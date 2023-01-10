SBS 新聞簡報（1月10日）

中國駐澳大使對AUKUS表示擔憂

根據聯盟安排，美國和英國將幫助澳洲獲得核動力潛艇。





肖千表示，沒有必要針對中國。澳中關係在經歷上屆聯邦政府的僵局後，跟現屆政府建立積極、建設性和富有成效的關係。



美智庫預計中國若出兵攻台將大敗

報告預計，中國會有約1萬名士兵陣亡、海軍亦會潰不成軍。 另外亦會損失戰機約155架和138艘艦艇。至於台灣，雖然軍隊雖未被摧毀，但仍將遭受重擊。





報告建議美國，應立即加強日本與關島的美軍基地，抵擋中國導彈，並在海軍引進，體形更小及難以被擊中的艦艇。



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聯邦政府開始新救災基金

昨日一名78歲老翁，在阿德雷德西北約 260 公里的Loxton North失踪。





警方在墨累河附近的 洪水區 ，打撈到他的屍體。





農業部長懷特（Murray Watt）表示，聯邦政府已經開始新的救災基金。





懷特表示，這將為澳洲人未來面對自然災害做好準備，例如目前影響南澳、西澳和新州的洪水。



當局宣佈針對企業脫碳措施

19億元的 Powering the Regions 基金，當中6 億元將用於貿易相關設施，以補償改革成本。





鮑文表示，跨國礦業巨頭力拓（Rio Tinto）這類會嚴重污染的公司，需要鼓勵和支援，以投資更環保的解決方案。



美國眾議院新任議長麥卡錫通過第一次考驗

美國眾議院新任議長麥卡錫 ，以 220 票對 213 票，通過第一次考驗，只有一名共和黨成員反對。





眾議院規則委員會主席、俄克拉荷馬眾議員科爾（Tom Cole）說，新規則反映了共和黨在去年 11 月中期選舉中，從民主黨手中贏得眾議院控制權的原因。



印尼發生 7.6 級海底地震

澳洲地球科學局的官員表示，澳洲北部近 3,000人感受到地震。





歐洲地中海地震中心表示，海底地震發生在1 月 10 日凌晨 3 點 15 分左右，震源深度為97公里。



體育消息

針對上個月甲組男子墨爾本打吡賽事的暴力事件，澳洲足協宣布處罰墨爾本勝利隊，包括55萬元的財政制裁。





本賽季剩餘時間，將會封鎖在 12 月 18 日比賽中，發生事件的主場球門後面的特定座位，另外不會為勝利隊球迷提供座位。





在 2025-2026 甲級男子聯賽賽季結束之前，如支持者再出現嚴重的不當行為，將會扣 10 分。





與墨爾本城的比賽將於4月重賽，從比賽第 22 分鐘開始。

