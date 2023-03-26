今日大事(3月27日)

柯民思贏新州選舉 專家：社會和經濟問題令自由黨失利

選舉分析師馬克斯（Andy Marks）教授表示，柯民思的政鋼，對很多人、猶其是在西雪梨的選民來說比較有共鳴。





馬克斯教授指，在很大程度上，西雪梨的選舉結果表明，選民產生更大的變化。這是一個比較年輕的地區，更有多元文化的地區，柯民思關心的議題和投票站，與傳統政治所說有所不同。，「你發現兩黨聯盟中的政鋼，只是著重於大型基礎設施項目，只有很少部份對他們有影響。這些地區的選民更加關心的是，這些措施會否改善得到他們的生活。」





另外，聯邦氣候部長鮑文（Chris Bowen）就指，柯民思的性格亦促成他取得勝利。





鮑文指，柯民思是一位非常引人注目的領導者，相信他有潛力成為新州最煥然一新和具變革性的工黨州長之一，他認為大家都看到這一點，亦看到了他的真實性，「從他上任的第一天起，作為領導者，他採取了一種方法，即他不會在廉價的問題上出手，他不會抓住許多其他領導者認為是需要的機會，他只是按照他的看法來做。」



維州議會自由黨今投票表決逐迪明出黨

今次表決是對迪明3月18日在維州議會外的反跨性別權利活動上發表講話的回應。





這場集會是由英國反跨性別活動家發起，有新納粹分子在活動期間多次行納粹禮。





事件激起民憤，維州政府承諾加快禁止行納粹禮。





維州自由黨黨領佩蘇托 (John Pesutto) 指責，迪明被指與極端分子有聯繫的集會人物有聯繫，並且在新納粹分子出現時，未能離開該活動，令該黨「名譽掃地」。



澳助理貿易部長明出發訪中國

助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）將於明天（3月28日）將前往中國訪問。





他將率領商界代表團，包括礦業大亨福雷斯特（Andrew Forrest） 和葡萄酒商Treasury Wine Estates 行政總裁福特（Tim Ford）一同前往。





艾爾斯是繼外長黃英賢後，近三年來，第二位到訪中國的澳洲部長，他將出席博鰲亞洲經濟論壇。





貿易部長費雷爾（Don Farrell）上個月亦與中國商務部長王文濤舉行了一次視像會議。



維州州長將訪中國 指訪問基於經濟原因

他將訪問北京、江蘇和四川，並組織一系列高層教育和貿易會議。





安德魯斯說，此行基於經濟原因，並表示今次訪問十分重要。





安德魯斯指，今次不是他第一次去中國，亦不會是最後一次。這一切都與工作有關，與出口、商品和服務、夥伴關係有關，不單是產品，而更加重要的是維持良好的夥伴關係。



新加坡總理李顯龍今起至周六訪中國

新加坡總理李顯龍應中國總理李強邀請，今天起至星期六訪問中國，期間將到訪廣州、海南博鰲和北京。





李顯龍在廣州期間，將與廣東省委書記黃坤明會面；而在海南期間，李顯龍將出席博鰲亞洲論壇年會開幕儀式，並會發表講話。





在北京期間，李顯龍將與中國國家主席習近平會面，亦會和李強、全國人大常委會委員長趙樂際及全國政協主席王滬寧等會面。



更多內容 李顯龍稱中美經濟脫鈎將觸發惡果 艾巴尼斯重申與北京合作的必要

中共國務院副總理與國際貨幣基金組織總裁會面

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰昨晚在釣魚台國賓館，會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva），雙方就當前國際經濟金融形勢交換意見。





格奧爾基耶娃日前在中國發展高層論壇年會致辭，指中國經濟正在強勢復蘇，預測今年增長達到5.2%，相較去年大幅提高2個百分點。她說，中國經濟復蘇反彈，意味著在今年中國經濟對世界經濟的貢獻率，將達到或甚至超過三分一。



洪都拉斯與台灣斷外交 蔡英文：不會進行金錢外交競逐

中美洲國家洪都拉斯與台灣斷絕外交關係，改與中國建交。中國國務委員兼外長秦剛昨日在北京與洪都拉斯外交部長雷納(Eduardo Enrique Reina)簽署兩國建交的聯合公報，建立大使級外交關係。





秦剛說，中國歡迎洪都斯總統卡斯特羅（Xiaomara Castro）盡早訪華，並邀請當地企業家代表團到華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。





台灣總統蔡英文批評大陸利用各種方式打壓台灣的國際參與，並強調不會和中方進行無意義的金錢外交競逐。





台灣外長吳釗燮指，洪都拉斯向台灣索取數十億美元巨額經濟援助，又批評大陸利誘洪都拉斯，壓縮台灣的國際空間。





吳釗燮指，外交部亦已警告北京當局，指他們以虛假承諾引誘和脅迫台灣的外交盟友，有關行為已嚴重傷害台灣民眾感情，使兩岸關係加速背向而行。 外交部強調「台灣是一個獨立的主權國家， 不隸屬於中華人民共和國，這是事實和現狀」。





