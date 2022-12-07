今日大事（12月8日）

能源部長及州地廳長今開會商討平抑價格

聯邦能源部長鮑文（Chris Bowen）在布里斯本和各州及領地廳長會面的時候，也會討論澳洲過渡到再生能源的下一步。





總理艾巴尼斯表示希望各州及領地將發電廠所用的煤礦價格減半，而坎培拉會定出天然氣工業的強制守則，將價格維持在大概 $13一千兆焦耳。





艾巴尼斯由於 新冠病毒檢測有陽性結果 ，他明日會經視像出席國家內閣會議，同各州及領地首長商討。



外長籲美國加強亞太經濟接觸

她表示，美澳聯盟的優先事項是需要在亞太地區投資。「兩國需要證明，雙方都擁有想要培養的共同利益，而不是只顧及安全上的利益。兩國需要證明大家在維持穩定和發展方面，是有共同的利益。此外，美國的政策亦應該建基於清楚了解印太地區其他國家的需要。」



全國商場及大廈將增加電動車充電站

Lendlease集團和科技公司Everty簽署合作協議，在該集團全國各地的物業內推出起碼80個充電站，包括在新州、昆州和西澳的熱門商場，以及雪梨和墨爾本的商業大廈等。





截至今年六月，全國總共在超過2,100個地點設有3,600多個充電站。但預計該數字會大幅上升。





在此之前，新州政府承諾兩年內設立500個充電站、BP石油公司開始推出600個快速充電點、聯邦政府也投資3,980萬元在高速公路上設立快速充電站。



半數國民趁減價潮為聖誕節購物

本地 聖誕前的消費上升 ，五成半的國民提早一、兩個月就開始購物過節。





澳洲郵政局行政總經理Gary Starr向SBS新聞表示，自從疫症大流行以來，更多人已經將網上購物習以為常，更加受到更長的大減價時間所吸引。





峇厘爆炸案罪犯服刑10年今假釋

2002年 峇里爆炸案中負責製造炸彈的罪犯 獲得假釋，從東爪哇一個監獄出獄。澳洲政府尋求印尼保證會繼續監察其出獄後的行動。





在當地兩間俱樂部發生的爆炸案造成200多人死亡，包括88名澳洲公民。罪犯帕特克（Umar Patek）被裁定恐襲罪成判刑20年，佢他服刑一半之後獲假釋。





澳洲政府一直致力爭取將他繼續監禁。但當地政府指帕特克接受去激進化計劃後已經改過自身，符合假釋條件。





澳洲能源部長鮑文向澳洲廣播公司表示，聯邦政府會繼續和印尼當局保持緊密對話。「印尼指帕特克在獄中已經去激進化，這種情形有可能發生，但我們會繼續和印尼政府保持聯絡，尋求保證和進一步商討。印尼政府了解到澳洲對這些問題的深切關注。」



德國警方拘捕25人 涉密謀推翻政府

德國警方拘捕 25 人，懷疑他們策劃推翻政府。





疑犯中包括一名軍人、幾名後備軍及一名法官，他曾經是極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AFD）的議員。





早前，調查人員發現有組織在過去一年多，密謀發動政變及計劃在國會大樓發動武裝攻擊，當局隨即派出3,000 名警員，突擊搜查11個州的150多個地點。





聯邦檢察官弗蘭克說，政變行動是要擁護德國貴族羅伊斯親王上台，當局指他一直尋求俄羅斯的支持。「根據我們掌握的線索，這個組織成立了一種委員會，像一個政府組織，分成不同的部門，就像一個國家的內閣一樣 。」





其中一名被捕疑犯是俄羅斯公民，但俄國已否認有份參與。



西班牙倆火車相撞致155人受傷

西班牙有兩列火車在加泰羅尼亞火車站相撞，造成 155 名乘客受傷。





事發時，一列駛往巴塞羅那的載客火車，在駛到距離目的地約30分鐘車程的地方停下，後面另一列火車煞掣不及，從後撞上，造成事故， 當時2列火車上共有約800名乘客。





當地交通部門正調查事故原因，但加泰羅尼亞官員就將事故原因歸咎於中央政府未有提供足夠撥款，維護鐵路系統。



基輔市長指若暖氣中斷居民或需撤離

烏克蘭首都基輔的市長克里琴科警告稱，如果俄羅斯繼續空襲基礎設施，該市將在冬季面對「末日」。





由於俄羅斯用導彈襲擊烏克蘭的電網，基輔正面對 水電及暖氣中斷供應 的局面。雖然政府為市民準備了 500 個有暖氣的庇護所，但就不足以滿足全市 360 萬名居民的需要。





