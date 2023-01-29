今日大事（1月30日)

全國文化政策今公布 十年來首推出

這項計劃收集了1,200份意見書，當中包括來自一些作家對澳洲未來藝術方向的討論。





政府表示，該計劃是圍繞承認和尊重原住民故事、反映多樣性、支持藝術家、提供跨機構支援，以及確保有關澳洲的故事能夠傳達到予本地和海外的觀眾。





為了擴大對澳洲本土內容，這項計劃預計將要求跨國串流媒體服務，有一定澳洲本土內容的配額。





Screen Producers Australia行政總迪納（Matt Deaner）表示，這是媒體行業的一個重要轉變。





迪納指，所有這一切都非常有趣、具有批判性和變革性，因此，就文化產業、影視產業而言，一生只有一次、這世代只有一次的改變。對大家來說，這是為了確保國家能夠長遠地透過大銀幕來講述故事，因為越來越多的人在串流媒體平台上觀看節目，而這些平台卻沒有監管。



澳網男單決賽：祖高域直落三盤擊敗對手封王

前網球一哥祖高域（Novak Djokovic ）昨晚在澳網男單決賽，以 6-3、7-6、7-6擊敗希臘對手齊齊帕斯（Tsitsipas）， 贏得他第10個澳網賽事冠軍及第22個大滿貫單打冠軍。





祖高域今次取得第22 個大滿貫獎項，終於與西班牙好手拿度追平。





祖高域表示，只有團隊和家人知道他們在過去四、五周內的艱辛，以他的情況而論，今次勝利可能是他一生中最大的勝利。





齊齊帕斯亦在賽後向德祖高域致敬，稱呼他是網球界中最偉大的其中一位球手。



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放射性物質膠囊西澳遺失 力拓公司正調查

力拓公司計劃調查一個藏有 放射性物質的膠囊是如何在西澳遺失 ，並指事件「令人擔憂」。





這個微型膠囊很可能是在1月初，從承包商的運載的貨車上掉下來，應該是在一個沙漠礦山和珀斯之間遺失。





力拓鐵礦石業務負責人特羅特（Simon Trott）表示，他們正認真對待今次事件，並為社區帶來恐慌，表示歉意。



聯邦政客受威脅數目過去3年增2倍

警方透露，在過去三年中，聯邦政客受到威脅的數目增加了兩倍多。





澳洲聯邦警察局表示，單在去年全年，他們就調查了582宗騷擾和威脅報告，其中包括在聯邦選舉期間的投訴，達到破紀錄的 82宗。





其中兩宗投訴成立，而有14宗仍在調查中。





安全諮詢公司 Intelligence Risk 的行政總裁弗格斯（Neil Fergus） 表示，這些威脅數目增加令人擔憂。





弗格斯指，去年聯邦選舉期間有超過500 宗投訴，回顧之前的聯邦選舉有關威脅或涉嫌威脅的投訴而需要調查的投訴個案，只不過是今次數字的三分之一。在聯邦選舉週期中，在最近兩次選舉的投訴數字增加了兩倍。



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快速測試將到期 僅兩州已逾500萬盒未用

數據顯示，單在西澳及昆州就有約550萬盒測試即將到期。





據估計，各州和領地政府購買的測試盒中，有三分之一到三分之二是沒有派發予市民。





聯邦警方促家長更新子女電子設備私隱設置

署理助理專員西雷克 (Hilda Sirec) 表示，家長應在孩子開學後，採取必要措施，提高電子設備的私隱設置，及控制孩子的網上活動。





參議員藍比 (Jacqui Lambie) 在接受九號台訪問時說，社交媒體上的兒童圖片和視頻可能會被網上的兒童性犯罪者利用。





藍比表示，其中一些平台是被戀童癖者利用。需要非常小心地在社交媒體上發布內容，她提醒應該為自己有所保留，不用每天向所有人展示自己孩子在做什麼。



新州專家呼籲下屆州政府打擊賭博和電子煙等廣告

新州的公共衛生專家呼籲下屆州政府要打擊賭博、電子煙和垃圾食品廣告。





澳洲公共衛生協會在 3 月的州選舉前，進行一項稱為「為公共衛生投票」的宣傳運動，呼籲要為解決賭博和 電子煙問題 ，作出必要的措施，並呼籲下屆政府要仿效倫敦、阿姆斯特丹和首都領地的做法，禁止在公共交通等政府資產上，刊登垃圾食品廣告。



雪梨巴士司機短缺 當局籲居民做好準備

雪梨出現巴士司機短缺，當局呼籲雪梨居民要為減少巴士班次而出現的混亂「做好準備」。





工會表示，營運商被迫取消了數千項服務，但運輸當局卻堅稱這種情況只是暫時性。





新州運輸廳發言人表示，取消行車班次是由於營運商在現有班次中取消較不可靠的服務，並解釋他們沒有臨時取消服務。





受影響地區包括雪梨市中心北部、西北部和南部地區，包括北部海灘和東部偏遠地區。





雖然工會表示，雪梨西南部的另一個地區，包括內西區，亦將受到影響，但新州運輸廳表示，其實有關改變已在12月開始。



外長黃英賢今啟程法國 雙方討論印太地區局勢

外長黃英賢（Penny Wong）和國防部長馬利士（Richard Marles） 今天會啟程前往法國，與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）舉行會談。





