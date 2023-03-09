今日大事(3月10日)

出席澳洲對印度板球比賽 澳印兩國領袖受萬人歡迎

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）表示，和印度總理莫迪（ Narendra Modi）一起接受萬人歡呼是他一生人最好的時刻之一。





兩國領袖昨日在印度西部阿美達巴德出席由澳洲對陣印度的板球比賽。賽前慶祝澳印「板球友誼75載」的活動上，兩人繞場向觀眾致意。





他們雖然遲了到場，但仍獲得13萬2千人的熱烈歡迎。這個數字也打破了之前在墨爾本板球場的最高觀眾紀錄。





艾巴尼斯隨後飛往孟買，推廣澳洲旅遊和龍蝦、羊肉及紅酒等產品，又讚揚當地電影業發達。





他之後還參觀了印度海軍演習，並宣佈澳洲將會主辦今年由美國、日本和印度組成的「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合軍演。



澳印兩國峰會重點討論貿易談判 國防和科技問題

在周五於新德里舉行的峰會上，澳洲和印度的領導人將重點討論重要的貿易談判，國防和科技問題。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）和印度總理莫迪（ Narendra Modi）周四在印度西部阿美達巴德出席由澳洲對陣印度的板球比賽。





艾巴尼斯希望兩國領袖的會談中，討論在未來幾年幫助印度削減碳排放，並集中在可再生能源。





印度訂下進取的目標，到 2030 年可再生能源的使用率達50%，電動汽車使用率達30% 。



皇家委員會自動債務索償系統聆訊今結束

皇家委員會對自 動債務索償系統的聆訊 將於今日結束。





調查人員連續三個星期聽取了前政府部長、高級公務員和獨立監管機構人員的供詞，今日最後接見一名Centrelink職員和一名受影響客戶。





昨日是由負責監督自動債務索償系統的時任專員格倫（Richard Glenn）作供。他說曾經懷疑系統的合法性而進行調查，但最終決定不終止系統，因為調查期間被相關部門隱瞞關鍵文件，造成誤導。





皇家委員會提交調查報告的日期，從原定4月寬限到6月。



北領地實施限酒令 警方：犯罪急劇減少

北領地實施限酒令後，犯罪和反社會行為的案件急劇減少。





警方公佈，自從今年1月底在愛麗絲泉限制酒類銷售，家庭暴力案件下降了三成，青少年犯罪少了三成六，非法入室更大跌四成五。





北領地警務處長查爾克（ Chalker ）表示，相關數據反映了現實情況。





查爾克指，毫無疑問，反社會行為、家暴和襲擊案都大幅減少，數據亦非常清晰顯示，查爾克指他亦已連續兩星期親赴當地了解情況。





禁止偏遠社區買酒和縮短酒鋪營業時間的限酒令，將於4月底結束。



研究指目前囊腫性纖維化疾病篩查具「種族性」

有研究認為，目前的囊腫性纖維化疾病篩查，因為具「種族性」而不適合多元文化社區。





聯邦科學與工業組織（ CSIRO ）的科學家，和其他病理學及基因檢測機構合作，對過去50年患有囊腫性纖維化的澳洲病人的數據進行研究，發現其中兩名東亞血統的嬰兒，並沒因遺傳序列而被提早發現染病。





其中一名研究人員賓尼特（Glenn Bennett ）相信，這個情況是因為目前的篩查程序具有歧視性。





賓尼特表示，令人難過的是，目前澳洲的基因篩查具種族性，基本上是針對白人最常見的遺傳病來量身訂制。他說這項研究的目的就是希望決策者可以了解一些新技術，為全體澳洲人提供公平的篩查。



