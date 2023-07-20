今日大事（7月21日）

澳、美將於澳洲北部進行兩年一度軍演

從周五（７月21 日）起至 8 月 4 日，澳洲國防軍和美國軍方約 3 萬名人員將參加在澳洲北部舉行聯合訓練。





代號「護身軍刀」（Talisman Sabre）的軍事演習每兩年舉行一次，涉及陸、海、空活動。





演習為期 14 天，參與的軍事人數幾乎是 2021 年的兩倍。





斐濟、印尼、日本、韓國、新西蘭、巴布亞新畿內亞、湯加、法國、英國、加拿大和德國是今次演習的合作夥伴。





而菲律賓、新加坡和泰國將以觀察員身份出席。



布林肯下周將訪澳新及湯加

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下週周將訪問湯加、新西蘭和澳洲。





此前，美國總統拜登加強在太平洋地區的參與，部分原因是為了對抗中國在該地區日益增長的影響力。





美國國務院表示，布林肯將於 7 月 26 日在湯加首都舉行新的美國大使館落成儀式，然後前往新西蘭威靈頓，觀看美國對荷蘭的女足世界杯比賽。





布林肯隨後將與新西蘭官員會面，並前往澳洲布里斯本，與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及澳洲國防部長會面。





繼上個月訪問中國以及上周訪問印尼，與東南亞官員舉行會談之後，這次將是布林肯在過去 2 個月內第 3 次訪問亞洲。



新調查顯示澳洲更具包容性及多元化

首個針對國家福利框架的調查結果顯示，澳洲逐步成為一個更具包容性和多元化的社會。





但調查結果強調澳洲面臨網絡安全和住屋成本上漲的挑戰。





「衡量重要事項」（Measuring What Matters）框架衡量了 5 個領域的 50 項指標，包括健康、安全、可持續性、凝聚力和繁榮。







聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，該框架將幫助政府塑造澳洲經濟的未來，以民眾、進步、公平和機會為核心。



黃金海岸提出主辦 26 年英聯邦運動會

黃金海岸市長泰特（Tom Tate）提出主辦 2026 年英聯邦運動會，並表示黃金海岸已經具備所需的大部分必要基礎設施。





到目前為止，尚未有其他州或地區有意接手主辦。





泰特聲稱，已經與昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）取得聯繫，以敲定黃金海岸成為主辦城市的細節。





2018 年英聯邦運動會亦曾於黃金海岸舉行。



【原住民之聲】反對團體被指種族歧視

兩個原住民團體指責官方反對原住民之聲投票活動帶有種族主義傾向，其中一個團體反對進行公投。





在獨立參議員索普（Lidia Thorpe）的支持下，原住民主權運動（Blak Sovereign Movement）於周四（7月20日）發表對「贊成」和「反對」陣營的批評。





烏魯魯對話（Uluru Dialogues）的戰略顧問帕克（Kirstie Parker）表示，一些「反對」陣營的言論非常可恥，旨在煽動恐懼和無知。





原住民主權運動表示反對原住民之聲，指原住民之聲將會是無力的並且會分散注意力，甚至帶來破壞性。





該運動針對官方「反對」陣營，稱澳洲選舉委員會小冊子上，所刊登的 10 個投「反對」票的理由是種族歧視和散佈恐懼。



原住民藝術家對反對陣營作批評

一位著名的原住民藝術家和漫畫家抨擊原住民之聲「反對」陣營，利用他的畫作傳播有關公投的虛假言論。





原住民之聲「反對」陣營的支持者分發了超過 2 萬張未經授權的傳單，其中出現藝術家伊士活（Danny Eastwood）最著名畫作之一的數碼修改版本。





伊士活表示，未經授權使用他的畫作會誤導人民認為他是「反對」陣營的支持者。





伊士活指，他並不是因為支持「贊成」陣營而針對「 反對」陣營，而是他的選擇自由。他強調，未經許可將立場加諸在他的藝術作品上，會令人認為他支持「 反對」陣營和這些種族主義者。





監督全國公投的選舉監管機構表示，目前正在調查這些小冊子是否違反競選規則。



電訊巨頭 Telstra 大裁員

澳洲電訊公司 Telstra 將在新任行政總裁布雷迪（Vicki Brady）的領導下裁減近 500 個職位，從而精簡營運。





Telstra發言人周四（20 日）表示，裁員將涉及淨減少約 472 個工作崗位。





削減這些職位是為了應對淘汰過時產品和服務導致的人手剩餘，同時數碼化、自動化和新技術亦提高效率。





在店內、透過熱線或上門服務的Telstra消費團隊將不會有任何裁減。



新州三所機構將合作保育海馬

雪梨海洋科學研究所、雪梨科技大學和新州初級產業部之間的一項新合作將重點保育海馬。





雪梨港下方將安裝 8 間新海馬酒店，由可生物降解的金屬製成，將為瀕臨絕種的動物提供急需的棲息地。





白海馬是東海岸附近水域的特有品種，由於喪失棲息地，在 2017 年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄的瀕危物種。