雙方將會討論印太地區日益緊張的局勢，以及加強兩國安全和防務方面的關係。





黃英賢與馬利士在今個星期三及四，亦將與英國外交大臣祈維利（James Cleverly）和國防大臣華禮士（Ben Wallace）舉行會談，內容可能涉及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。



新西蘭北島持續大雨 多條道路封閉

新西蘭最大城市奧克蘭仍然處於緊急狀態，交通部警告稱，預計北島的北半部將在周中之前出現大雨。持續不斷的雨勢已導致多條道路及高速公路仍然封閉。



特朗普出席競選活動 指自己令俄烏達和平協議

他表示，自己可以在 24 小時內，就俄烏戰爭與俄羅斯達成和平協議。





特朗普訪問了兩個提前投票的州，淡化有關他起步緩慢的批評，並且藉此抨擊總統拜登（Joe Biden）。





特朗普指，拜登的軟弱無能，將美國帶到了第三次世界大戰的邊緣。如果他作為總統，就將 努力恢復和平。



布林肯訪埃及 展中東之行為期3天

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在埃及，開展為期三天的中東之行。





布林肯在埃及青年會議上發表講話，指該國大部分人口都在25歲以下。





布林肯指，埃及六成人口的年齡都在25歲或以下，是一個極之充滿活力和年青氣息的地方。對美國來說，重要的不單止是讓政府與政府之間接觸，而且還要與社會的每個階層、尤其是年青的埃及人接觸，因為他們將建設國家，並成為與美國推進關係的人。





美國駐聯合國大使促捐助國援助嚴重飢荒國家

美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）結束非洲之行，並敦促捐助國立即向面臨嚴重飢荒的國家提供援助。





她與索馬里（Somalian ）總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）會面時，討論了該國歷來最長時間的旱災問題。





根據聯合國的數據顯示，索馬里有超過50萬名五歲以下的兒童患有嚴重營養不良。





托馬斯—格林菲爾德指，去年美國提供大約 8成經費，幫助索馬里逆轉飢荒。美國無法經常帶維持這種支援，特別是在現時所見到的飢荒和降雨不足的循環情況下，所以就需要其他新的捐助國作出援助。



辛偉誠宣布革除查學禮不管部部長及保守黨主席職務

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布革除查學禮（Nadhim Zahawi）的不管部部長及保守黨主席職務。





辛偉誠致函給查學禮，指被迫採取今次行動，是要確保維持一個廉正和問責的政府，而獨立調查顯示，查學禮嚴重違規，必須被革職。





查學禮承認，曾經與稅務當局有爭議，但強調只是一個粗心引致的錯誤，並非蓄意少交稅款。





查學禮早前被揭發在去年7至9月短暫擔任財相期間，曾經因為逃稅問題，被英國稅務海關總署罰款數百萬英鎊。辛偉誠隨即下令對查學禮的稅務問題，展開道德調查。





在野工黨主席杜安妮（ Anneliese Dodds ）批評辛偉誠沒有早些採取行動。





杜安妮說，由此顯示辛偉誠採取極度軟弱的做法，亦成為了保守黨的部分模式，那些大臣認為他們不受公眾規則所規範，在接二連三出現指控後，保守黨終於在數星期之後，才採取行動。她批評辛偉誠實在是太軟弱，無法領導國家。



高文浩指英政府應對格倫菲爾大廈火災負部份責任

2017年6月，該座位於倫敦西部的23層住宅大廈發生大火，導致72 人喪生。





高文浩說，建築條例存在漏洞，以致令開發商可以利用漏洞。





高文浩認為, 如果大家看看格倫菲爾大廈的事件，當中是有很多因素引致。不過政府的確需要承擔一些責任......就是疏忽、未有堵塞漏洞而令其他人可以加以利用。



巴基斯坦南部巴士墜毀 逾40死

巴基斯坦南部一輛巴士墜毀，造成40 多人死亡。





官員指，肇事巴士上有48人，從奎達開往卡拉奇，巴士在撞向一座橋後跌進峽谷，並且著火。





另外，亦有一艘船在西北部翻沉，造成至少10名兒童死亡。



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香港今起撤銷新冠確診者隔離令

香港特區政府今日起撤銷新冠確診者隔離令，確診者毋須再申報，沒有徵狀的人士可以外出或上班。





當局表示，如果患者屬高危人士或出現明顯病徵，應盡快求醫，留在家中休息及避免外出。而檢測陽性的學生就不應該返校上課，直至快測結果呈陰性。





醫管局的指定診所亦由今日起停止運作，超過70間普通科門診診所會恢復正常服務，並預留名額支援確診病人。



