今日大事（12月7日）

防長外長訪美鎖定核動力潛艇設計方案

兩人和美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）以及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行澳美年度部長級會談。





會談後發表的聲明指兩國會加深國防合作，包括在科技方面的合作。





馬利士將會作出最終決定，在澳英美聯盟之下，澳洲會簽署採納美國或英國的核動力潛艇設計。這項決定目的是鞏固澳洲未來幾十年的國家安全。



聯邦籲各州地合作壓抑能源價格

能源部長鮑文（Chris Bowen）表示聯邦政府正「非常審慎」地考慮所有方案來舒緩對家庭和商戶的壓力。





鮑文表示，他們很有條理地研究各種方案和意見，所以個地方政府必須要行使所擁有的最大權力以能起到最大作用。





「在某些範疇，聯邦政府有明顯的有效權力，但是在另外一些範疇，各州份可能會有較有效的應對措施，所以必須要有誠意地一齊研究這些問題。」





而明日，能源部長和各州及領地能源廳長將會在布里斯本舉行會議，商討壓抑電費和減低排放的長遠計劃，以及過渡到再生能源的下一步。



【央行加息】反對黨批評政府毫無應對

儲備銀行 連續第8次宣佈加息 之後，兩黨聯盟評擊聯邦政府的經濟政策不足以應付目前的生活開支危機。





儲備銀行昨日公佈加息四份一厘，到3.1厘，是十年來的高點。而四大銀行分別宣佈會在聖誕前提高房貸利率。





「政府在大選之前承諾減低供樓、電費和生活開支，而實際上只是見到相反的情況。聯邦政府的財案錯過了大好機會，去訂出明確的方案來舒緩利率和通脹壓力。政府只有預測、空談、藉口，而無任何計劃。」



中國指澳議員訪台違背一中原則

台灣外交部發言人歐江安（Joanne Ou）在回應媒體查問時表示，訪團已經抵台，但基於與澳洲方面互信，不會進一步透露相關行程。她表示代表團將「討論廣泛的共同利益問題」。





中國外交部發言人毛寧指澳洲議員此行是 向分裂勢力發出錯誤信號 。





她說：「台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中國和各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。澳方應切實遵守一個中國原則，停止和台灣地區展開任何形式的官方往來，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」



北京昨舉行江澤民追悼大會 全國默哀

前 中國國家主席江澤民 的追悼大會昨日在北京人民大會堂舉行。中國國家主席習近平發表悼詞時表示，極其沉痛悼念江澤民，為失去這位偉大人物感到無限悲痛。





新華社報道，包括新西蘭、印度、泰國、土耳其、亞美尼亞、塞爾維亞、保加利亞的國家領袖，以及國際奧委會主席巴赫等，分別向習近平致唁電，並通過其他方式對江澤民的逝世表示深切哀悼並致以最深切的慰問。





追悼大會期間全國人民默哀3分鐘，有汽車、輪船亦鳴笛3分鐘，有建築物鳴響防空警報，地鐵亦有列車停駛誌哀。



支聯會李卓人以「和理非」申請保釋被拒

在香港，早前被控煽動顛覆國家政權罪後一直還押的前支聯會主席李卓人，向高等法院申請保釋被拒。





辯方表示，李卓人「一諾千金」，並獲多名官員或政界人士撰文佐證，形容他是勞工界的「代表人物」，屬於「和理非」，並不「反中」或抱持激進立場。





但處理案件的國安法指定法官陳慶偉，聽畢控辯雙方陳詞後拒絕保釋申請。他指，沒有充分理由相信李卓人不會繼續作出危害國家安全的行為，而且他曾於保釋期間犯案，因此認為其承諾並不可信，因此拒絕保釋申請。





同案的被告還包括前支聯會副主席何俊仁及鄒幸彤。



半島電視台就記者被殺訴諸國際法庭

半島電視台已就今年5月記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）在巴勒斯坦難民營進行報導時被槍殺的案件，向國際刑事法院提交正式調查的請求。