台灣目前只與13個國家建立正式外交關係，其中大部分是中美洲、加勒比海和太平洋地區的貧窮和發展中國家。



密西西比州龍捲風災情仍在善後 拜登：情況令人心碎

美國當局仍在處理席捲密西西比州、摧毀多個村莊的龍捲風善後工作。附近的阿拉巴馬和喬治亞州亦因為與龍捲風相關的惡劣天氣而受損毀。





在今次的天災中，至少有25人死亡，數十人受傷，亦有數萬個家庭停電。





Rolling Fork 鎮是受災最嚴重的地方，美國總統拜登形容密西西比州的情況是「令人心碎」，並已與當地官員交談，表達哀悼，同時聯邦政府會全力支持善後工作。





Rolling Fork的居民波普（ Ronnia Pope） 指，今次的龍捲風威力具毀滅性。





波普表示，她見過一些比較好的情況，但今次是她見過最惡劣的一次， 是極具毀滅性。 她有很多家人、朋友，在今次災難中都有受損，「失去很多值得回憶的東西，確實令人心碎」。



更多內容 龍捲風吹襲美國5個州 死亡人數恐過百

普京宣布部署戰術核武 美國白宮國家安全委員會反應不大

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布將在接壤烏克蘭的白俄羅斯部署戰術核武，並將此舉比作美國在歐洲部署核武一樣。





北約批評普京部署核武的危險言論。而美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)對普京的宣布沒有太大反應。





柯比表示，他可以告訴大家，未看到任何跡象表明普京正準備在烏克蘭境內使用戰術核武， 而且亦沒有看到任何會導致美國改變戰略核威懾態勢的事情。





不過，柯比對俄羅斯和中國之間的關係存有懷疑，並指習近平對莫斯科的支持「顯然」是具有限度。





在普京發表言論後，烏克蘭呼籲聯合國安理會召開特別會議。





烏克蘭聲稱，過去24 小時內，已在東部前線包括巴赫穆特地區在內，擊退俄軍發動的85次攻擊。



更多內容 俄羅斯考慮在烏克蘭佔區設立非軍事緩衝區

國防部長被解僱 以色列爆歷來最大規模抗議

早前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）因為抨擊改革行動，隨即被納坦雅胡解除職務。





加蘭特昨日表示，有關改革引發國內出現數星期的抗議活動，令國家安全陷入危險境地。





數十萬名以色列人前晚在特拉維夫上街抗議，亦是以色列歷來最大規模的抗議活動。納坦雅胡亦拒絕就解僱加蘭特發表進一步評論。



政府促多個交友程式交用戶受傷害程度報告

通訊部長魯能 (Michelle Rowland) 指示在國內排名前10位的網上約會服務機構，向該部門提交有關用戶受到傷害程度的報告。





Tinder、Bumble 和 Grindr 是目前其中幾個流行的約會應用程式，政府在提高約會安全性的行動中，勒令這些機構上報有關性暴力的數據，包括用戶報告在使用該應用程式時或在約會後遭受性騷擾及虐待的數量。





同時亦包括阻止被禁用戶以新帳戶重新使用該應用程式的程序，以及轉介給警察或其他支援服務的行動。





南澳幾千名民眾昨集會慶祝立法通過原住民議會發言權

幾千名民眾昨天 （3月26日）在南澳議會外舉行集會，慶祝澳洲首個州份立法通過 建立原住民對議會發言權 。





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）宣佈，這是對澳洲原住民最有力的尊重。





他又表示，南澳在歡迎不同文化的人方面，有著引以自豪的歷史，而將繁榮的機會代代相傳，亦是一個非凡的澳洲故事。



現金補助HomeBuilder計劃遞交文件截止日期將延長

新冠疫情下為業主提供的現金補助HomeBuilder 計劃，有關遞交文件的截止日期將會延長。





與此同時，房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，有機會錯過4月30日截止日期的合資格申請人，現在必須要在2025年6月底之前提供相關文件。





有關申請的延期，只適用於已經獲正式批准購買樓花，或翻新房屋的現有、已獲批准的申請人。



研究：大多數人認為澳洲有太多賭博機會

澳洲家庭研究所發表的研究，揭示了賭博對家庭所造成的損害程度。





大多數參選調查的人認為，澳洲有太多賭博機會，而在過去 12 個月，有四分之三的成年人有花錢賭博。



體育消息

在珀斯進行的澳式足球聯賽，West Coast以100對81， 19分之差的大比數擊敗Greater Western Sydney ，挽回在上星期輸波的頹勢。





上星期West Coast因為五分之微輸給North Melbourne，導致球隊和教練辛普森（Adam Simpson）備受批評。





另外，歐洲國家盃外圍賽C組賽事，英格蘭主場2:0擊敗烏克蘭，兩戰兩勝。而在H組賽事，丹麥作客2:3不敵哈薩克。





