今日大事（8月21日）

政府撥款17億元購買導彈應對中國威脅

澳洲面對中國在印太地區軍事存在的擔憂日益加劇，將撥款13億元，為海軍購買200多枚戰斧巡航導彈。





國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）今天將會宣佈，撥款超過17億元，為澳洲國防軍的海陸空三軍，購買新型高科技導彈。





有關撥款是在國防戰略檢討報告公佈之後進行，該報告建議國防部隊需要發展遠距離打擊目標的能力。





國家黨議員載斯（Barnaby Joyce）向七號台表示，在北京警告不要利用軍事夥伴關係來針對澳洲之後，澳洲不必擔心中國的反應。「我們必須容忍這一點，不是嗎？如果中國不高興，中國就怎樣也會不高興，但我們的工作，無論是工黨還是兩黨聯盟政府，都是保護我們的國家，這是最重要的核心問題，以及我們需要做的事。」





「中國肯定擁有可以擊中澳洲的導彈，這點是毫無疑問。他們可以從中國發射導彈，並擊中澳洲，他們擁有高超音速武器，並且在我們海岸停泊了一艘間諜船。」



【原住民之聲】反對黨斥政府分化國家

聯邦反對派原住民事務發言人普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price） ，指責聯邦政府為了自身政治利益而造成國家分裂。





普萊斯在西澳自由黨舉行的一場反對原住民之聲入憲公投的集會上發表講話，指澳洲人不應再因不同意公投提出的問題而感到羞愧。





「坐在燒烤爐旁的各位，不肯定你們身邊的人是否會同意這個事實，就是『我已受夠被迫到牆角，以及並被告知我應該因為國家的歷史而感到羞愧』，真的受夠了。」



報告促加強氫燃料貨車法規以減排

一份最新的研究報告警告，澳洲必須加強氫燃料貨車的法規和計劃，否則就有可能在落實重型車輛減排方面會落後。





聯邦科學及工業研究組織（CSIRO）今天公佈研究報告，建議澳洲在中心地點生產氫氣，而不是興建加油站，以降低氫氣價格，並投資碳纖維運油車來運送新燃料。





幾天前，包括英國石油公司 (BP) 和BOC在內的幾間公司，在布里斯本推出了第一個氫燃料加油站，並結束對澳洲國家氫燃料戰略檢討的諮詢。



新州州長拒皇家委員會調查博彩業

新州州長柯民思表示，他不認為皇家委員會有需要就該州的賭博情況專門調查。





上星期向議會公佈的文件指出，酒吧和俱樂部的可疑遊戲活動水平「非常令人擔憂」，加大了對監管相關行業的壓力。





綠黨議員費爾曼（Cate Faehrmann）因而去信柯民思，要求皇家委員會就新州的博彩業進行專門調查。





柯民思在雪梨出席Ferragosto托意大利街頭慶典時，向SBS意大利語組表示，暫時不會考慮進行皇家委員會專門調查。





他指，現時政策是由一個獨立專家小組主導，有各方參與，包括前聯邦工黨議員及前州內地方黨議員：「這個獨立專家小組應該是正確方向，應該給他們做他們的工作，而非再搞另一個調查。到時看看他們能否就此向政府作出報告。」



【女足世界盃】西班牙擊敗英格蘭首奪冠

女足世界盃決賽昨晚在雪梨上演，西班牙以1比0擊敗英格蘭，歷史首次奪得冠軍。





賽事踢到第29分鐘，隊長卡莫娜（Olga Carmona）勁射破網，協助西班牙先開紀錄，領先上半場。





到了下半場，踢到68分鐘，球證翻看影像輔助裁判（VAR）後，確定英格蘭有球員犯手球，令西班牙得到一球十二碼碼，但靴莫素（Jennifer Hermoso）射門被英格蘭門將艾絲（Mary Easps）撲到，錯失擴大領先機會。





比賽踢到加時13分鐘，在超過7.5萬名球迷面前，西班牙保持優勢直到完場，捧走今屆冠軍獎盃。





西班牙中場球員邦瑪迪（Aitana Bonmati）當選今屆女足世界盃最佳球員， 她表示無法形容當時的心情。





「現在我在直播中，這一刻我說不出話，這真是難以置信。我非常之引以為傲，因為我們踢了一場很出色的比賽。我們捱過不少難關，但十分享受，我們是值得的。」



俄羅斯空襲烏克蘭北部釀7死逾百傷

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫遭到俄羅斯導彈襲擊，造成7人死亡，百多人受傷，死者中包括1名六歲女童。





