當局已正式禁止前總理「伊姆蘭·汗」在未來五年內擔任任何公職，亦等於即時解除他的議員職務。





伊姆蘭·汗在三日因貪汚罪成被判監三年，雖然他堅稱有關指控、是出於政治動機，但巴基斯坦政府否認。





伊姆蘭·汗所屬政黨的發言人「布哈里」亦批評有關的禁令安排。





布哈里指：「巴基斯坦選舉委員會最近所做的不成熟決定，只是反映，現時並無獲得授權的政府、正以另一種方式、試圖將伊姆蘭·汗從當地政壇消除。





他又表示，他們非常有信，針對伊姆蘭·汗的案件將會被推翻。」



美首次展開「網絡安全峰會」

美國白宮舉行針對校園連串勒索案問題的首次「網絡安全峰會」，希望可以商議如何處理一些敏感的學生數據遭黑客外洩的問題，當中包括，學生的醫療記錄、精神評估及性侵記錄。





峰會亦宣布多項改善網絡安全的措施，包括增加對技術供應商的培訓。美國第一夫人「吉爾拜登」強調，網絡安全是美國校院的一個關鍵問題。





吉爾拜登說：「每個學生都應該獲得機會，在遇到困難時同校內嘅輔導人員會面，而無需擔心對話會公開。而在所有校園內的班房提升保安方面的新技術，一方面可以為熱衷電腦科技學生提供所需的技能，亦向每個有學生的家庭保證，他們的個人資料，係獲得安全保障。」



格魯吉亞昨日紀念與俄戰爭 15 週年

格魯吉亞昨日紀念、同俄羅斯戰爭15 週年，當年的戰爭係因為俄國宣布兩個原本屬於格魯吉亞的地區—「南奧塞梯」和「阿布哈茲」為獨立國家，並開始在當地駐軍、而釀成衝突。





為期五天的戰爭、導致164名格魯吉亞士兵及平民死亡，數千名格魯吉亞人民被迫離開家園。最終導致這兩個地區，宣佈成為獨立國家。





總理加里巴什維利在紀念儀式中，再次強調俄羅斯針迢些地區的行動，並不合法。





加里巴什維利話：「格魯吉亞與俄羅斯的這場戰爭、帶來一個明顯的結果，就係他們在歷史上的固有領土被佔領，以及被界定為所謂的臨時承認領土，這些情況為格魯吉亞帶來嚴重後果。」



中國各地洪災持續

中國各地洪災持續，央視新聞引述水利部的資料顯示，松花江發生今年首次洪災，而黑龍江、陝西及重慶等全國11條河流正受降雨及上游來水影響，發生超警戒以上洪水。





預計今明兩天，廣西和雲南等地都有河流出現漲水。松花江支流拉林河亦將繼續超出警戒線，當局亦要求民眾、做好疏散準備等措施。





多個國家級部門，昨日亦再舉行視像會議認為目前災情已趨平穩，但仍需當局關注，及持續做好預防、巡查及安置群眾等工作。



美國表示在南海問題上支持菲律賓

美國國務院日前發表聲明，重申在南海問題上會支持菲律賓後，中國國防部新聞發言人「吳謙」要求美國立即停止利用南海問題、搬弄是非挑撥離間。





聲明批評，中國船隻上個周未以水砲及不安全的攔截動作，阻撓菲律賓前往南海仁愛礁執行補給任務，係干擾菲律賓合法行使公海航行自由，亦危及涉事船隻及人員的安全。聲明亦指，美國會同盟友菲律賓站在同一陣線。





「吳謙」則反指，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，批評美方罔顧事實，無端指責中方嘅正當維權執法行動，佢又話，中方堅決反對，並要求美國要立即停止利用南海問題搬弄是非，應尊重中方在南海的「領土及海洋權益」。



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體育消息

女足世界盃十六強賽事，哥倫比亞以 1比0 擊敗牙買加，首次晉級賽事八強，佢地嘅下一場、將對戰剛以罰球險勝「尼日利亞」的「英國」。





同時，法國隊亦以4比0重挫摩洛哥，將會喺今個星期六、同澳洲隊爭奪準決賽的出線資格。







