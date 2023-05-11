今日大事（5月12日）

反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）昨晚於國會發表演說回應聯邦財政案，指工黨預算案中的措施令通脹加劇，令生活更艱苦。

The high-paying Australian jobs that don't need a degree.

反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）昨晚於國會發表演說回應聯邦財政案，指工黨預算案中的措施令通脹加劇，令生活更艱苦。 Source: SBS

反對黨達頓回應聯邦財政案 指措施加劇通脹

反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）昨晚於國會發表演說回應聯邦財政案，指工黨預算案中的措施令通脹加劇，令生活更艱苦。

達頓在演說中批評政府應付生活開支壓力的方法、以及全國殘障保險計劃、房屋、移民的政策。

同時，他表示支持財案裡面部分措施，包括把國民保健回扣增加到三倍、提高單親家長津貼子女年限、以及制止針對婦女及兒童暴力的措施。

但達頓指工黨的財案忽視了中階層的國民。

達頓指，紓困計劃只有短暫作用，對象是領取福利者，但犧牲了很多人，包括工黨的貧困勞動階層。他認為措施只是「治標不治本」，之後會造成更多痛苦，而政府開支只會令通脹加劇。

達頓指新財案錯失了一個改革經濟結構，及建造一個更強健經濟的良機。

達頓亦指，澳洲的通脹率比任何一個 G7（七國集團）國家都要高。通脹問題的根源來自今次聯邦政府的財政案，財案決定將使利率長時間維持高水平，對家庭和小企業都會帶來負面影響。

財長查默斯（Jim Chalmers）回應達頓的演說，並指反對黨正試圖分化公眾。

查默斯指達頓必須停止分化行為，亦指對方並不是一個可信之人，而只是繼續跟從前總理艾保德（Tony Abbott）和莫里遜（Scott Morrison）。

查默斯指達頓的策略是分化國民，在公佈財案之後令國民對立。他又強調，政府的財案是要團結公眾，支援弱勢社群、支援中階層國民、以及對未來經濟增長和商機的關鍵投資。
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11/05/202324:07
貿易部長費雷爾飛抵北京 將與中國商務部長王文濤會面

貿易部長費雷爾（Don Farrell）指澳中多年來的貿易爭拗並不會於一夜之間解決。

費雷爾飛抵北京，將與中國商務部長王文濤會面。他將會爭取中國放寬對澳洲出口大麥、餐酒同龍蝦的關稅。

上月，北京同意加速檢討關稅，作為換取澳洲暫停於世界貿易組織上的抗議行動。

費雷爾表示，煤礦和棉花出口方面已經有進展，但他認為不能期望過高。

他希望於未來兩日繼續推動穩定兩國關係，並尋求一個成功渠道解決所有現存的貿易分歧。
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巴基斯坦最高法院下令釋放前總理伊姆蘭汗

巴基斯坦最高法院已下令立即釋放前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。當地最高法院裁定，早前反貪機構對伊姆蘭汗作出的拘捕不合法。

然而，政府譴責這個裁決，稱當局會尋找其他合法途徑逮捕前總理。

律師阿里（Gohar Ali）表示，前總理受到伊斯蘭堡警方的保護。他將於周五上庭，重新審理該逮捕是否合法。

自從伊姆蘭汗被拘留以來爆發的暴力抗議活動當中，至少有 10 人死亡，2千人被捕。

澤連斯基指將推遲奪回俄羅斯佔領區的反攻行動

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskyy）表示將會推遲基輔為奪回俄羅斯佔領區而發起的反攻行動。

英國官員證實，英國將向烏克蘭發送「暴風影」（Storm Shadow）遠程導彈，以備不時之需。

雖然英國國防部長華禮仕（Ben Wallace）沒有透露將派出幾多枚導彈，但表示英國將捐贈導彈用以幫助擊退俄羅斯軍隊。

澤連斯基總統向英國廣播公司（BBC）表示，他們需要更多時間。

澤連斯基指，他們仍然有所期待。物資將加強烏克蘭反攻。最重要的是這將保護烏克蘭人民。

他同時表示，烏克蘭用現有的資源推進是可以成功；但將失去好多人命，而這是絕對不能接受。他說：「我們需要等待，需要更多時間。」

俄羅斯華格納僱傭兵（Wagner Group）負責人表示，烏克蘭總統所講並非事實，並指烏克蘭的反擊行動已在進行。

克里姆林宮則警告英國不要向烏克蘭提供遠程導彈。

英國已發出聲明，警告俄羅斯不要進一步攻擊烏克蘭，稱可能促使英國向烏克蘭資助更多武器。

英國國防部長表示，向烏克蘭提供遠程導彈的目的是讓烏克蘭主權領土內使用這些導彈，烏克蘭已保證，不會使用導彈瞄準俄羅斯境內。
Volodymyr Zelenskyy, Ursula von der Leyen and Charles Michel meet - Kyiv
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskyy） Source: ABACA / Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy
新州政府計劃招募數百名護士及助產士畢業生

