今日大事(3月16日)

【 AUKUS核潛艇協議】馬利士回應前總理基廷批評 指不動搖三國安全協議的信心





國防部長馬利士 (Richard Marles) 表示，前總理基廷 (Paul Keating) 對澳英美聯盟 (AUKUS) 潛艇交易的批評，並無動搖政府對三國安全協議的信心。





基廷昨日 (星期三) 在全國記者俱樂部發表演說，猛烈抨擊潛艇計劃的成本，又形容該項協議是澳洲自第一次世界大戰徵兵政策以來「最差的國際決定」。





基廷在演說時表示，中國無意軍事攻擊澳洲，特別是因為中國相當依賴鐵礦石等澳洲商品。





馬利士在接受澳洲廣播公司訪問時亦表示，潛艇交易符合澳洲的最大利益。





馬利士回應指，前總理霍克及基廷的政府是澳洲歷史上偉大的和平時期、改革派及長期執政政府。這個政府的任期在 1996 年結束，而現屆政府的責任是以 2023 年的國家利益為出發點，治理國家。





【 AUKUS核潛艇協議】NDIS事務部長強調 國家殘障保險計劃資源不受潛艇協議影響





國家殘障保險計劃 (NDIS) 事務部長索頓 (Bill Shorten) 反駁了聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 的指稱，指政府的目標是令該計劃更有效地運作。





此前，達頓表示，可能需要由 NDIS 計劃中撥出部份資金，以確保有足夠的公帑來執行澳英美聯盟的潛艇交易協議。





部長索頓回應時直接地強調，國家殘障保險計劃仍是聯邦政府的首要事務之一。





索頓表示，國防部長及總理已明確表示，潛艇計劃未來四年的開支將由原定國防開支中重新優先排序來提供資金。他促請達頓不要將 NDIS 計劃「拖落水」，又指政府想令這個計劃的運作更加有效，希望確保每一分毫都用在計劃收益的對象身上。





他又說，當達頓聲稱這筆資金的用途會由拐杖轉移到國防計劃，他懷疑達頓是否在另一個平行時空，批評達頓根本不了解 NDIS 計劃。





艾巴尼斯與斐濟總理蘭布卡會晤





總理艾巴尼斯表示，他與斐濟總理蘭布卡 (Sitiveni Rabuka) 就安全及發展的挑戰進行了「很好的討論」。





在到訪斐濟這個太平洋島國之前，艾巴尼斯剛剛在美國聖地牙哥宣澳英美潛艇交易協議的詳細內容。





他表示，在區域安全方面，澳洲及斐濟都面對著相同的挑戰，因此維持牢固的關係是非常重要。





艾巴尼斯表示，澳洲正在在國防能力上作出投資，但同時亦在與斐濟的關係上作出投資。他說，很高興到訪斐濟時受到總理蘭布卡的歡迎。





而蘭布卡則表示，澳洲與斐濟之間的雙邊關係很特別。他表示澳洲及斐濟雙方享受著一種獨特的關係。當世界陷入各種衝突的時候，就更加突顯兩國關係的重要性。



斐濟總理蘭布卡 (Sitiveni Rabuka)。 Credit: Fiji Prime Minister's Office via AP/AAP Image

俄國否認於黑海上空擊落美國無人機





美國指責俄羅斯在克里米亞附近的黑海上空，用武器擊落美方的無人偵察機，俄國國防部對此作出否認。





發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，美國的無人機在試圖進入禁區後，被俄方戰機的螺旋槳擊中，隨即失控高速墜海。他強調，戰機並沒有使用武器。





科納申科夫表示，當時執勤的防空部隊戰機升空，以查明是誰闖入，MQ-9無人機在失控下墜入水中。他強調，俄羅斯戰機並沒有使用武器，亦沒有與無人機接觸，戰機隨後已安全飛返基地。





俄軍不斷砲轟巴赫穆特 是該區最血腥的戰況





俄羅斯軍隊繼續在礦業城市巴赫穆特周邊發動攻勢，以期可以奪取該市。





據烏克蘭武裝部隊所指，巴赫穆特20多個城鎮和居民區不斷遭受俄軍砲轟。





烏克蘭總統澤連斯基在發表講話時表示，該區的戰況是自戰爭開始以來最血腥的一次。





澤連斯基表示，他今天在最高統帥總部舉行會議。情報總局、國防部、中央委員會和各方指揮官都有匯報，他們詳細處理每條前線的戰況，最困難的仍然是巴赫穆特和防守該市的戰鬥。





