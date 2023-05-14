今日大事(5月15日)

獨立監測指在過去一年多州道路死亡人數增

澳洲汽車協會發現，截至2023年3月的一年內，全國道路交通事故死亡人數達到 1,204 人，比 12 個月前的死亡人數增加了 67 人。





該組織呼籲聯邦政府向各州提供撥款，要求改善有關問題，以及分享道路交通事故的數據。



昆州昨有三名男子越獄

昆州昨天下午（5月14日）有三名男子越獄，警方正尋找他們的下落。





他們從布里斯本西南約100公里的Palen Creek 懲教中心逃脫。





三名男子涉及非暴力犯罪而服刑，懲教署官員正與警方一起追捕他們。



研究報告：將能源生產商聚集 創建淨零排放區

一份最新的研究報告提出，如何在澳洲各地創建淨零排放區，來將能源生產商聚集在一起。





澳洲石油生產和勘探協會發現，全國有九個工業區可以共享溫室氣體排放，並為該行業帶來長遠的淨零經濟發展。





協會行政總監麥卡洛克 (Samantha McCulloch) 表示，淨零排放區將通過使用共享輸送和能源管道，來協助加快作出改變。



蘋果公司將在澳洲啟用手機內置的緊急求救功能

蘋果公司（Apple）將在澳洲啟用手機內置的緊急求救功能，即使手機沒有網絡覆蓋的地方，讓行山人士一旦迷路、不幸受傷，以及遇上車禍亦能尋求協助。





iPhone 14的用戶從今天（5月15日）開始，如上意外，可以使用衛星覆蓋向緊急服務部發送消息。





有關服務已在美國和加拿大啟用。





Google和高通正計劃推出類似的服務，表明可能會被廣泛採用。





蘋果的這項功能，是將手機連接到近地軌道衛星，並將短信轉發到緊急求助熱線。



聯邦政府承諾撥款2.36 億元建立全國洪水預警網絡

自2022年接連發生洪災導致災民損失慘重後，聯邦政府成立多次獨立調查，得出的結果呼籲聯邦政府需要鞏固和提升洪水網絡的維護。





調查發現，由於量度洪水的儀器損壞或過時，令社區在遇到洪水時沒有做好準備。





環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 表示，國家洪水預警網絡解決了這些問題，確保大家能夠在遇上極端天氣時，實時獲取可靠信息。



颶風穆哈登陸孟加拉 50萬人已疏散

颶風 穆哈 (Mocha)在孟加拉和緬甸沿海地區登陸，造成至少三人死亡。





氣象局警告指，穆哈將會是孟加拉近二十年來最強的風暴，大約 50 萬人已疏散，並安置在庇護地方。





穆哈的風速高達每小時195公里，引致海上出現4米高的巨浪，援助機構擔心穆哈會對世上最大的科克斯巴扎爾(Cox’s Bazar)難民營帶來影響。





孟加拉救助兒童會經理喬杜里（Maheen Chowdhury）說，科克斯巴扎爾難民營收容了約 100 萬羅興亞人，裡面所用的帳蓬是由竹和防水布搭成，將會難以抵擋颶風的威力。





喬杜里指，他們知道避難所不夠堅固，無法抵擋暴風，亦不懂得如何保護這個避難所。所以他們最怕就是要在暴風雨中，站在露天的地方，同時又要面對山泥傾瀉的危機。



泰國大選點票接近完成 兩大反對黨領先

選舉委員會公布，在已點算的97%投票站的選票後，前進黨取得1350萬票，為泰黨得1030萬票，看守總理巴育所屬的泰國人團結建國黨只有450萬票。





據《曼谷郵報》報道，在國會下議院500個議席中，前進黨暫時取得151席，排第一，為泰黨有141席排第二，泰國人團結建國黨只有37席，排第五。





前進黨黨魁皮塔(（Pita Limjaroenrat） )說，可能會與為泰黨組成聯盟，而為泰黨的總理候選人貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)就說，得票最多的政黨將領導下屆政府，她說人民的聲音是最重要。





新一屆國會產生後，上議院250名議員和下議院500名議員將一起表決，獲得過半數支持的總理候選人就可以當選。 由於軍方主導上議院，反對派要在下議院取得至少376席，推舉的總理候選人才可以當選。



土耳其大選點票 兩候選人都聲稱取超過45%選票

與此同時， 土耳其大選 正在點票階段，至今已點算大約八成選票，尋求連任的69歲總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）及74歲的反對派候選人科勒齊達奧盧(（Kemal Kılıçdaroğlu）)都聲稱取得超過百份之45的選票。