新州政府計劃招募數百名護士及助產士畢業生。

520名新聘用的前線人員今年稍後會於西雪梨區加入工作行列，這個人數高於過去聘用383名畢業生的記錄。

今次的招募行動是工黨政府計劃僱用超過1,000名畢業生的一部分。

州長柯民思（Chris Minns）指每一名護士及助產士都在新州公共服務制度中，扮演一個重要角色，為病人提供適當的護理。

反對原住民國會之聲入憲團體 將向移民社群進行遊說

反對原住民國會之聲入憲的團體表示，會於公投之前向移民社群進行遊說運動。

今個星期，兩大反對陣營合併為一個新聯盟，名為「團結澳洲人」（Australians for Unity）聯盟。

前原住民國會議員蒙迪恩（Warren Mundine）與國家黨參議員普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price）是聯盟的發言人。

蒙迪恩表示，移民社群將會是反對陣營的主要宣傳對象，因為五成澳洲人口都是於海外出生或者父母於海外出生，佔選民中很大數目。

中國王毅晤美國安全顧問沙利文 討論推動中美關係排除障礙


美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中央外事辦主任王毅本週於維也納會面，兩國尋求在緊張局勢加劇情況下保持溝通，尤其是在台灣問題上。



雙方聲明中將此會面描述為「坦誠、實質性、建設性」的討論。



據白宮稱，討論話題包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及兩岸問題。



華盛頓一再警告中國不要向俄羅斯提供任何軍事援助，並密切關注其於台灣問題上的舉動。而北京宣稱台灣是中國領土。



北京近年來亦加強圍繞台灣的軍事活動。



新華社稱，王毅全面闡述咗中國台灣問題上的嚴正立場，並補充話，雙方同意進一步保持戰略溝通渠道。


以巴局勢戰鬥升級 至少有24 人死亡

隨住以色列軍隊與巴勒斯坦武裝團體之間的激烈戰鬥升級，國際社會對新的暴力事件作出更多譴責。

以色列於兩日內對加沙發動了近 100 次空襲，據稱，目標是伊斯蘭聖戰武裝分子。

當中至少有 24 人死亡，包括一名高級指揮官，而平民當中包括兒童。

作為反擊，加沙向以色列發射近 500 枚火箭彈，但並沒有重大傷亡報告。

聯合國敦促雙方保持最大限度克制。

德國、埃及、約旦及法國外長周四（11日）舉行會議，討論解決危機的方案。

少數黨參議員藍比敦促綠黨支持全國房屋基金方案

少數黨參議員藍比（Jacqui Lambie）敦促綠黨不頂要堅持反對聯邦政府成立一個全國房屋基金的方案。

工黨計劃於五年內建造3萬間公共及可負擔房屋，但必須要得到綠黨支持通過。

政府原本希望在今個星期內就方案進行表決，但綠黨指方案有漏洞，並且對租屋者毫無幫助。

預計參議院要到六月復會的時候先可以進行表決。

藍比與工黨政府達成協議，保證於每一個州份及領地建造起碼1,200間可負擔房屋。藍比指目前的房屋危機非常緊急，敦促綠黨支持方案，不要再拖延4個星期。
 
珀斯樂隊 Voyager 進身歐洲歌唱大賽（Eurovision）總決賽

來自珀斯的澳洲樂隊 Voyager 成功進入歐洲歌唱大賽（Eurovision）總決賽。

Voyager是於英國利物浦剛舉行的准決賽最後出場的隊伍， 憑一首80年代主題歌曲 Promise 奪得決賽權。

與此同時，雪梨歌手 Andrew Lambrou 代表塞浦路斯亦成功進入總決賽。
Eurovision
歐洲歌唱大賽（Eurovision） Source: SBS
體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 在卡塔爾舉行的亞洲盃小組賽階段的對手已經揭曉。

澳州於下年錦標賽中被分為 B 組，並將在小組賽階段對烏茲別克斯坦、敘利亞和印度。

足球隊於去年同樣在卡塔爾舉行的世界盃上闖入 16 強後，眾人期望都好高。

至於香港足球代表隊亦都舉行了分組賽抽籤儀式。港足被編入 C 組，同組對手均為西亞國家，包括伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦。

 
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Published 12 May 2023 9:30am
By Jennifer Luk, Pui Yan Rachel Hui, Peggy Tsoi
Source: SBS