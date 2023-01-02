今日大事(1月3日)

昆州熱門旅遊點兩直升機相撞致四死三重傷

兩架直升機昨天在昆州 黃金海岸 半空中相撞，造成四人死亡，三人受傷，傷者目前在醫院留醫，情況危殆。





事發在昨天下午 2 時左右，警方指，事發時一架直升機正在起飛，而另一架正在降落，在半空相撞。





兩架直升機由主題樂園 海洋世界 (Sea World)營運，緊急服務部人員事後趕往海洋世界度假村外的意外現場進行救援。





昆州警察廳偏遠地區當值警員沃雷爾（Gary Worrell）表示，公共援助對於墜機倖存者至關重要。





「由於出事現場是在沙洲上，救護車及消防員等緊急救援隊伍很難前往現場提供適當的控制。所以，我要特別感謝所有參與今次救援、以及令傷者成功獲緊急護理的人員。」





有報指，海洋世界直升機公司總機師詹金森（Ashley Jenkinson）在今次意外中遇難。





海洋世界直升機公司的一位發言人表示，他們正與當局合作，並「向所有今次意外的相關人士，尤其是死者的家人表示深切哀悼」。





法醫事故調查組和澳洲運輸安全局正就今次意外展開調查。



中國旅客入澳境需出示新冠陰性證明

聯邦衛生部長畢勒將措施形容為「一個非常溫和、以及平衡各方的決定」，不過澳洲社會有一些人不同意這個講法。





「這將造成阻礙，因為旅客已經在幾個月前計劃好旅程，由於一月尾就是中國的農曆新年，我認為時機明顯不合適。」





「我有親戚在海外，他們都在質疑還應不應該來，甚至能不能來，所以這不是一個好消息。」



台灣要求中國入境旅客進行核酸檢測

在桃園國際機場有520多人接受檢測，當中發現超過140人染疫，陽性比率接近達百分之28。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，當局仍需持續觀察數據，並會挑選Ct值—反映病患體內病毒量的指數—較低的確診旅客、進行基因測序，預計每天從4班直航機抽樣20人，以掌握不同地方的狀況。





另外，南韓亦由昨日起，限制所有從中國入境的航班只可降落仁川機場，機上旅客抵埗後要做核酸檢測。截至當地昨天下午5時，一共有8班機從中國入境，有208人接受檢測，並發現最少有13人的檢測結果是呈陽性，有約100人尚未有結果。





折返澳航客機重返馬尼拉機場

澳航QF19航班原定元旦日從雪梨起飛，在飛行約三個小時後，機師收到通知，飛機將無法降落馬尼拉，需要折返。





菲律賓交通部長包蒂斯塔 (Jaime Bautista) 表示，停電導致航空交通管制系統故障，他們會盡快升級現有系統，以及設置後備系統，並向受影響旅客致歉。



俄羅斯承認數十名士兵在戰事中喪生

俄羅斯國防部表示，63 名士兵是在烏克蘭東部頓涅茨克的馬基伊夫卡市（Makiivka） 一處臨時軍營被摧毀的猛烈爆炸中喪生。





不過，烏克蘭官員則指，空襲已導致 400 名俄羅斯士兵喪生。





而據俄羅斯的部份軍事博客表示，造成巨大破壞的原因，是因為在同一個軍營的建築物中，儲存大量彈藥。





另外，烏克蘭總統澤連斯基早前亦表示，烏克蘭軍隊已擊落俄羅斯派往首都基輔的 45 架無人機，他讚揚烏克蘭軍隊為保衛國家所作出的努力。



墨西哥監獄遭槍擊至少 14 人喪生

墨西哥東北部華雷斯城的一座監獄遭槍擊，導致至少 14 人喪生。





據當局表示，事發在當地時間早上 7 點左右，有穿上全副武裝的槍手坐裝甲車抵達監獄，並向監獄開槍，結果造成 10 名護衛及4 名囚犯死亡，另外有 13 人受傷。





現時，至少有 24 名囚犯在事件中逃脫。





大批教徒前往梵蒂岡瞻仰已故前教宗遺體

本篤十六世的遺體已在星期一移靈至梵蒂岡的聖伯多祿大教堂，讓公眾一連三日進行瞻仰。





有遠道而來瞻仰的一名神父表示，今次是一生人只有一次的經歷。





梵蒂岡的安全官員表示，首日有約6萬5千人進入教堂，遠高於原先估計的2萬5千至3萬人。預計在星期四舉行葬禮前，會有更多人前來瞻仰。





新州Menindee再發洪水警告

昨天發出的初步預測指，該鎮的洪水最高水位會高達10.7米，將超過 1976 年 10.46 米的紀錄。





但實際的最新數據顯示，Darling River的水位只有10.2米高，令地方政府相信，47年前的洪水紀錄未必會被打破。





但氣象局已修正洪水警告，擔心從周四開始，水位仍然可能會進一步上升到 10.7 米。



昆州過去兩年交通意外死亡人數排全國之首

最新數據顯示，昆州在2000至2022年的交通意外死亡人數將排在全國首位，比新州及維州的死亡數字更高。





昆州去年有299人在交通意外中死亡，新州有288人，維州有 240 人，塔州就有 50 人。





昆州運輸廳長巴利（Mark Bailey）向記者承認，「昆州道路上的死亡人數，是十多年來最嚴重的。」





他表示，州政府將在本月舉辦一場道路安全圓桌會議，集思廣益，希望更好地改善這種情況。



AFL名將哈斯母親涉危駕被控三項誤殺

澳式足球名將哈斯（Payne Haas）的母親陶富阿（Joan Taufua），在黃金海岸涉嫌無牌駕駛期間發生車禍、並奪走一家三口的性命，而要面臨三項誤殺罪。





陶富阿的汽車在昆州Bonogin一條偏僻內陸公路上，與另一家有一家三口的汽車相撞。





陶富阿目前在黃金海岸醫院接受警方看守，並被控三項誤殺罪，她亦面臨危險駕駛汽車、逃避警察追捕和無牌駕駛罪名。



體育消息

澳洲網球好手德·米瑙爾（Alex de Minaur）在昨日舉行的聯合杯賽事上，首次擊敗世界排名第二的拿度。





拿度在勝出首局後， 23 歲的德·米瑙爾在第二局以6比1反勝拿度。到了第三局，德·米瑙爾以快速的腳步和防守能力擊敗拿度。





直至噚晚為止，德·米瑙爾從未擊敗過任何世界排名第一或第二的球員。 他在賽後表示，擊敗拿度令其夢想成真。





與此同時，66歲的美籍捷克裔網壇著名女球手娜華蒂露娃發表聲明，證實自己同時患上喉癌及乳癌，本月稍後開始接受治療。



