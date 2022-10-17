【疫苗快報】強制隔離取消後如何避免在工作中感染新冠？（10月17日）

今集內容： 新冠病毒仍是重大威脅

強制隔離取消後如何避免在工作中感染新冠？

習近平：人民至上生命至上 堅持動態清零取得重大積極成果

新冠病毒仍是重大威脅

澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）表示，儘管病毒的感染、住院和死亡人數有所下降，但政府和居民絕不能掉以輕心，失去對這種大流行病的認識。





病毒仍然對大眾的健康、經濟和衛生系統構成威脅。





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羅布森說，澳洲人面臨著巨大的風險，因為疫苗接種的免疫力正在消退，而北半球正在形成另一輪疫情。





羅布森表示：「政治領袖發出的信息是（大流行）已經結束，但事實並非如此。」



強制隔離取消後如何避免在工作中感染新冠？

專家說，員工應該繼續遵循自大流行開始以來，確保他們安全的相同做法。





新州首席衛生官錢特（Kerry Chant）說：「我們都從經驗中知道，什麽最能有效保護彼此免受新冠感染，所以請繼續採取這些簡單但重要的步驟。」





「我們敦促民眾，如果有感冒或類似流感的症狀，如流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽或發燒，請留在家中，並接受檢測。」





錢特醫生說，民眾應該與他們的僱主討論他們安全返回工作場所的問題，並在職業健康和安全框架下管理風險。





各州和領地都有自己的工作健康和安全法律，以管理工作場所的僱員、訪客、客戶和供應商的健康和安全風險。





雖然提供一個安全的工作環境是僱主的責任，但僱員有義務照顧自己的健康和安全，確保不傷害他人。



習近平：人民至上生命至上 堅持動態清零取得重大積極成果

中國共產黨第二十屆全國代表大會於星期日（10 月 16 日）召開。國家主席習近平發表報告時，提及多項議題，其中著重於區域安全並強調政策重點方針。





現年 69 歲的習近平，預料將在大會結束時再次獲支持連任國家主席的職位，令他成為自毛澤東後中國最有權勢的統治者。





北京經歷數天霧霾天氣後，來自中國全國各地的約 2,300 名代表在嚴密保安及藍天白雲的天氣下，齊集在天安門廣場西側的人民大會堂。





習近平發言不足兩小時，相較 2017 年全國代表大會上歷時 3.5 小時的講話為短。他在發言時形容，過去五年「極不尋常、極不平凡」。





他說：「十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年。黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就黨和國家事業發展作出重大戰略部署，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻復雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進。」





不過，習近平卻幾乎未有談及新冠病毒疫情，僅重申當局實施的嚴格疫情防控措施取得優秀成效。





習近平說：「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。」





正當世界各地已經開始重開經濟活動、務求與新冠病毒共存，中國當地實施的「動態清零」政策令當地與世界其他地區出現顯著差異，亦令部份民眾非常不滿。





在二十大舉行前夕，北京出現罕見示威橫幅，呼籲「不要封控要自由」、「罷免獨裁國賊習近平」。據報，示威者已當場被捕。





當地時間星期四，有人在北京北三環四通橋上，掛上了兩條白底紅字橫額，分別寫著「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」和「不要核酸要吃飯，不要封控要自由；不要謊言要尊嚴，不要文革要改革；不要領袖要選票，不做奴才做公民」。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