埃爾多安的支持者在執政正義與發展黨總部外開始慶祝。





反對派陣營則表示，根據他們自行點票顯示，科勒齊達奧盧的得票領先。





如果無候選人在總統選舉獲得過半數選票，得票最多的兩人將在本月28日參加第二輪角逐。



多間印度教寺廟被破壞性襲擊 印度社區組織領袖開會譴責

印度社區組織領袖在雪梨召開會議，譴責一系列針對在澳洲的印度教寺廟被破壞性襲擊。





警方發布上星期在西雪梨一座印度教寺廟遭到襲擊的幕後黑手照片。





今次已是在澳洲第六次發生針對印度教寺廟的襲擊，今年在墨爾本和布里斯本亦發生過五宗。





幾個月以來，印度宗教團體之間的緊張關係一直在加劇，原因是總部位於美國的錫克教正義組織，在多個國家組織了一次非正式的投票，該組織在 2019 年因「支持分裂主義」而在印度被禁。





在雪梨經營非牟利印度支援中心負責人蘇巴饒瓦里貢達（Subba Rao Varigonda）表示，所有印度社區領袖站在一起譴責襲擊事件，並呼籲和平。





蘇巴饒瓦里貢達指，印度社區在澳洲熱愛和平與和諧，最近在雪梨發生的事情是社區關注的問題，「我們相信甘地的生活原則。我們是熱愛和平的社區，我們為這裡的經濟作出很多貢獻，我認為這類事件在社區中不應該存在。」





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)早前向印度總理莫迪 (Narendra Modi) 保證，那些針對在澳洲的印度教寺廟的人，將「面臨法律制裁」。





莫迪將於今個月 24日到訪雪梨，參與四方安全領導人峰會。



更多內容 印度教廟宇元旦人踩人慘劇至少 12 死

澳洲大約三分之二義工在疫情後重返

今個星期是全國義工周，在新冠疫情大流行限制取消之後，澳洲大約三分之二從事義工服務的人，現在可以重返義工行列。





澳洲義工組織表示，每年有超過 500 萬澳洲人加入做義工。





澳洲義工組織行政總監皮爾斯（Mark Pearce）說，義工協助他人的方式並不是經常可以看得出來，簡單地向他人伸出援手亦可。





皮爾斯指，人人都可以做義工，人人亦可做到。他指，知道義工服務已經在這個澳洲有60,000多年歷史。當初不被稱為義務工作，亦沒有組織，但每個人在生活上任何時候都可以做義工，「例如簡單地說，你需要幫忙嗎？確定個人或社區的需求，然後成為解決方案的一部分，因此人人在某個階都可以是一名義工，每個人都可以從義工服務中受惠，而每個人亦可以獲得義工服務的機會。」



烏克蘭軍隊近日多次試圖突破巴赫穆特防線

俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍隊近日多次試圖突破俄羅斯在東部城市巴赫穆特的防線。





過去幾個月，俄烏雙方在巴赫穆特的激戰中都傷亡慘重，但仍然未有一方可以完全控制該市。





俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov )說，烏軍在該市的北部和南部發動襲擊，但未能突破俄羅斯的防線。





科納申科夫指，過去一天，敵人多次試圖突破俄軍在巴赫穆特北部和南部的防線，但就給俄軍擊退。





上周五，俄羅斯承認，在烏軍不斷襲擊下，俄軍已撤回該市北部。



中國山西省發生情殺案 男子殺多人後再撞傷途人

中國山西省呂梁市一名男子因為感情糾紛，殺害及撞傷多人，造成最少7死11傷。 事發在星期六下午，一名27歲姓郭的男子，在興縣奧家灣鄉傷害一名21歲女子，再把女子丈夫、兒子及家婆等3人殺害。他之後駕車逃走，撞倒1名警員和13名途人， 男子其後被警方拘捕。





與此同時，重慶巫溪亦有一名49歲男子因感情糾紛，周六清晨在43歲的女子家中持刀行兇，女子及她的18歲女兒受傷，而16歲的兒子則死亡， 民警趕到現場後，迅速擒獲疑兇，並將傷者送醫救治， 傷者無生命危險，警方正作進一步調查。



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體育消息

澳式足球聯賽， Collingwood 以 120 比 55 大勝 GWS。





Collingwood在五連勝後，將在第 10 輪賽事與宿敵Carlton對陣。





另外，英超聯賽，第二位的阿仙奴主場0比3不敵白禮頓。 榜首的曼城就作客3比0擊敗愛華頓，目前三十五戰有八十五分，領先多踢一場的阿仙奴四分，進一步邁向衛冕英超錦標。



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