總統澤連斯基誓言，烏軍會進行嚴厲報復：「我相信烏克蘭的士兵會就這次恐怖襲擊對俄羅斯作出切實的回應。」





切爾尼戈夫地區州長Vyacheslav Chaus昨日表示，受傷總人數已升至148人，其中包括15名兒童。



丹麥荷蘭將為烏克蘭提供美製F-16戰機

過去多個月，澤連斯基一直呼籲要取得F-16戰機，來增強烏克蘭的空軍實力，而美國就在近日批准荷蘭和丹麥向烏克蘭提供F-16戰機。





丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）宣佈，會向烏克蘭派遣19架，第一批戰機將於新年時抵達。她表示，希望這個決定會鼓勵其他西方國家也這樣做。





她對澤連斯基說：「每一天你和烏克蘭國民都向丹麥人展示，何為真正的勇敢。所以丹麥要支持你們，自戰爭開始後，丹麥一直站在你們那一邊。因為你們的自由就是丹麥人的自由。」



以色列軍方調查西岸父子槍殺案

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承諾會追緝在約旦河西岸襲擊事件中，殺害一對以色列父子的巴勒斯坦槍手。





據報在周六時，該對父子在西岸一家洗車場中死亡，成為該區最新的暴力事件受害者。





以色列軍表示，他們正追查疑兇，並在哈瓦拉（Hawara）鎮附近設置路障，該鎮是約旦河西岸北部的衝突地區，多次遭受襲擊。





納坦雅胡表示，追緝時間不會很長，並向死者家人致哀。「這對父子在哈瓦拉的殘酷襲擊中被殺害。保安部隊現正努力追捕兇手算賬，就好像政府自從成立以來，一直對所有殺害以色列人的兇手所做的那樣。這名恐怖份子即將面對被捕的日子，比他想像的還要早。」





在槍擊事件發生前，巴勒斯坦醫務人員報告指，在周三以色列軍事入侵西岸時，有一名19歲的巴勒斯坦人傷重死亡。



熱帶風暴侵襲加州料引發洪水

在美國，熱帶風暴「希拉里」（Hilary）不再是颶風，但就正向南加州移動，國家颶風中心警告，「希拉里」仍會帶來危及生命的暴雨。





中心預測，「希拉里」將在西南部廣大地區引發洪水，並且在向北移動至內華達州時，仍然會是熱帶風暴。





洛杉磯市長巴絲表示，該市正做好準備，並要求市民留在家裡。「我們的的首要任務是保護洛杉磯市民的生命和財產。其次就要確保市內工作人員的安全。第三就是根據情況確保市內服務盡可能有效地運行。」





消防部指揮官已將緊急行動中心啟動至二級。



南京巴士行駛時起火釀2死5傷

南京一輛城際巴士在行駛期間起火，導致2死5傷。





事發在昨日正午前，一輛從安徽來安縣開往南京林場站的城際巴士，在行駛期間突然起火，其後被撲滅。初步調查顯示，起火原因是有乘客攜帶的鋰電池電瓶自燃造成。





受傷的5人局部燙傷，已經送院診治，全部無生命危險。當局正對事故作出進一步調查。



財長將公佈澳洲人口壽命跨代報告

財長查默斯（Jim Chalmers）今個星期將公佈的一份新的調查報告，顯示澳洲人預計會更長壽，亦會得到更長時間的健康。





這份跨代報告將揭示澳洲在未來40年，人口將迅速高齡化，預計到 2062-63年，高齡人口將達到4,050萬。





男性預期壽命預計將增至87歲，女性預計將達到89.5歲。



政府助戒賭網站今起運作

停止接收賭博廣告登記冊今天開始運作，協助想戒賭的人士擺脫網上賭博。





澳洲金融諮詢部政策總監Lauren Levin向澳洲廣播公司表示，這對於遭受賭博傷害的人來說，將是一個有用的工具。



首都議員促立法專門處理性侵案

首都領地的倡導者倡議成立一個領先全國的法律以專責處理性侵案，以創傷知情（trauma-informed）為本，作出審判。





首都領地議員Marisa Paterson和性暴力應對者今日將呼籲首席廳長巴爾（Andrew Barr）就刑事司法制度作出更改。





她表示，研究發現性侵犯案件的舉報率低，起訴率不高，定罪率亦低，情況未如理想。



布市房屋起火 三人受傷送院

布里斯本東部一間房屋發生火警，一名男子嚴重燒傷。





首先起火的是嚴重燒傷男子沃克（Hugh Walker）的房屋，並波及到隔離兩戶鄰居。著火的三間房屋中，只有一間無事。





其中一戶鄰居塔蘭特（Peter Tarrant）向九號台表示，他試圖協助沃克離開他的房屋。「我走到沃克的家前門，他基本上已經走了出來，全身著火，並燒得相當嚴重。」





沃克目前傷勢嚴重，另外兩人已被送往醫院，警方正調查起火原因。



體育消息

昨晚女足世界盃決賽，西班牙以1比0擊敗英格蘭，首度贏得冠軍。今次亦是繼2007年的德國後，再有歐洲球隊奪標。



