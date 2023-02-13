今日大事（2月14日)

倡議者促擴大新政策讓更多尋求庇護者獲申請永居資格

澳洲政府昨天公佈新政策，讓臨時庇護簽證和避風港簽證的人士獲得申請得永久公民身份的資格後，難民倡議者要求將政策擴大至其他難民。





從下個月底開始，持這兩類簽證的19,000 名難民，將有資格在網上申請永居簽證，而亦申請亦有權申請家庭團聚、並獲得政府高等教育援助計劃、國家殘障保險計劃支援，以及社會保障金等褔利。





但根據2014年聯邦政府推出的一項政策，當局並不允許偷渡入境澳洲尋求庇護的人申請永居簽證，因此，估計有12,000名坐船抵澳難民「前途未卜」。





澳洲民族社區議會聯會行政總監哈法吉 (Mohammad Al-Khafaji) 對政府的決定表示讚賞，但表示政府仍有更多工作要做。





「下一步就應確保、為正處於難民申請驗證階段的其他尋求庇護人士制定政策。我們希望確保一些因為上屆政府實施政策而不獲永居申請的難民，可以有一個更公平的處理方案。」



救援人員在土耳其南部救出13 歲地震生環者

土耳其及敘利亞的強烈地震至今經已造成超過3,7000人死亡，同時，救援人員在土耳其南部的哈塔伊省再救出一名 13 歲男童 。





專家表示，考慮到當地天氣寒冷，相信能夠再救出傷者的時間經已無多。





另外，聯合國緊急救援協調員格里菲思 (Martin Griffiths) 昨天訪問土耳其及敘利亞邊境後承認，在敘利亞的援助工作出現重大延誤，令當地災民感到失望。





不過，聯合國敘利亞特使佩德森表示，雖然當地的道路受損及政治上的阻礙，令救援物資運送變得複雜， 但他們正盡最大努力為災區服務。





「我可以保證，聯合國人道主義大家庭將盡其所能，為所有有需要的人提供支持。聯合國正接觸有關國家並動員資金及試圖說服大家放下政見、團結一致、共同支持敘利亞人民。



美國：仍未識別上周被擊落的八角形物體

美國表示，目前仍然無法識別美軍上周末在北部上空擊落的八角形物體。





今次是繼早前擊落相信是中國間諜氣球後，美國再發現有不明高空物體，美國國家安全部發言人柯比表示，相信該個物體對地面上的人並無造成威脅。





柯比亦強調，中國解放軍試圖使用飛機監察其他國家已經有一段時間。





「美國已確認中國有一個與解放軍有關的高空氣球收集情報計劃，有關氣球在上屆政府期間經已運作，但就未被發現。而現屆政府則已發現並跟踪氣球，並正詳細研究，希望可以獲知更多詳情。」



中國：美國氣球非法入侵他國「屢見不鮮」

中國外交部發言人汪文斌昨日強調中國政府的行為是「負責任及專業」，並自去年初起，已多於十次錄得美國高空氣球在中國的領空内非法航行，並要求美國應先作自我檢討。





「美國氣球非法侵入他國領空的行為亦屢見不鮮，單在去年，美國高空氣球在未經中國有關部門批准，就非法進入中國領空十多次。」





「美方首先應該先行自我反省， 監察自己是否清白，而並非抹黑指責中國。」





但美國參議院領袖舒默表示，中國政府的言論，只是因為對事件感到羞辱。



德國促北約接納芬蘭及瑞典的加入申請

德國敦促北約成員國盡快接納芬蘭及瑞典的加入申請。





兩國自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，一直尋求加入北約。雖然北約成員國經已批准兩國的申請，但匈牙利及土耳其並未表示支持。





芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto） 表示，相信他們已經解決土耳其提出的所有問題。土耳其表示支持芬蘭的申請，但希望瑞典對被認為是恐怖組織的庫爾德工人黨，採取更強硬的立場。





