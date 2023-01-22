今日大事（1月23日）

經濟學家樂觀認為澳洲通脹情況將回復正常

澳洲統計局將於今個星期三公佈12月季度的消費物格指數 (CPI) 數據，預計數據反映很多家庭必需品的開支會飆升。





聯邦銀行分析師預測，今個季度的通貨膨脹率將上升1.7%，高過去年同期的 1.3%。





去年11月，澳洲儲備銀行表示，預計總體通脹率將達到8%左右的高峰，並在今年年初開始回落。





經濟學家理查森（Chris Richardson）說，這個情況最終可能會令利率下降，但對緩解家庭的壓力不會很快可以看得到。





理查森表示，澳洲儲備銀行有可能至少再加息一次，但目前仍很難有定論，預計到今年底，減息比進一步加息更有可能。



調查指普遍澳家庭擔心負擔不起孩子的學習用品





慈善機構史密斯家庭的一項最新調查發現，由於生活開支不斷上漲，澳洲家庭普遍擔心他們如何為孩子支付必要的學習用品。





該項調查訪問了2000個家庭，九成的家長和看護人擔心負擔不起孩子的學習用品，而超過一半 (51.6%) 的人認為他們無能力買孩子學業所需的數碼設備。





史密斯家庭總裁泰勒對澳洲廣播公司表示，必需品的價錢上漲，令低收入家庭在支付教育開支方面的差距不斷擴大。



澳有逾200萬名照顧者無薪工作 團體促更多財政支援

澳洲有超過200萬名照顧者正提供無薪的照料工作，其中許多人在生活開支不斷上漲的情況下感受極大壓力。





由於通脹上升，部分照顧者每小時在照顧老人、殘障人士或無行為能力的人時，每小時只能獲得43仙。





為照顧者爭取權益的出版商保庫理 （Paul Koury ）表示，改革工作是維護照顧者健康和福祉的關鍵。





庫理指，無薪照顧者現在的護理時間更長，特別是在老年護理和壽命更長的人群中，留在家中的年日更長。原因是為政府節省金錢。故此政府應該看顧照顧者，讓他們擁有平衡的生活，保持健康，以便能夠繼續擔任照顧的工作。



「自動債務索償系統」皇家調查委員會今復會

預計前社會服務部長波達（Christian Porter）和前民政事務部長圖治（Alan Tudge）將提供證據，說明他們在這個非法的自動債務索償系統的角色。





前總理莫里遜（Scott Morrison）和前民政事務部長派恩（Marise Payne）已經出席聽證會，指他們不知道有法律建議指該計劃存在問題。





聽證會的第三部分將繼續關注面對越來越多的批評時，這個自動債務索償計劃的公平性、合法性和政策考慮，以及在未支付所指的債務時，所採取的執法措施。





圖治將在下星期三出席聽證會，而波達就會在之後一天出席。



希健斯接任阿德恩 稱新西蘭為世上最美好小國

新西蘭總理阿德恩 (Jacinda Ardern )將工黨領導權移交給希健斯(Chris Hipkins)。





希健斯在新聞發布會上說，他很高興能夠領導這個他所稱的「世界上最美好的小國」。





希健斯表示，這是他一生中最大的榮幸和最大的責任。他對未來的挑戰感到充滿活力和興奮。新西蘭是世界上最偉大的小國，他將工作生涯奉獻於服務人民，並會做得更好。





塞普洛尼 (Carmel Sepuloni) 亦在黨團投票中勝出，將與希健斯一起領導工黨及成為新任副總理，她是第一位有太平洋島國血統的副總理。





澳洲財長查默斯承諾會與新西蘭新總理密切合作

澳洲財長查默斯（ Jim Chalmers）承諾會與新西蘭新總理密切合作。





查默斯形容澳洲與新西蘭兩國就像一家人。





今年亦將會迎來鞏固兩國關係的《澳新更緊密經貿關係貿易協定》簽署40週年。



維州今年不舉辦一年一度澳洲日巡遊

維州今年將不會舉辦一年一度的澳洲日巡遊，因為政府表示有必要在澳洲日中鼓勵團結和包容。





迪莫普洛斯指，澳洲日還有很多地方要兼顧，維州市民人將自己決定如何慶祝這一天，同樣地，對於一些維州市民來說，這一天不是慶祝的日子，這天是哀悼和反思的日子。





減提維島自殺風險 原住民長老逐「年度傑出澳洲人」

今年，原住民地區提維島民（Tiwi Islanders）為協助自己社區中有自殺風險的人所做的努力而得到了認可。





Wurlirangkuwu 原住民長老伯蒂皮盧拉 (Bernard Tipiloura) 正在角逐「年度傑出澳洲人」獎。





提維島是世界上自殺率最高的地方之一，這位83歲的長老是其中一個原住民領袖，使用傳統知識和文化，來改善這情況。





北領地原住民醫療服務聯盟行政總裁表示，該計劃的成功亦為北領地政府的自殺預防戰略提供協助。





如果你或你認識的人需要支援，您可以致電13 11 14聯絡生命熱線或致電1300 22 4636聯絡 Beyond Blue。



美國加州華人舞蹈教室槍擊案 警方仍在追緝亞裔疑犯

美國加州造成10死10傷的槍擊案，警方追緝一名年約30至50歲的亞裔男子，並在案發後超過半日，在距離現場40多公里包圍一輛可疑貨車。消息指車內傳出槍聲，懷疑司機向自己開槍，洛杉磯縣警官盧納說，警方仍未能證實車內男子是否涉案槍手。





