【疫苗快報】外界擔心取消新冠隔離惹風險（10月3日）

今集內容： 當局稱澳洲對疫情緊急回應可能已結束

新一波疫情 11 月殺到 外界擔心取消隔離帶來風險

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當局稱澳洲對疫情緊急回應可能已結束

澳洲首席醫官凱利（Paul Kelly）表示，澳洲對疫情的緊急回應可能已結束。





但他警告說，疫情仍未結束，澳洲未來的浪潮可能與今年早些時候看到的類似。





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凱利指，目前澳洲的新冠感染率、住院率、深切治療部入住率和護老院的爆發率都很低。





「我們在目前，對以前的感染也有非常高的混合免疫力，特別是在那些高度脆弱的社群，包括長者、長者護理人員，猶其有傷殘的人，及我們之前已多次討論過的人，他們的疫苗接種率很高。」





凱利補充「我認為，從公共衛生的角度來看，此時取消隔離是一個合理的行為。」





凱利在回答有關自願自我隔離的問題時表示，人們在最初的兩到三天內最具傳染性，並且在出現症狀時更有可能具傳染性。





他說：「我們現在不會阻止感染者進入社區，未來也不會。」





「我們沒有改變病毒的傳染性。」



新一波疫情 11 月殺到 外界擔心取消隔離帶來風險

澳洲護士及助產士聯合會警告，當澳洲尚未清楚了解從隔離 7 天變為隔離 5 天帶來了一些什麼影響之前，便已經取消強制隔離的規定，是一個過早的決定。





該會的聯邦助理秘書 Lori-Anne Sharp 表示，外界預計 11 月份澳洲將有另一波的新冠疫情。





Sharp 指出，伴隨著每一波新冠疫情，病例會增加、入院人數會增加、死亡人數也會有所增加。目前澳洲即將進入另一波疫情，可是屆時並沒有任何安全預防措施，所以大家會見到新一波疫情比上一波疫情更差，但屆時醫護人員個個都已經疲憊不堪，因為他們在過去兩年半竭盡他們所能，去保障大眾安全。





澳洲醫學協會維州分會主席 Roderick McRae 一方面歡迎澳洲新冠數字下跌，但另一方面，他支持外界呼籲，政府需公開導致取消隔離決定的醫學建議。





另外，艾巴尼斯表示，政府正在根據建議和情況改變立場。他指領導人已討論繼續展開行動讓人們接種疫苗的必要性。





「我們將繼續在高風險地區提供支援。我們將繼續監察這些問題，我們將在 12 月進行另一次討論。」





澳洲醫學會主席羅布森（Steve Robson）警告說，不應將新冠視為流感。





他向澳洲廣播公司表示「如果你認為流感是新冠，那麼你生活在一個幻想中。新冠是長期傳染。我們已經看到長新冠對勞動力和社區的巨大影響。長期流感或長期感冒並不會有有關影響。這是幻想。」



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任何5歲或以上的人都可以在澳洲免費接種新冠疫苗。





這包括沒有國民保健的人、海外遊客、國際學生、移民工人和難民。





澳洲衛生和長者護理部向 SBS表示，沒有國民保健的人可以透過有提供疫苗的社區藥房獲接種疫苗。





「也可以通過聯邦疫苗接種診所，和在由州或領地政府運作的疫苗診所接種疫苗。」





澳洲國立大學的傳染病專家Sanjaya Senanayake副教授指，如果合資格的遊客應該考慮接種加強劑。





「從新冠的角度來看，無論是到訪還是居住在澳洲都沒有關係。如果你是會受到影響的人，就會被新冠病毒感染。」





他指「我們應該為他們提供機會，因為這將使我們的整個人口受惠。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