同時，由於在上個月，一名韓國人在斯德哥爾摩街頭的抗議活動中被燒死後，土耳其已暫停有關談判。



【瓦努阿圖總理訪澳】艾巴尼斯：會尋求多方面合作

瓦努阿圖總理卡爾薩考（Alatoi Ishmael Kalsakau）今天抵達澳洲，展開為期三天的訪問。總理艾巴尼斯表示，將會尋求加強與瓦努阿圖在貿易、安全和氣候變化領域的合作。





今次是自2018年以來，再次有瓦努阿圖總理訪問澳洲。艾巴尼斯表示，今次澳洲聆聽瓦努阿圖所關注事項的機會。





隨著中國在太平洋島國擴張勢力，艾巴尼斯正重點加強與太平洋島國重建關係，外長黃英賢（Penny Wong）亦曾於去年12月訪問了瓦努阿圖。



外界促立法確保兒童起碼有兩年學前教育

外界促請澳洲各層政府，要立法確保所有兒童，必須至少接受兩年學前教育。





今天在坎培拉將會舉行全國幼兒教育峰會，五十多個團體及個別人士已就上述要求，簽署一份公開請願書。





目前全國四歲兒童可以獲得學前教育資助，但在某些州份，三歲兒童已可獲得資助。





他們呼籲全國所有地方都向三歲兒童提供資助，並要求由一個新的幼兒機構監督有關安排。





生產力委員會正就幼兒教育問題進行研究，並在明年中向聯邦政府提交報告。



新冠封鎖期間澳洲兒童受剝削現象增加

澳洲聯邦警務處透露，由於新冠疫情期間的封鎖措施，澳洲兒童受剝削的現象有所增加。





截至去年6月的一年內，澳洲反兒童剝削中心、收到超過 36,000 份兒童性剝削報告，比前一年增加了 62%。





澳洲聯邦警務處處長克肖（Reece Kershaw）向參議院提交一份與美國、英國、新西蘭、加拿大和菲律賓等合作機構進行的聯合調查顯示，在新冠疫情期間，兒童剝削及虐待行為正有所增加。





「新冠疫情令有關問題加促惡化，因為更多人花時間上網，而當局正接獲更多的求助個案、同時，資料亦顯示針對兒童性暴力案件的暴力程度亦正增加。」



新冠限制措施取消後右翼及陰謀論影響力大減

澳洲安全及情報組織（ASIO）向國會表示，自新冠限制措施取消後，涉及右翼意想及陰謀論驅動的極端主義，已大幅減少。





情報組織總幹事伯吉斯（Mike Burgess）向參議院提交的報告指，右翼極端主義有所下降，估計新冠限制措施取消後、相關案件的數量已由 50% 下降到30%。





伯吉斯表示，極右翼勢力的影響力已明顯大幅下降，但澳洲安全情報組織仍會對他們保持高度警惕。



澳洲更改移民法致更多囚犯簽證被取消

聯邦政府透露，澳洲更改了移民法後，將導致在去年12月獲批簽證的163人，要重返羈留中心。





根據澳洲《移民法》第 501 條，如果有人被監禁12個月或以上，移民部長有權取消簽證。





去年12月，高等法院裁定新西蘭婦女皮爾森（Kate Pearson） 勝訴，她因面對10項不同的罪行，累計刑期超過4年，法庭認為如果多項刑期加起來才超過12個月的話，便不在該《移民法》條文的所屬範圍內，亦無法自動取消其簽證。





內政部移民副部長福斯特（Sophie Foster）在參議院的聽證會上證實，在法院裁決後，獲得簽證的 168 人當中，有19人已經根據《移民法》第 501.3 條，簽證再次被取消。



【體育消息】

印度女子超級聯賽（The Women's Premier League）舉辦有史以來首次由球會競投板球員的活動，剛奪得世界板球冠軍的澳洲女子板球隊的多名成員均以高入選。





相等於印度版「女子T20超級聯賽」的女子超級聯賽、將於下個月舉行首個賽季，參賽的五支球隊以競價方式，爭取世界的頂級女子板球員入隊。當中，身價最高的是澳洲女板球員加德納 (Ash Gardner) ，獲古吉拉特巨人隊以＄558,000羅致旗下。



