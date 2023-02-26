今日大事(2月27日)

澳洲籍考古學家巴布亞新畿內亞被脅持已獲釋

一名澳洲籍的新西蘭考古學家及他的同事，早前在巴布亞新畿內亞的高地，被武裝份子脅持做人質，目前已獲釋放。





來自南昆士蘭大學的考古學家巴克（Bryce Barker），與他的三名的當地研究人員，在巴布亞新畿內亞赫拉省（Hela）和南部高地（Southern Highlands）邊界附近進行實地研究時，被20名武裝份子用槍脅持。





澳洲外長黃英賢（Penny Wong）感謝巴布亞新畿內亞政府，透過「安全與和平的解決方法」，確保他們安全獲釋。





巴布亞新畿內亞總理瑪拉普（James Marape）表示，在今次行動中，他們並沒有向武裝份子繳交贖金，而在警方、社區領袖及傳教士協助下，採取「秘密行動」解決事件。



聯邦警察鼓勵多元文化社區人士 受外國干預時要舉報

澳洲聯邦警察表示，他們正在社區設立小組，該小組將與文化和多元化語言的社區和團體的領袖會面，解釋發起這項運動的目的及如何舉報。





警方的宣傳活動，將包括發佈翻譯成中文、維吾爾文、越南文、等 30 多種語言的宣傳單張，以鼓勵有移民背景澳洲人，如果發現遭海外政府監視，要向澳洲當局舉報。



澳洲推包容及公平基金 協助亞太地區性小眾社群推廣工作

澳洲將透過推出包容及公平基金，來協助亞太地區性小眾社群（LGBTQI+）推廣倡導工作。





九號集團報章報道，政府將為基金注資350萬元，來協助草根階層以至國際合作夥伴的組織，去減少性小眾社群被污名化和受到法律歧視。





亞太地區的人士正面對世界上最嚴厲的反性小眾社群的法律。





性小眾倡導組織全球慈善項目（Global Philanthropy Project）及澳洲公平機構（Equality Australia）上星期發表一份報告，呼籲澳洲要在這個領域上，做多一點領導工作。



捷星客機被迫降落愛麗絲泉 乘客斷水斷糧近14小時

該班從曼谷飛往墨爾本的JQ-30航班在飛行途中，機師發現電力故障，需要迫降愛麗絲泉，由於當地機場沒有處理國際旅客出入境設施，乘客迫被滯留在機上，直至有乘客不適，當局才讓乘客離開機艙，到客運大樓稍作休息。





而乘客的行李因為清關問題，無法轉送到替代客機上，今天終於取回行李。





捷星發言人英格麗（ Ingrid Just）接受澳洲廣播公司訪問時，承認事件引致乘客受延誤。





英格麗指，今次是一次特別及困難的情況，客機需要為乘客提供緊急支援，但是因為這部國際航班降落在國內航班的機場，所以公司要盡快搵出最佳方法，讓其餘乘客可以繼續行程。



最新民調指新州執政兩黨聯盟支持度暫領先

澳大利亞人報進行的最新民意調查顯示，支持投票予新州兩黨聯盟的分數增加了2分，達到37%。





自9月以來，新州工黨的總體支持度下跌了4分，達到36％。





自由黨黨魁佩洛德（Dominic Perrottet）超越工黨黨魁柯民思（Chris Minns）成為支持出任州長的最佳人選。





最新的民意調查顯示，如果新州的投票是一致，那麼工黨想獲得絕大多數執政權方面，仍然欠缺5個議席。



意大利南部疑非法移民船隻沉沒 59人死

意大利南部一艘載著懷疑是非法移民的船隻沉沒，最少59人死亡，其中包括兒童。





海岸警衛隊表示，在卡拉布里亞 (Calabria)以東一條村莊的海灘，發現數十具屍體 ，另外還要從海中打撈更多屍體，不過，他們亦已救起81人。





官員指出，這艘船在數天前從土耳其啟航，船上載有來自包括阿富汗在內的多個國家的至少120名非法移民，他們一直試圖通過地中海到達歐洲。





一向同情這些非法移民的教宗方濟各，公開為死者祈禱。





教宗表示，已經找到40名死者，其中包括許多兒童。他為這些人、為失踪者和生還者祈禱。亦感謝那些幫助他們的人。





更多內容 羅興亞難民投奔怒海生死未卜 社區籲澳洲政府參與救援

香港失蹤模特兒蔡天鳳遭謀殺及肢解案 今日提堂

香港失蹤模特兒蔡天鳳遭謀殺及肢解案，死者前夫一家至今有4人被捕，警方已控告三名年齡介乎28至65歲的男子合共一項謀殺罪，及一名63歲女子一項妨礙司法公正罪，案件將於今日在法院提堂。





