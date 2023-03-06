今日大事（3月7日）

熱浪侵襲新州各地持續有火災風險

目前在中西部內陸的多個地方，共有40處小型山火。位於中部的Dubbo，450公頃土地在燃燒，令附近的Toongi地區發出緊急警報。





新州鄉郊消防局副局長麥肯尼表示，另一場山火在中部Mudgee的西南方人跡罕至的地區，而消防飛機和消防員已經出動。





他說早前降雨量高於平均水平，為山火創造有利條件。





「最終起火是由植物理想的生長條件加上高溫造成，雖然降雨對農民、對農作物是好事，但在目前聖誕以來最高氣溫的情況下，就會變得乾燥易燃，一旦火花被燃起，在風勢助長下會蔓延得非常快。」





與此同時，昆州Western Downs地區受大型山火威脅，當局已向Dalby西南部的居民發出疏散令。



儲銀料將公佈第十次加息

儲銀董事會將會召開議息會議，預期會再提高25個基點，令基準利率上升到3.6厘。今次會是自2022年5月以來，第十次加息。





金融分析網站Canstar的數據顯示，平均30年還款期的50萬元按揭，加息後每月還款額將會比去年4月時增加1051元。





政府服務部長索頓表示，儲備銀行應留意到加息帶來的負面影響。





「所有專家都預計今日會繼續加息，雖然要壓抑通脹，但應留意，解決通脹方法不應令問題更差，我亦希望今次會是最後一次加息。」



公積金稅改30年內或影響十份一澳人

當局最初表示新措施只會在實施的第一年影響8萬人，即百分之0.5的人口，但最新數據顯示，到2052年，將有一成人在退休時的公積金結餘超過300萬元。





不過，民調顯示，有三份之二的選民支持對高額公積金提高稅率。獨立參議員波科克和藍比，都已對公積金改革表示支持。





藍比認為相關的改變，在目前的經濟環境來講是好主意。



本地媒體：澳洲需準備最快三年內或與中國開戰

《雪梨晨鋒報》和《時代報》引述一個專家小組表示，如果北京趁美國及其盟友在俄烏戰爭分心時對台灣動武，澳中兩國或最快會在2026年發生軍事衝突。





政府服務部長索頓回應指，工黨政府正在進行國防政策檢討，稍後將會提交報告。他拒絕猜測任何潛在戰爭的可能性。





「重要的是要穩定對華關係，過去幾個月總理和多位部長、都進行了有建設性的雙邊會談。工黨會以國家安全為先，和中國的互動則會求同存異，確保符合澳洲的利益。」





習近平為中國民營經濟注「強心針」以抗西方打壓

習近平在參加全國政協民建及工商聯界委員聯組會會議時指，民營企業民營企業家是自己人，中國應優化民企發展環境，破除制約民企公平參與市場競爭的制度障礙，鼓勵和支持民營經濟和民營企業的發展。





習近平又指，過去4、5年以美國為首的西方國家，對中國實施全方位的遏制及打壓，令中國發展面對前所未有的嚴峻挑戰，但他表示，面對國際、國內環境的變化，必須沉著冷靜、保持定力，穩中求進，才能成功。



【大批女學生中毒案】哈梅內伊首開腔：不可饒恕策劃者

「如果事件背後有策劃人的話—我亦相信一定有人以某種方式參與今次事件—相關的管理機構、執法和訊息機構，必須追查此事並搵出線索。罪魁禍首必須面對最嚴厲的懲罰。」









當地官員表示，自去年 11 月以來，已經有 1,000 多名女童中毒，有家長禁止女童返學以示抗議。同時，有政客指責是宗教團體反對女童接受教育所致。





烏克蘭官員：烏軍正捍衛東部重鎮「巴赫穆特」

在當地附近進行軍事行動的烏克蘭發言人山迪巴表示，烏軍正努力保衛巴赫穆特。





「敵軍一直試圖包圍該市。但據我們所見，對方的行動已失敗。烏軍正英勇地保衛著該座城市，希望作長久守衛戰。」





但當地烏軍作戰的俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」一名發言人則表示，由於雙方每日互相發射數千枚砲彈，在經過多日激烈戰鬥後，雙方的彈藥已差不多耗盡。



印尼偏遠地區大雨引發山洪致10 死

當局已派出搜救隊到當地疏散生還者。





據該機構表示，災區十分偏遠，距離納土納首府城市約五個小時船程。



孟加拉羅興亞難民營大火致過萬人無家可歸

大火首先於其中一個營地發生，之後蔓延至其他幾個營地—約共一百萬羅興亞人居住。目前仲未知道起火原因，亦未有正式傷亡報告。



澳洲派軍艦支援「瓦努阿圖」賑災工作

澳洲派出軍艦前往太平洋島國「瓦努阿圖」支援當地賑災工作。





澳洲已派出坎培拉號戰艦，帶同直升機、飲用水，以及600名國防軍士兵前往當地。另外兩架空軍飛機已率先抵達該國首都Port Vila協助救災。





政府調高福利金 倡議組織：增幅仍離通脹甚遠

福利金申領人的福利金金額將獲提高，預料惠及470萬人。





為了追及通脹，當局從3月20號開始將福利金提高百分之3.7，殘疾人和照顧者將會每兩星期多獲得$37.50，伴侶兩人多獲$56.40。





不過，福利金及退休金聯合協會表示，增幅與通脹之間仍有很大差距，從去年7月到本月20號，福利金領取者的實際購買力已減少了300至375元。



昆州建輸電線將西北部礦區接入國家電網

昆州將撥款50億元建造輸電線，首次將西北部礦區連接入國家電網。





該條長約1100公里的電纜，由東部Townsville延至西部Hughenden。當局表示未來還會接入可再生能源的發電設備。





這個已在多次選舉中獲承諾的項目，獲得州議會朝野支持，預計會在2029年完工。



原住民歌星舉辦音樂會紀念著名音樂人羅奇

多位原住民歌星將會聯同墨爾本交響樂團舉辦音樂會，紀念著名原住民音樂人羅奇。





作為被盜一代的原住民長老和創作歌手，羅奇在去年7月逝世，享年66歲。





紀念音樂會將於7月5日及6日、在墨爾本Hamer Hall藝術中心舉辦。



【體育消息】

國際足協與沙特阿拉伯據報已就7 月在澳洲及新西蘭舉行的女足世界杯賽事，達成一項贊助協議。





但澳洲足協行政總裁約翰遜昨日表示，已就此事與政府及其他商業夥伴磋商，並發表聲明，認為協議不符合他們對賽事的期望，亦表示國際足協喺尋求對方贊助前，並無徵詢他們的意見，而澳洲足協「並不滿意事態發展」，強烈要求國際足協放棄該項協議。





澳洲國際特赦組織亦認為，諷刺的是在沙特贊助女子世界盃賽事的同時，當地女性卻根本不能在無男性監護人的許可下獲得工作。