孟加拉商業建築物發生強烈爆炸 至少17人死

孟加拉國首都達卡一座商業建築物發生強烈爆炸、至少 17 人死、過百人受傷，緊急救援人員正在繼續展開救援工作。





爆炸在當地周二發生，導致兩棟多層建築受損，碎片壓在行人身上、造成部份人重傷。





目前當局正在進行調查，以確定爆炸是「意外」還是「蓄意破壞」，預計會在五個工作日內提交調查報告。



西班牙礦井隧道坍塌意外 三名地質學家死亡

西班牙東北部一座礦井隧道發生坍塌意外，導致三名地質學家死亡。





意外發生在今早清晨，在巴塞羅那西北約 80 公里、屬於加泰羅尼亞地區的一個鉀鹽礦井發生，礦井深度為 900 米。





地區政府表示，該礦的其餘工人已被疏散，當局亦已開展調查和司法程序。



北領地受洪災影響學生 在疏散中心復課

在 北領地受洪災影響 的超過170名學生，在達爾文疏散中心臨時恢復上課。





近期的持續暴雨令多個社區的居民被國防軍疏散，當局指他們可能需要數月先可以重返家園。





Karama小學校長艾比安（Maria Albion）表示，這種磨難對兒童造成了相當大的精神壓力。





艾比安指，很多兒童失去了家中所有東西，又來到一個陌生環境，直到最近他們才開始習慣這裡的生活，熟悉那些向他們提供幫助的人。





受災社區的500名居民，就被安置在達爾文之前用來隔離檢疫的設施。



昆州女子家中身亡 男性伴侶被起訊謀殺

昆州一名女子在家中身亡，警方起訴一名36歲男子。





緊急服務人員應召前往布里斯本北區Kallangur一個住宅後，發現50幾歲的女子已死亡。





警方帶走死者的男性伴侶協助調查後，正式落案起訴謀殺。他將於今日在Pine Rivers裁判法院提堂。





警方此前透露，雖然警員曾來過有關住宅，但並不是因為家暴。



尼日利亞拉哥斯火車撞巴士 6人死亡

在尼日利亞拉哥斯（Lagos），一輛火車撞向巴士，造成6人死亡，數十人受傷。





巴士當時正載著政府職員去上班，之後在伊凱賈（Ikeja）附近與市內的火車相撞。





拉哥斯州緊急事務管理署（The Lagos State Emergency Management Agency）表示，意外是由巴士司機不小心駕駛造成。





拉哥斯在近年來雖然對交通違規行為實施嚴厲處罰，但危險駕駛的問題仍然嚴重，造成許多致命交通意外。



更多內容 希臘極罕見火車意外致43死交通部長引咎辭職

俄羅斯向烏克蘭基礎設施和住宅射導彈 數名平民喪生

俄羅斯向烏克蘭十個地區的基礎設施和住宅樓發射導彈，造成數名平民喪生，東導彈亦令東部城市哈爾科夫出現大停電。





今次是自2月中旬以來，俄羅斯首次針對烏克蘭特定目標進行的大規模襲擊。





歐盟外交事務負責人博雷爾（Joseph Borrell）表示，導彈襲擊，再次突顯莫斯科的真實意圖。





「俄羅斯最近的襲擊，正反映他們的目標，是恐嚇烏克蘭人民，降低烏軍的士氣，亦突顯俄羅斯對和平不感興趣，亦完全無誠意進行和談或停火的談判。 因此歐盟必須繼續支持烏克蘭。」



馬來西亞總理查前政府經濟項目 前政府批政治報復

馬來西亞前首相慕尤丁被控在任期間濫用「刺激經劑計劃」，已被當地反貪污機構調扣查。





現任首相安華早前已下令，對前政府資助的價值數十億美元的刺激經濟項目，進行審查，而有關項目，都獲得慕尤丁批准。





慕尤丁否認有關控罪，聲稱指控是出於政治報復。而反對黨國民聯盟的議員劉華才也表示，今次的扣留行動，突顯政府對即將舉行的地區選舉感到不安。





「今次是選擇性起訴反對派人士，強烈反對政府的人士正感受到威脅。特別即將舉行的六個州選舉，所以當局正試圖利用這些骯髒的策略，不僅試圖破壞反對派的形象，更嘗試威脅其性命。所有都是不公平的做法。」



11名人士改善女性生活 獲頒國際勇敢女性獎

全球11名人士，因改善女性生活方面的貢獻，獲得由美國第一夫人吉爾.拜登（ Jill Biden）頒發的「國際勇敢女性獎」。





獲奬者包括首位在蒙古武裝部隊服役的女將軍，以及保護哥斯達黎加原住民土地、結束歧視馬來西亞殘障人士及阻止阿根廷性小眾群體受歧視的倡導者。





吉爾.拜登強調，要改善女性生活，男性亦擔當重要角色。「男人應該作為女人的伙伴，同成為鼓勵他們成勇敢的榜樣。大家才能建設一個男女平等、及所有人都自由的世界。」







以美國首位女性國務卿奧爾布賴特 (Madeleine Albright) 命名的新獎項，則由自去年 9 月起一直抗議伊朗政府的婦女及女童獲得。



澳取消中國旅客檢測要求 中國冀其他國家亦全面開關

北京外交部發言人毛寧強調，中方認為任何入境限制措施都需要以科學根據為基礎。





「我們注意到有關（澳洲取消檢測要求的）報道，中方已向認為各國採取的防疫措施、應該要科學和適度。她亦期待更多國家同中國合作，為中外人員往來提供更多便利。」



分析指中國當地經濟復甦速度比預期更緩慢

分析顯示，中國可能因通脹力度過低，導致當地經濟復甦速度比預期更緩慢。





與其他國家正面對通脹急升的問題不同，中國與去年同期相比，當地今年2月份消費者價格指數，只上升1%，甚至低於1月份的 2.1%。





雖然今年農曆新年比以往早，產生正面影響，但當地的出口收益明顯放緩。





總部位於墨爾本的 Investsmart Group 的 策略主管盧卡斯（Evan Lucas）分析指， 從中國政府今個星期的舉動，亦見到端倪。





「習近平今個星期特別提及中國國民生產總值數據，並宣布在他可以控制範圍下，要求政府加大包括在國家安全等領域的開支，就是為推高通脹。因為當地通脹太慢。而中國亦正需要增長同改善經濟。」



體育消息

全國欖球聯賽球隊南雪梨Rabbitohs隊，已打算就後衛球員米切爾 （ Latrell Mitchell）被球迷發出種族歧視言論一事報案。





昨日 Rabbitohs同 Penrith隊賽事期間，一名青少年球迷中場休息時，闖入更衣室前隧道，涉嫌向米切爾發表評論後離開現場，但一名據信是他父親並一直坐在他身邊的男子，則被保安驅逐離開。





Rabbitohs在賽事亦不敵Penrith。





米切爾是原住民，過去曾面臨種族嘲諷。兩年前，兩名男子亦曾因在社交媒體向他發送種族歧視信息而被控。



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