電視台的代表律師已向法院提出證據，反駁以色列軍出提出阿克萊的死是以色列士兵駁火期間造成的說法。





「檢方己掌握到全面的證據，我們在過去六個月亦向當時在場的目擊者問話和作出記錄。還發掘了大量從不同角度、不同地點拍攝的新影象，以求回原真相。」





阿克萊的侄女亦表示，一家人都希望尋求正義和真相。「希望檢察官能尋求正義和真相，希望法院會對這一令人髮指的罪行追究要負責任的個人和機構。」



俄烏交換戰俘 莫斯科稱遭無人機襲擊

俄羅斯及烏克蘭都證實，雙方已交換 60 名戰俘。俄羅斯國防部表示，60 名獲釋的俄羅斯士兵將被送往莫斯科接受醫療和心理支持。





烏克蘭總統辦公廳主任Andriy Yermak讚揚獲釋的烏克蘭戰俘是英雄，表示他們中有數10人於俄羅斯在 5 月攻陷馬里烏波爾市之前，一直堅守在當地，當中有人一直駐守在亞速鋼鐵廠。





另一方面，俄方官員指責烏克蘭對俄國領土進行了第三次 無人機襲擊 ，而最新一次襲擊在距離烏克蘭邊境 280 公里的一個機場。





據報無人機曾燃著一個儲油罐，事件中並無人員傷亡的報告。但烏克蘭無直接承認會對這三宗襲擊負責。



印尼禁止婚外性行為新例適用外國人

印尼自宣佈脫離荷蘭獨立以來，一直就修改當地的法典進行討論。





國內政客對國會通過新法表示歡迎。印尼法律及人權部長Yasonna Laoly讚揚新法律，稱新法可以平衡各群體的利益。





「對於一個文化及民族多元的國家而言，要制定一部能夠兼顧所有人利益的法典並不容易。同時，在刑法中，要對一些全國的犯罪況作出規範，也必須要在國家的公眾利益和個人利益之間，取得平衡。」





但商業團體則指，有關變化可能會損害印尼的旅遊業及作為投資目的地的形象。



蒙古爆發反通脹及腐敗示威

蒙古首都烏蘭巴托爆發反對政府抗議活動。





數千名蒙古民眾走上街頭，並齊集在總統府門前高呼口號，反對國內通脹、煤炭行業腐敗等問題，而煤炭業是蒙古的主要收入來源。





過去兩個月，當地亦暴出有官員涉嫌非法向中國出售煤炭獲利的醜聞，令蒙古國內局勢緊張。





一位匿名抗議者在受訪期間批評，國內的精英份子與平民的生活正出現嚴重差距。





「我們出來示威的原因，是因為很多政府成員比平民更富有，過著更奢侈的生活。當平民只夠錢逐片買麵包，而不夠買一條時，為何官員仍然可以如何平靜？」





他表示，出來抗議是為了爭取平民的利益。



夏威夷火山爆發緩和 專家料無威脅

雖然熔岩仍不斷從火山口流出，但因為流量變少，火山爆發問題基本上已不會對民居構成威脅，但火山氣體及細灰則仍進一步向山下漂移。





美國地質調查局的夏威夷火山天文台地質學家Natalia Deligne表示，他們仍密切監測當地情況。





「最初熔岩沿著陡峭的斜坡向下流動，所以速度更快。但現在熔岩已達火山的平坦區域而令下流速度變慢，熔岩本身也因大量積累而開始變得更厚。現在只會以每小時12米、即40英尺左右的速度前進，當局亦正密切監視情況。」