雪梨海馬項目的項目經理、海洋生物學家布倫南（Mitchell Brennan）表示，海馬在新棲息地 的數量應該能夠增加。





布倫南說：「酒店是用金屬製成的，但隨著時間和天然海洋生物污垢的累積，最終會腐蝕金屬，留下小型的半自然礁，將讓海馬在未來能夠棲息於此。



涉非禮強姦墨市校長將確定判刑日期

墨爾本學校前女校長萊弗（Malka Leifer）將於今天（21 日）稍後返回法庭，預計其兒童性虐待罪行的判刑日期將會確定。





萊弗現年 56 歲，是 8 個小孩的母親，曾擔任該校校長兼宗教負責人，直到 2008 年指控首次曝光後，她被董事會解僱。





萊弗上個月參加了一次刑事判決前的審訊，這次審訊將在墨爾本郡法院繼續進行。



印度宣佈即時實施非印度香米出口禁令

印度宣佈，會即時實施非印度香米的出口禁令，引發外界擔心，將再推高全球食品市場價格。





由於雨季晚的降雨損毁農作物受，並令大米零售價格，在過去一個月內、亦上升百分之三，令印度實施有關禁令。





目前，印度佔世界約40%以上大米出口量，有出口組織表示，若減少大米出口，可能會令原本受制於俄烏戰爭及極端天氣影響的糧食價格，將會進一步上升。



印度總理敦促各州要確保國內女性安全

印度總理莫迪回應在東北部「曼尼普爾邦」有女性遭性侵及虐待的視頻時，指事件「令人發指」，佢已敦促各州政府首腦，要確保國內女性的安全。





社交媒體上出現的有關視頻顯示，兩名女性。赤身在街上，被大批男性侵犯，暫時未能確認視頻的真實性。但據半島新聞(Aljazeera)的報導亦指，其中一名受害人，向警方落口供時稱自己被人輪姦。自5月初「曼尼普爾邦」各族群之間爆發衝突以來，至少有80人死亡，4萬多人逃離家園。莫迪表示，新一宗的涉嫌暴力事件、是對印度全國人的侮辱。





莫迪表示，他的內心充滿痛苦和憤怒。曼尼普爾邦發生的事件、對於任何文明社會來說都是一件可恥的事件。



俄羅斯繼續對烏南部城市襲擊

俄羅斯連續第三晚用無人機及導彈、襲擊烏克蘭南部城市，包括港口城市敖德薩，至少造成兩人喪生、亦摧毀當地一些關鍵的糧食出口基礎設施。





亦由於數天前，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)宣佈退出允許糧食從烏克蘭港口運出的「戰時協議」。各國外交部長在布魯塞爾舉行會議，討論從烏克蘭運送糧食的計劃。





德國外長「貝爾博克」表示，襲擊港口城市敖德薩，亦昤對世界上最貧困人口作出打擊。





貝爾博克話：「數十萬、甚至可能有過百萬人，迫切需要來自烏克蘭的糧食。這就是為甚麼我們正在同國際上的所有夥伴合作，以便在未來幾個星期，烏克蘭的糧食可以送達世界各地急需糧食的人手中、而並不是在倉裡內腐爛。為此，佢地亦必須團結，設立一個獨立的通道，從烏克蘭運出更多糧食。



意大利向全國發紅色高溫警告

正當南歐遭受熱浪襲擊之際，意大利當局周三已向全國23個城市發出「紅色高溫警告」後似乎並無緩解的跡象，在破記錄嘅極端高溫下，當局亦警告，熱浪致死的風險亦會增加。





意大利首都羅馬昨日早上十時錄得30度高溫，在永恆之城的中央街，有居民及遊客、紛紛將頭和手浸入當地著名的噴泉，希望利用泉水降溫。



日本計劃向中國要求取消食品進口限制

日本有計劃向中國要求盡快取消食品進口限制，但中國外交部回應時重申，反對日本的排海計劃及有關措施，係有理有據。





中國外交部發言人毛寧亦敦促日本，要認真傾聽國際社會的呼聲，停止強推「核污水」排海計劃，亦應同周邊鄰國充分協商，以負責任的方式處置核污水，同接受嚴格的國際監督。





國際原子能組織月初已確認，日本提出皂計劃符合該機構的安全標準。但中國事後宣佈，會向部份日本地區嘅食品，實施入口限制。



中央港澳辦副主任將由劉光源接替

有消息指，中國外交部駐港公署特派員劉光源、將接替陳冬，平調出任「中央港澳辦」副主任。





北京前兩日先公佈、會由「前國家安全部副部長董經緯出任中央駐港國安公署署長職務，接替鄭雁雄調任中聯辦主任後留下的空缺，若消息屬實，將會「中央港澳辦」組建完成後，再出現的人事變動。消息又指，隨著「中央港澳辦」投入運作，中央涉港嘅人事布局、可能會陸續有調整或變更。





劉光源，自1986年起一直擔任外交工作。2021年起他調往香港擔任特派員，今年先後兩次率領駐港外國領團和商界代表，到訪內地多個城市，考察粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議的發展。而陳冬上個月獲任命為「基本法委員會委員」，外界估計他很大機會、會調回福建，出任「人大常委會副主任」。



35年前原住民屍體發現案 懸紅提高至百萬

1988 年，在新州鄉村地區塔姆沃思市外（Tamworth）的火車軌上，發現原住民少年海恩斯（Mark Haines）的屍體。





在超過 35 年後，警方提高懸紅至 100 萬，以獲得有關他死因的信息。





在 1988 年1月16日遇害的海恩斯，只有 17 歲。當時附近亦發生了一宗汽車被盜失事案。





但當年警方認為海恩斯可能係故意或者在神智不清的狀態下躺在火車軌上，但他的家人並不相信這個說法。





在1989年的審訊結果未有定論後，今年較早時當局宣佈會在 2024年4月開始，重新審訊此案。



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