案發後約20分鐘，附近另一地區亦有人開槍，沒有造成傷亡，目前未知是否同一人所為。





洛杉磯縣警官盧納(Robert Luna)指，警方在整個洛杉磯加緊追捕疑犯。





盧納表示， 警方不知道事件是否涉及法律定義的仇恨罪，疑犯走進舞蹈廳槍殺20人，根據警方目前所得的描述是一名亞裔男子。偵查人員正與合作夥伴一起研究任何一種可能的開槍動機。





副總統夏錦麗促請停止槍擊暴行。她說，拜登總統及政府將全力支持地方當局。





夏錦麗指在文化慶典期間，無情的槍擊暴行撕裂了一個社區。她和丈夫聯同總統拜登及夫人、以及這裡的每一個人，都為遇難者哀悼。大家 為那些受傷的人祈禱，也為生活將永遠轉變的許多人感到悲痛之際，在這個房間和國內的所有人都明白，這種暴力必須停止。





美國總統拜登正密切關注槍擊案，並指示聯邦調查局向加州執法部門提供支援。





與此同時，路易斯安那州一間夜總會星期日凌晨亦發生槍擊案，12人受傷，其中1人情況危殆，其餘穩定。警方正調查動機，暫時無人被捕。





案發在農曆年三十晚，一名持槍男子在蒙特雷帕克市(city of Monterey Park)一間華人舞蹈教室開槍，部份傷者情況仍然危殆。



布里斯本青年和伴侶疑深夜行兇 一男子被刺死

布里斯本深夜發生兇殺案，一名青年和他的伴侶涉嫌刺死一名男子被捕。





死者是一名43歲男子，他被發現在Wilston的一條行人路上，當場死亡。





而被捕的17歲青年目前被控一項謀殺罪，目前被羈留，之後將會接受兒童法庭的審訊，而他的伴侶則涉嫌襲警被捕。





警方表示，已通知死者的姐姐，並將於今天進行屍檢確定死因。



數百人出席「貓王」皮禮士利獨生女麗莎瑪莉葬禮

在美國格雷斯蘭，有數百人出席「貓王」皮禮士利獨生女、歌手麗莎瑪莉(Lisa Presley) 的葬禮。





葬禮在田納西州孟菲斯的豪宅內舉行，這座豪宅是「貓王」給與麗莎瑪莉的遺產。





麗莎瑪莉於本月12日在家中因心臟驟停緊急送院，經搶救不治，享年54歲。





她的母親普莉西拉 (Priscilla Presley) 朗讀了麗莎一個孩子所寫的悼念詞。





悼詞是「我不知道用什麼詞語來形容母親，因為有太多。麗莎瑪莉是全世界許多人的偶像、榜樣和超級英雄。但媽媽是我的偶像、榜樣、超級英雄，無法一言概之。



愛爾蘭瑞安航空一客機疑有炸彈 最終虛驚

愛爾蘭瑞安航空一架由波蘭飛往希臘的波音737客機，由於懷疑有炸彈，一度需要希臘空軍戰機護航，最後證實機上並沒有爆炸品。





希臘國防部說，由於收到炸彈威脅，故此派出兩架F-16戰機升空，護送客機降落在雅典的國際機場。警方在搜查飛機及乘客後，並沒有發現炸彈。



珀斯南部發生撞船意外 一女子下落不明

珀斯南部發生致命撞船意外，一名女子仍然下落不明。





當局周日繼續尋找該名失蹤的52歲的女人，但警方表示已作最壞打算，他們正循陸路及水路進行搜索。





事發在周六晚上10時左右，一艘載有四人的船，駛至Mandurah河口時，撞到一條紅柱後有四人墮海，緊急服務部救護員到場，救起一名 54 歲的女子，但證實當場死亡。





而駕駛該船的一名47歲的男子，亦受重傷被送往醫院，而另一名54 歲的男子則沒有受傷。





警方表示，將會調查該船有否超速，目前是否考慮作刑事檢控是言之尚早。





中國放寬防疫措施首個春節 大批民眾出遊

踏入大年初一，北京雍和宮有成千上萬的的民眾到場燒香祈福，等待入場的人龍約1公里長。 另外，內地今個星期的「春節檔」票房亦備受關注。目前包括預售的「春節檔」總票房已突破17億5千萬元人民幣。單是年初一的總票房，已高達13多億元人民幣，總入場人次是2404萬。





另外，國鐵集團統計，由1月7日至前日的春運15天，累計運送旅客近1億1千萬人次，較去年增加超過2348萬人次，增長超過兩成半，每日平均運送730萬人次。



體育消息

澳網賽事，網球一姐斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨日在女單第4輪賽事慘遭淘汰，直落兩盤輸給溫網女單冠軍、哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）。芮芭奇娜將在八強賽事對17號種子、法網冠軍、拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

