【疫苗快報】維州關閉新冠隔離中心（10月5日）

今集內容： 維州新冠隔離中心關閉 僅2千人用過

新州新冠課程補習計劃有助學生學習

海外返香港「0+3」安排程序

維州新冠隔離中心關閉 僅2千人用過

全國的新冠防疫措施陸續放寬，維州的隔離中心下星期將會關閉。





在墨爾本北面 Mickleham，耗資5.8億元專門建造的隔離設施在今年二月啟用，曾經有2,168人使用過。





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在疫情期間，維州的隔離酒店多次爆發感染之後，聯邦政府撥款建造隔離中心，由維州政府運作。





該州當局宣布，這一設施將於下周關閉。





該設施由聯邦政府出資設計與建設，維州政府負責日常運營管理。





隨著對國際入境者檢疫隔離要求的取消，和新冠病例數的減少，維州警務廳長卡賓斯（Anthony Carbines）表示，該中心已經完成了它的使命。





隔離中心的部分工作人員，將繼續努力關閉工作，並在明年 1 月 1 日，將設施交還給聯邦政府。





維州新冠檢疫部門（COVID-19 Quarantine Victoria）也將於明年初關閉，剩餘工作將陸續移交給司法部和社區安全部。





在布里斯本和珀斯亦分別有隔離中心，在前聯邦政府批准之下建造，目前都已經空置。



更多內容 維州新冠隔離中心首批 500 床位明投入服務

新州新冠課程補習計劃有助學生學習

近10萬名學生參加新冠疫情中斷補習，公立學校教師助理，對讀寫和數學能力落後的學生進行小組輔導。計劃旨在幫助因新冠而受影響或學習中斷的學生，輔導核心課程。





新州教育廳的一份報告顯示，該項目提高學生的信心和動力，但對於學術評估及縮窄成績差距成效，要明年第一學期才能完成。





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，此項目提高了學生的信心和課堂參與度，並為數百名實習教師，提供實際課堂經驗。





報告顯示，學生的自信心和參與度提高80%，對學校的積極性和態度分別提高77%和69%。





至於課程的學術評估，將在明年第一學期結束時完成，評估將根據入學評估，和學校使用的附加評估，來衡量學習成果。



海外返香港「0+3」安排程序

香港特區政府放寬檢疫措施，由「3+4」即3天酒店隔離 + 4天家居醫學監察，改為「0+3」即無需酒店隔離 + 3天家居醫學監察。「0+3」安排程序如下：





申報預訂起飛時間前24小時內自行安排快速抗原測試陰性結果，登機前要經網上衛生署健康及檢疫資訊申報（如果用香港身份證入境，無需出示打齊疫苗證明，但12歲或以上的非香港居民，仍須完成疫苗注射或取得醫學豁免，所以要準備疫苗注射證明，才可以登機）。





抵達香港國際機場後，接受核酸檢測PCR採樣後，無需在機場等候結果，可乘公共交通或自行安排的交通返居所或酒店。





入境香港後進行3日醫學監察，可自由搭公共交通、到超級市場及街市等，但不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，及重點保護場地。





在抵達香港第1日至第7日，每日要進行快速抗原測試，並且在第2、4及6日，取得當天的快速抗原測試陰性結果後，要到社區檢測中心、流動採樣站等，專業拭子採樣進行核酸檢測。





如果以上所有測試呈陰性，就可以「安心出行」應用程式，自由活動；一旦呈陽性，就要按當局規定隔離。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







