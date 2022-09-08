【疫苗快報】專家質疑縮短確診者隔離天數（9月8日）

今集內容： 全國新冠個案改為每周發佈 當局指每日數據「不再重要」

專家質疑當局縮短新冠確診者強制隔離天數決定

體育賽事決賽季來臨 當局籲民眾打加強針

全國新冠個案改為每周發佈 當局指每日數據「不再重要」

澳洲的新冠個案數字將不再每24小時公佈一次，全國都將改為每星期更新一次，因為「每日報告不再重要」。





各州地政府和聯邦政府已達成協議，在今日公佈最後一次單日數字之後，就會到下星期五9月16日開始每星期公佈一次數字。





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在整個大流行期間，全國各地的衛生部門每天都公佈確診個案、死亡個案、疫苗接種率和住院人數。





首都領地衛生廳長史提芬-史密斯（Rachel Stephen-Smith）昨日表示：「今年冬季的新冠疫情已經過去，我們已經到達了大流行的下一階段，每日報告已經不像以前那麼重要了。」





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指，該決定符合專家的衛生建議。





他在一份聲明中說：「此舉得到了首席衛生官的支持，並將有高質素和準確的資訊來反映出疫情的動態，使人們更加了解狀況。」





「此舉將使全國與所有州和領地的匯報方法保持一致，並有助分析全國和全球新冠疫情的趨勢。全國的匯報還將擴大到包括使用口服新冠藥物的相關數據。」



專家質疑當局縮短新冠確診者強制隔離天數決定

新的新冠確診者隔離規例將會由明日起生效。





強制自我隔離期由7日縮短到5日，但是高危地點工作者除外。經過5日隔離後兩日，或仍有症狀者，仍然禁止到訪醫院、安老院和殘障護理中心，或到這些地方上班。





澳洲頂尖的衛生專家百特教授（Nancy Baxter）和Raina MacIntyre在The Conversation聯合撰文，表達對削減新冠防疫規定的擔憂。





文章表示，現在生活遠未達到正常水平。新冠病毒是澳洲民眾面對的第三大致死因素，今年到目前為止，有近12000人死亡。而且有越來越多的證據表明，新冠感染者轉為陰性後面臨著肺部、心臟、大腦和免疫系統，受到長期健康影響的風險。





設定一個合理的隔離時間，取決於平衡持續傳播對社區的風險，和新冠患者盡快回到工作崗位、學校以及正常活動的好處。目前，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）已在呼籲，完全取消感染隔離期。





最近有針對Omicron變異病毒的疫苗接種者的研究，評估了人們在新冠檢測呈陽性後，傳播病毒的時間和潛在的傳染性。新研究顯示，約三分之一到二分之一的感染者，在五天隔離期後仍然具有傳染性。另一項研究顯示，三分之二的人，在這段時間後仍具有傳染性。





在繼續傳播的情況下，這可能會導致許多額外的新冠病例。專家表示，如果保留7天的隔離期，就會大大減低出現這種情況。



體育賽事決賽季來臨 當局籲民眾打加強針

當局敦促球迷在今個月的決賽賽事舉行之前接種新冠疫苗加強劑。





到目前為止，全國的16歲及以上人口，只有剛超過71%，接種了至少3劑疫苗，即是差不多三份之一人未接種加強劑。





疫苗資訊組織免疫聯盟（Immunisation Coalition）總裁Kim Sampson指公眾已經安於現狀，以為疫症大流行已經結束。他指，來自全國各地的大量球迷聚集觀賞決賽賽事的時候，群眾必須要完成接種疫苗。





另外，美國紐約州宣布，解除公共交通強制戴口罩的防疫措施， 機場和共享乘車也不再需要戴口罩，但在醫院和療養院等醫療機構仍需佩戴口罩。





州長霍赫爾（Kathy Hochul）表示，鼓勵民眾戴口罩，但可自行選擇，她呼籲民眾尊重彼此的選擇。





「這意味著民眾自行決定是否戴口罩。對接觸到的人、自己的情況、工作地點進行個人風險評估。民眾自行決定，但不要對其他乘客的選擇進行批評。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