烏克蘭東正教會位於基輔總部被政府驅逐





烏克蘭東正教會（UOC）位於首都基輔的總部被政府驅逐，教宗方濟各（Pope Francis）向烏克蘭政府提出要尊重宗教團體。





由於烏克蘭政府懷疑東正教會與俄羅斯勾結，故此日前已要求教會人員在兩週內離開基輔的洞窟修道院。





教宗表示，他顧念到基輔修道院的東正教修女，故此他要求在烏克蘭的交戰各方要尊重宗教場所、獻身教會的修女、祈禱人士及支持屬於上帝的子民。



教宗方濟各（Pope Francis）向烏克蘭政府提出要尊重宗教團體。 Source: Getty / Getty Images 中國商人郭文貴在紐約被捕





潛逃美國的中國商人郭文貴在紐約被捕，當局指他涉嫌策劃詐騙網上支持者超過10億美元，已被美國司法部控以11項罪名，包括金融詐騙、洗黑錢等，如果罪名成立，最高可判監20年。





起訴書指，52歲的郭文貴詐騙大批網上追隨者，將所得款項為自己及近親購買豪宅、名車、遊艇等。執法部門已扣押他的資產。 郭文貴曾被視為是中國最富有的人之一，他在2014年內地打擊貪腐期間離開中國。內地當局指他涉及強姦、勒索、賄賂及其他罪行。





至於郭文貴的財務顧問余建明也被控以相關罪名，並另加一項妨礙司法公正罪，他目前仍然在逃。





郭文貴曾經是前白宮顧問班農的商業伙伴，班農在2020年8月因詐騙被捕，但獲時任總統特朗普在卸任前特赦。





洪都拉斯著手與中國正式建交 台灣邦交國將減至13個





與台灣有邦交的中美洲國家洪都拉斯正著手與中國建立正式外交關係，若果成事，台灣的邦交國將減至13個。





北京外交部歡迎洪都拉斯的表態，發言人汪文斌表示，同中國建交是順應歷史潮流發展大勢，和時代進步潮流的正確選擇。





中國早前向洪都拉斯貸款 3 億美元興建水壩，洪都拉斯政府在幾星期前宣布，正與中國商討興建新的水力發電站。





台灣外交部召見洪都拉斯駐當地大使，表達嚴正關切，並促請洪都拉斯謹慎考慮。





非洲國家馬拉維遭熱帶氣旋弗雷迪吹襲 超過二百死七百傷





非洲東南部國家馬拉維日前遭熱帶氣旋弗雷迪（Freddy）吹襲，暴雨引發山泥傾瀉，導致225人死亡、41人失蹤、超過7百人受傷，另有8萬多人流離失所。鄰國莫桑比克亦有 20 人死亡。





總統查克維拉星期一已宣佈南部災區進入緊急狀態，多個部門已聯合展開救援行動。另外，馬拉維目前正遭受嚴重的霍亂疫情，至今有超過1600宗霍亂死亡病例。聯合國兒童基金會表示，熱帶氣旋帶來的暴雨可能會導致霍亂疫情進一步惡化。





弗雷迪是該區歷來吹襲時間最長及其中一個風力最強的颶風。一名災民說，災情相當嚴重。





有災民表示，他的房屋完全被洪水淹沒，周圍其他房屋亦一樣。幸運的是他的兒女都生還。他救出兒女，但大部分財產都受毀。現在缺乏食物、毛毯和衣服。



原住民國會之聲入憲公投，即將公投更多細節。 Source: AAP 原住民國會之聲入憲公投 即將公投更多細節





隨著原住民國會之聲入憲公投的關鍵決策者即將舉行最後一次會議，澳洲人快將知道有關公投內容的更多細節。





南澳副州長高秀珊 (Susan Close) 及原住民事務廳長馬赫 (Kyam Maher) 今天將在阿德雷德與原住民之聲全民公投工作組解釋南澳當地原住民議會之聲的模式，其後工作組將提交最終的建議。





預料公投的立法草案將在本月底遞交到聯邦國會，而第二項概述公投問題的立法草案則將在今年稍後提交國會。





澳洲旅遊行業就業機會有望復甦





旅遊及交通業論壇行政總監奧斯蒙德女士表示，澳洲的旅遊業就業機會有望復甦，但仍然存在著挑戰。





根據統計局的最新數據顯示，旅遊業就業崗位在去年12 月季度上升了 12.1%，幾乎達到疫症大流行之前的水平。





在2019 年 12 月每10 個招聘的旅遊職位中，有 9 個現時已聘用員工。





奧斯蒙德女士對 SBS表示，旅遊業內部份行業仍有困難存在。





她表示，旅遊業的部份行業實際上比大流行之前做得更好，但整體而言，距離復甦還有很長的距離。旅遊業人士必須清楚，過去幾年哪些國內市場是該行業的救星，以上生活開支對人們度假意欲有什麼影響。這些都將是 2023 年的重大挑戰。





