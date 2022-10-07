【疫苗快報】維州疫情大流行聲明下周三結束（10月7日）

今集內容： 維州疫情大流行聲明下周三結束 確診者毋須再隔離

全球新增新冠病例和死亡持續減少

香港將派50萬機票 誘旅客回流拯救經濟

維州疫情大流行聲明下周三結束 確診者毋須再隔離

維州政府宣佈，一再延長的新冠疫情大流行聲明，將於下星期三晚上11時59分結束，並提早於下周四解除新冠隔離令。





維州的新冠疫情大流行聲明，是去年維州議會通過讓州長及衛生廳長宣佈大流行，並賦予實施防疫限制的權力，允許政府執行大流行衛生措施（例如隔離令）的法律文書。





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有關聲明因應維州疫情一再延長，維州政府終在今天宣佈於 10 月 12 日結束。





政府表示，聲明結束亦意味著維州居民的強制隔離令，將從周四結束。





而全澳的強制隔離令，將於 10 月 14 日星期五在結束。





維州政府表示，決定提早一天結束強制隔離令，是因為不需要延長大流行聲明。





不過當局仍然「強烈建議」，新冠確診者進行自我隔離。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，醫護人員將透過衛生指示繼續執行疫苗接種的任務。





他又表示，根據健康和安全法，如果僱主認為有必要，相關行業亦可維持強制員工接種疫苗。



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全球新增新冠病例和死亡持續減少

新州和維州報告，在截至10月6日的一周，新的新冠感染個案、住院、死亡和入住深切治療部的人數與上周比較均有所減少。





新州衛生部表示，早期跡象表明，新州的 BA.2.75 感染正在增加。





但是新州的 7 天住院平均數，是今年年初以來的最低，預計未來幾周將保持低位。





全球每周新增新冠病例和死亡人數持續減少。





世界衛生組織在周四報告指，截至10月2日的一周，有8,300人死亡，比前一周增加12%。





德國、美國、日本、中國和法國報告的每周新增病例數量最多。



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香港將派50萬機票 誘旅客回流拯救經濟

香港在新冠疫情前，一年的旅客數量達5,600萬 ，惟在兩年間實施了世界上最嚴格的入境限制，旅遊業一蹶不振，政府現正計劃採取免費機票計劃，希望吸引海外遊客重回香港。





本地傳媒引述香港機場管理局的一位發言人表示，有關計劃涉資4億澳元，50萬張機票將免費派發給海外旅客及香港居民。





發言人表示：「早在 2020 年，香港機場管理局就預先從香港本土的航空公司購買了約 50萬張機票，作為支持航空業的救助計劃的一部分。」





「 購買機票的目的是為航空公司預先注入流動性，以機票將在市場復甦時贈送給全球遊客和香港居民。」





發言人表示，當航空公司做出相關安排，將會公佈更多細節。屆時將由機場管理局分發機票，旅發局將負責有關計劃的廣告宣傳。





香港在疫情期間，一直採取嚴厲入境限制，在很大程度上與世界其他地區隔絕，有關限制曾一度要求入境旅客自費在酒店隔離21日，並只有香港居民被允許入境。





在9月26日有關限制正式取消， 令大批居民希望能夠預訂航班。





國泰航空設立了一個網絡等候區以應付需求，而旅遊預訂服務網站 Expedia 的香港到東京航班搜索量增加了 9 倍，前往東京的航班搜索量增加了 11 倍。





旅發局亦將斥資至少1億港元做全球宣傳，邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、KOL等親臨香港體驗，拍片推廣香港，並會向旅客贈送禮品和優惠券等。





該局於日前經已展開數碼宣傳活動， 針對澳洲遊客。





由三條影片組成的宣傳影片系列請來澳洲知名的欖球明星Nicholas Mark Cummins到訪香港不同的景點，在影片中介紹不能錯過的經典旅遊點。





有關宣傳活動將 持續到11月28日，目的是讓澳洲遊客盡快重回香港。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