莫納羅亞火山海拔超過 4,000 米，自 1984 起經歷有記錄以來最長的平靜期後，在剛過去的美國時間周日首次噴發。



澳洲警方加強假期機場巡邏

隨著聖誕節假期臨近，愈來愈多民眾出行，澳洲聯邦警察宣佈將會加強在全國各地首府機場的巡邏，包括旅遊熱點黃金海岸同凱恩斯。





聯邦助理警務處長李特（Scott Lee）表示警方將對任何行為不當的人採取強硬態度。





他說聯邦警察今年已經就超過800多宗因酒精引發的事故作出回應，其中330人因作出擾亂行為被起訴。





「從（警方）角度而言，希望可以確保民眾的安全。因此，無論在機場還是飛機上，我們對任何醉酒、行為不當、對工作人員或機場環境有攻擊性的人都會採取零容忍態度。」



速遞公司斥2千萬元換電動車隊助力減排

澳洲再生能源機構宣佈投資2千萬元協助建造全國最大規模的電動貨車隊，用更寧靜及環保方法運送包裹。





這筆投資聯和Team Global Express速遞公司的2,400萬元投資將會用於在西雪梨建造一個未來貨車中心，預計會有60輛電動貨車使用這個中心。有專家認為可以「大量減低本地運輸的碳排量」。





Team Global Express 的前身是Toll速遞公司，將會投資在24輛Daimler的輕型整體式電動貨車，36部Volvo的中型整體式電動貨車，將會成為全國最大規模的電動運輸車隊。





Team Global Express集團總裁Christine Holgate表示，要將公司的6,500輛貨車過渡到電動車是一個長遠工程，但必須要踏出第一步。



數據：澳洲人購買較環保汽車數字上升

最新的汽車銷售數字顯示 國民開始選擇較環保的汽車 。





汽車業聯會公佈的數字顯示低排放汽車的歡迎度大幅上升，而混能車銷售情況最佳。11月份的混能車銷量超過8,500部，單是豐田出售的汽車就有超過三份之一是混能車。





早前聯邦氣候變化部長鮑文（Chris Bowen）指，澳洲在電動汽車科技發展同採納方面大幅落後其他國家。





他說：「澳洲在很多方面都領先，但是在電動車方面就大大落後，必須要盡快追上，不能浪費一分一秒。」



昆州煤礦稅收益增 加大基建投資

昆州政府在一個主要煤礦稅方面獲得大量收益後，將會投資超過29億元在脫碳、重要礦物開採和偏遠地區基建方面。





財長迪克將會披露2022-23年度的煤礦稅收入會高達107億元，比六月時預測高出22億元，原因是新州水災導致供應受影響，以及烏克蘭戰爭造成歐洲需求增加，以致煤礦價格一直高企。





迪克話，這個情況顯示出煤礦稅收是值得爭取。



當局被指修改急救電話指引令救護車緊張

據衛生資訊局今日公佈的最新季度數據顯示，在今年下半年度，被列為P1A最高緊急事故的數字比起疫症大流行之前，上升了超過七成。





而澳洲救護人員協會認為，大幅上升的情況，部分原因是由於000電話接線生現在會詢問來電者病人是否呼吸困難時，要求答是或否。如果答案是「是」，就會導致附近的救護車轉移去處理這宗個案。





但是協會認為不是所有呼吸困難的情況都是有性命危險，可能是震驚等特發焦慮。



學界成立新智庫組織促進生物多樣化

本地多間大學的專家將會同多名慈善家聯手領導一個新成立的智庫組織，在生物多樣化問題方面提供意見同爭取改善情況。





這個生物多樣化理事會（Biodiversity Council）對政策提供意見的範圍包括：生物多樣化被破壞所造成的經濟損失、保育行動來加強對氣候的適應能力、通過保護偏遠地區和照顧生物多樣化和大自然來改善原住民的境況。





在今年公佈的2021年度環境情況報告顯示，本地瀕危的物種不斷增加，而如果不加強目前的管理行動、保育的投資、監管破壞棲息地的行為，這預測在未來幾十年內會滅絕的物種將會不斷增加。



體育消息

世界盃十六強賽事，葡萄牙以6比1大勝瑞士。雖然葡萄牙巨星C朗今場繼續要坐冷板凳，但代替他打前鋒的21歲新星干沙路拉莫斯則上演帽子戲法——即個人單場比賽入三球，帶領葡萄牙晉級八強。





而今屆 八強隊伍已全部誕生 ，除了葡萄牙會對戰較早前憑互射12碼淘汰西班牙的摩洛哥，巴西將對戰克羅地亞，英格蘭對陣法國，阿根廷會迎戰荷蘭。