預測澳洲南部冬季仍面臨天然氣供應短缺風險





預測顯示，澳洲南部各州份在冬季仍將出現天然氣供應短缺的風險。





澳洲能源市場監管機構 (Australian Energy Market Operator) 發表了一項更新，指所有未來可能出現的情景都顯示長期需求需要額外更多的天然氣。機構呼籲作出緊急投資以保證供應。





監管機構今天 (星期四) 發表的 2023 年天然氣報告預計，天然氣產量將能夠滿足澳洲中部及東部地區用戶的需求。但隨著產量下降，南部州份仍然存在供應不足的風險，特別是在產量預料將在 2027 年削減接近一半的維州。





報告又指，若澳洲較北州份的過剩天然氣產量被用作出口海外而非滿足國內需求，供應短缺的風險亦會增加。



預測顯示，澳洲南部各州份在冬季仍將出現天然氣供應短缺的風險。 Source: AAP 澳洲社會服務聯會呼籲 財案優先考慮低收入階層





正當澳洲國民正繼續受生活開支危機影響，澳洲社會服務聯會 (Australian Council of Social Services) 呼籲聯邦政府在五月公佈的財案中，優先考慮低收入階層。





社會服務聯會在其聯邦財案意見書中，呼籲政府將失業救濟金由目前的每日 48 元，提高至至少 76 元。同時，亦促請政府在財案中，透過投資更長期的基本社會服務，為更具包容的未來奠定基礎。





社會服務聯會行政總監戈爾迪 (Cassandra Goldie) 向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，雖然澳洲是世界上最富有的國家之一，但在可比較的經合組織 (OECD) 國家當中，失業援助金額卻最低。





戈爾迪認為，這是一種恥辱。她表示，澳洲需要作出一些更大的改變。例如在能源系統上，確保能源價格上提供下行壓力。





目前有三份二收入最低的國民三餐不繼，亦有些人因無法承受租金急劇飆升而流離失所。在過去 12 個月電力價格已經上升兩成，目前又預測將會進一步增加至少兩成。





數字預計本地勞動力市場仍有上升潛力





本地勞動力市場可能已經達到頂峰，但預計官方數字將顯示市場仍有上升的潛力。





澳洲統計局將在今天發佈 2 月份的勞動力報告。當局在 1 月份的報告較預期為差，本地經濟失去 11,500 個就業崗位，而失業率亦上升至 3.7%。





雖然就業市場顯示出，失業率已由歷史低位逐漸放緩的跡象，而季節性因素導致 1 月份的數字差於預期，但有經濟學家預測 2 月份的就業數據將有所復甦。





昆州北部受洪災 急需財政援助





昆州北部受洪災影響，當地災區的一位議員表示，急需更多財政上的援助。





州政府正為災區個人提供高達 180 元的補助金、家庭可獲高達 900 元。但昆州北部 Traeger 選區州議員凱特 (Robbie Katter) 表示，對於失去一切的災民而言，這個金額「幾乎是一種侮辱」。





當局預計，連接昆州及北領地的主要道路 Barkley Highway 的洪水損毀修復工作，將需要至少一星期的時間。





同時，數十條連接養牛場及外界的道路亦仍然被洪水淹浸。



國際足聯執行委員會在盧旺達舉行峰會決定 2026 年世界杯足球賽的賽制。 體育消息





國家籃球聯盟錦標賽決賽，Sydney Kings 以 77-69 擊敗 New Zealand Breakers, 勇奪冠軍。





今次是 Sydney Kings 連續兩屆捧盃，亦是第五次贏得錦標賽冠軍。





另外，國際足聯執行委員會在盧旺達舉行峰會後，決定了 2026 年世界杯足球賽的賽制。





球隊將被分成12個小組，每組有4支球隊，每組前兩名的球隊，以及排名第三、得分最高的8支球隊，都可以晉級淘汰賽。





與此同時，澳洲職業足球聯賽將進一步擴張，今天將會宣布一項耗資 5000 萬元的計劃，在 2024 年賽季引進兩支球隊，一支來自坎培拉，另一支來自奧克蘭。





澳職不會再像 2018 年那樣接受來自全國各地的投標，而是會選那些投資最多而又最落力推動足球運動發展的地區球會。