克里琴科說，如果情況惡化，市民要做好撤離的準備。「政府正為各種情況做好準備，但我要求基輔居民也要為各種情況做好準備，請準備好飲用水、 暖和的衣服、食物。同時必須準備一個裝有文件和所需物品的袋，最好是小袋子，以備不時之需。」





與此同時，俄羅斯總統普京預計，俄軍會在烏克蘭長期作戰，又指核戰威脅正在增加。





他在克里姆林宮舉行的人權委員會會議表示，預計戰鬥行動會是一個漫長的過程，但說在現階段毋須進一步動員。



中國新防疫措施再放寬 當局否認「躺平」

他說，當前北京市的傳播風險依然存在，但因時因勢優化調整的措施不是弱化，更不是「躺平」。





國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，做好準備、提升應對能力是需要時間。「與歐美發達國家相比，國內每千人口的醫生數目及重症監護病房數量等都不足，尤其是在分佈資源和疫苗接種覆蓋率方面。」



新西蘭准醫生用打過疫苗人士血液救人

新西蘭最高法院裁定，醫生有權讓嬰兒獲取已接種新冠疫苗人士的捐血。





一名四個月大男嬰的父母，基於安全顧慮，拒絕讓醫生使用「接種過疫苗人士的血液」來進行挽救男嬰性命的心臟手術。





新西蘭衛生部向奧克蘭高等法院，尋求取得這名男嬰的監護權。現時兩名醫療專家會代表法院監護男嬰，直至完成手術。



維州撥款支持公共衛生服務

衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）公佈一個州政府的基建基金，其中 一個2,500萬元配套，分配給10項市區衛生服務和兩個原住民社區主導健康機構。





這項投資包括140萬元作為更新和擴充蒙納殊醫療中心產前服務診所的經費，所屬的醫院將進行總值5.1億元的更新工程。





托馬斯表示，目前醫護人員正面對新一輪新冠疫情所帶來的加重壓力。「當局可以繼續一切基建工程，而安德魯斯的工黨政府有計劃提供龐大的衛生基建投資，但醫療護理有賴工作人員去提供，所以必須要對醫療人員作出承諾來予以配合。」



維州反對黨今重選黨魁

維州反對黨的黨團今天稍後將投票決定黨魁人選。





估計爭奪自由黨黨魁位置的兩名議員，Berwick選區議員巴廷（Brad Battin） 和 Hawthorn選區議員柏索陶 （John Pesutto） 之間的支持票數將會相當接近。





澳洲基建機構被指無作為將改革

一個獨立檢討結果建議將澳洲基建機構的董事局解散，另外提出多方面的改革建議。





檢討報告今日剛公佈。這項檢討是由基建部長金卡芙蓮（Catherine King）下令進行，她認為這個全國諮詢機構在上屆政府任內「並無明確方針、只有黨派委任的董事，並要處理一系列繁瑣工程」。





改革後的澳洲基建機構將會有擴大的職責，負責較少數的大型工程從構思到工程的完成。



研究：疫情令乳房檢查暫停未致重大後果

研究結果顯示，在新冠疫症大流行期間，暫時停止乳房X光檢查服務，並無導致出現大量乳癌病人腫瘤已經進入晚期的情況。





在2020年初，新州當局暫停這項檢查服務7個星期。而新州癌症研究中心今日發表的報告顯示，疫情期間延遲檢查婦女的腫瘤體積平均有16.2毫米，相對無延遲的平均是15.9毫米。





研究人員認為，0.3毫米的差別從醫療角度看來並不重要，而當時減低新冠病毒感染的好處更為重要。



郵輪乘客就腸胃炎多發作集體起訴

這批乘客指，在2016年至17年間的8次旅程，船上爆發這種有高度傳染性的腸胃病毒疫症，要求該公司賠償。





乘客Julie McLean-Philips在申訴中代表其他合資格索償者。他說自己花了$1,600參加太陽公主號郵輪的13晚旅程，在2016年12月5日從西澳Fremantle啟程。





他說原本期待一個「輕鬆愉快旅程」，結果和姐姐在啟程幾天後就感染諾如病毒。





嘉年華郵輪公司發言人表示由於案件在審理中，拒絕發表評論。



體育消息

效力皇家馬德里的夏薩特在社交平台帖文表示，決定退出國際賽生涯。他在17歲加入國家隊，至今出戰126場國際賽事，共射入33球。





網球方面，大滿貫冠軍斯托瑟和休伊特被共同任命為聯合盃澳洲隊的隊長。





該賽事將在雪梨、布里斯本和珀斯舉行，取代了ATP盃男子賽事和霍普曼盃混雙賽，來自 18 個國家的男女球手將爭奪排名積分。





澳洲隊在循環賽階段，首先會與西班牙隊對陣，然後是對英國隊，比賽將於 12 月 29 日開賽。