另外，警方昨日再拘捕多一名在娛樂場所工作的47歲女子，相信是死者前家翁的情婦。





警方昨晚表示，在早前檢獲的不銹鋼湯煲內，發現相信屬於死者的頭顱，頭顱右耳後方有一個洞，相信是致命傷。警方又相信，死者在車上遇襲，到達大埔龍尾村單位時已昏迷。





消息指，死者前夫一家懷疑不滿她有意出售一家正居住的何文田加多利山物業，為阻止物業交易及謀取遺產犯案。



已故澳洲巨星奧莉花紐頓莊追悼會昨墨爾本舉行 多位名人出席

73歲的奧莉花紐頓莊，與乳癌搏鬥了幾十年，六個月前離世。





她在60年的演藝生涯中，共發行了28張專輯，贏得了四項格林美獎，並在全球賣出超過1億張唱片。





澳洲音樂家厄本（Keith Urban）說，她的作品將永遠長存。





厄本指，關於奧莉花紐頓莊真正非凡的事情是她留下的作品，這不單在音樂和電影中，而且她在人道主義問題上貢獻良多， 大家將永遠感謝及懷念她。



氣象局警告北領地出現熱帶天氣條件 熱帶氣旋可能形成

氣象局警告，北領地出現危險和強烈的熱帶天氣條件，正密切監察熱帶氣旋有可能形成。





氣象局的北領地發言人金寶（Shenagh Gamble）表示，受影響範圍將包括北領地以至昆州邊界地區。





金寶指，正在觀察Groote Eylandt和Alyangula的社區可能受熱帶氣旋影響，一直伸延至北領地和昆州邊界，預計這些社區會從星期二開始受到影響，如果該系統發展為熱帶氣旋，將被命名赫爾曼。



指北約要俄羅斯失敗 普京：必須考慮北約核能力

俄羅斯總統普京警告，由於北約繼續推動要俄軍從烏克蘭撤出，俄羅斯必須考慮北約的核能力。





普京在國家電視台接受訪問時指，北約主要國家紛紛宣佈目標是要讓俄羅斯遭受戰略失敗，故此國家不能夠忽視北約使用核武的能力。





他又指責美國及其盟友想要令俄羅斯解體。莫斯科政府在幾天前，已宣布暫停參與同美國制訂的新限制核武條約（ START ）。





不過，美國總統拜登曾經否認打算摧毀俄羅斯，理由是北約與俄羅斯一旦爆發直接衝突，就可能引發第三次世界大戰。





敘利亞內戰阻地震援助 兒童醫生指資源有限挽救困難

在敘利亞治療地震生還兒童的醫生說，以有限的醫療供應來挽救性命是非常困難。





敘利亞鎮薩爾馬達（Sarmada）一間醫院的院長加杜爾醫生（Sameeh Qaddour）說，醫院需要更多資源來幫助生還者康復。





聯合國世界糧食計劃負責人比斯利（David Beasley）說，運送緊急用品的卡車正試圖將物資運到敘利亞西北部的地震災區。他敦促各方容許卡車通過。





比斯利指：在敘利亞及土耳其，有數百萬人流離失所。 世界糧食計劃正運送食物供應營地中的一萬名災民，並且在災區設立了500個流動廚房，讓災民不會餓死。



以巴高層官員約旦會談 承諾防止更多暴力衝突發生

在西岸發生多宗衝突後，以色列和巴勒斯坦高層官員在約旦舉行會談，承諾會防止更多暴力衝突發生。





今次是多年來雙方的保安首長第一次召開會議，以色列承諾在未來六個月會停止授權在西岸殖民。





巴勒斯坦政府亦同意一項共同建議，在未來3至6個月期間，終止單方面採取措施，以期該區在齋月前復歸平靜。





上星期，以色列突襲西岸地區，導致11名巴勒斯坦人死亡，昨天一名巴勒斯坦槍手又射殺兩名以色列殖民區居民，事件引發西岸的以色列人不滿，觸發騷亂。網上流傳片段顯示，胡瓦拉鎮有多架汽車和房屋懷疑被縱火。巴勒斯坦紅新月會則表示，有超過100人受傷。



沙利文：中國如向俄提供援助 將付代價

沙利文又預料，總統拜登與中國國家主席習近平會在不久後對話。自本月初美國擊落中國高空氣球後，中美關係呈現緊張。沙利文又以不幸來形容中方拒絕接聽美國國防部長奧斯汀的電話，指即使在冷戰高峰期，美國與蘇聯仍維持危機溝通管道。



體育消息

在開普敦舉行的T-20世界盃女子板球決賽中，澳洲隊以156對137分，擊敗主場的南非隊，成功衛冕冠軍。





著名球員穆尼 (Beth Mooney) 投了53個球，輕取74分，亦贏得全場最佳球員的稱號。





今次是澳洲女子板球隊連續第三次贏得世界盃冠軍，亦在過去七屆中有六屆捧盃。





