【疫苗快報】已打4針人士應再打新冠二價疫苗嗎？（10月11日）

今集內容： 聯邦與醫療業界開會商討GP短缺問題

日本新冠後恢復旅客免簽 上海逾廿宗確診封鎖部份地區

已打4針人士應再打新冠二價疫苗嗎？

聯邦與醫療業界開會商討GP短缺問題

聯邦政府今日將會和醫療業界、醫學生的代表會面，商討如何解決全科醫生人手短缺的問題。





目前只有八份之一的醫學生會選擇成為全科醫生，業界擔憂未來這方面的人手問題會越來越嚴重。





Advertisement

衛生部長畢勒向澳洲廣播公司表示，問題需要在變得更差之前盡快解決。





「醫療業界過去40年的歷史上，全科醫生人手從未如此危急。目前業界需要鼓舞士氣，及需要獲得政府會改變現狀的承諾。」





另外，早前於新州調查公立醫院急症室運作的聆訊上，一名醫生形容他所屬的西雪梨醫院情況形同「第三世界」。





由於醫院過於繁忙，應接不暇，救護車要在醫院外長時間輪候，急症室病人無法及時轉送到病房，議會聆訊目的是調查有關情況對急症室造成的影響。





塔爾博特醫生（Dr James Talbot）於聆訊上指，他的工作環境像置身發展中國家，他舉例指，一名88歲癌症女病人要輪候12小時才有床位。





而澳洲急症醫學會主席斯金納醫生 (Dr Clare Skinner) 指，有個案的輪候時間長達36小時。





不過，衛生廳長夏薩德 (Brad Hazzard) 指這些言論是「胡說八道」，並表示新州卸載病人時間水平高於所有其他地區。



日本新冠後恢復旅客免簽 上海逾廿宗確診封鎖部份地區

日本從今日開始恢復對多個國家旅客的免簽證入境，結束嚴格的新冠防疫邊境控制操施。





日本航空行政總裁赤坂祐二表示，全面開關的消息在上星期公佈後，入境客機的訂票數字多了兩倍。但他指，即使旅客重新增加，但預計到2025年之前，旅遊業都不會完全恢復。





而近期日元貶值，亦是吸引海外遊客的一大因素。





另外，中國上海上星期五出現23宗新冠確診個案後，當地再次在部份地區實施封鎖。





嘉定區、閔行區、黃浦區等多個地區的部份街道，在周末期間突然被定為中高風險區，居民要禁足留在家中，令人回想上海今年初一度封城的兩個月。





上海昨日公佈錄得31宗個案，全國則超過2千宗、為本月最高數字。在堅持動態清零政策的同時，中共二十大將於星期日召開。



已打4針人士應再打新冠二價疫苗嗎？

免疫技術諮詢小組建議，新二價疫苗可以作為18歲以上人士的加強針。





醫藥用品管理局（TGA） 於8月29日暫批莫德納二價疫苗，用於18歲以上人士的加強劑。





昆士蘭大學副教授、傳染病學專科醫生格里芬（Paul Griffin）教授說，任何沒有進行第3次或第4次疫苗注射的人，都應該考慮將莫德納二價疫苗，作為加強針。





聯邦衛生部發言人證實，並表示政府有足夠的供應以確保所有符合條件的澳洲都能夠打加強劑。





他說：「 由於合同協議，衛生部不會披露澳洲訂購、接受或注射的二價疫苗的劑量。」





對於那些已經注射過4劑疫苗的人，格里芬教授說，不會鼓勵他們接種第五劑。





他指出，「 在某些特定情況下，這可能是合適的，但對於大多數人來說，不建議尋求額外的劑量。 」





他解釋，如果有新一輪非常嚴重疫情，需要額外的劑量，就會建議每個人打這二價疫苗，但現在情況並非如此。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







