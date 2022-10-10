【疫苗快報】澳洲今日首次推出二價疫苗（10月10日）

今集內容： 昆士蘭大學研究發現新冠病毒損害心臟

醫學會：過早取消隔離 將爆發新疫情

澳洲首次暫批二價疫苗 今日推出

昆士蘭大學研究發現新冠病毒損害心臟

昆士蘭大學的研究人員發現 新冠病毒會損害心臟。





他們表明，新冠病毒並不「像流感一樣」。





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另外，上星期二10月4日的一星期內，全澳洲錄得36,242 宗新感染病例，平均每日有5,177宗新感染。





截至 9 月 28 日，全澳71.8% 的人，已經注射3劑疫苗，但只有 40.9% 的人打了第4劑。





如果不確定是否合資格注射新疫苗，格里芬教授建議他們在網上查看注射記錄，看看已打了多少針，或者諮詢家庭醫生或藥劑師。





澳洲藥品及用品管理局（TGA）已暫時批准6個月至5歲以下的兒童，可接種輝瑞疫苗的兒童劑量。





該疫苗在推薦給聯邦衛生部長批准前，將由澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）進行審查。





莫德納（Moderna） 的新冠疫苗，仍然是唯一批准可用於該年齡組別的弱勢兒童的疫苗。



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醫學會：過早取消隔離 將爆發新疫情

澳洲醫學會警告指，目前是「過早」取消新冠隔離規定，預料將會再爆發新一輪疫情。





國家內閣上個月舉行會議時決定由今個月14起，取消感染者的5日強制隔離。





澳洲醫學協會 (AMA) 羅布森（Steve Robson）表示，澳洲太早取消新冠病毒的隔離要求。





他指出，我們剛脫離最大一輪的新冠疫情，這一輪疫情令到醫療人員無法負荷，導致現時醫院仍然有大量積壓的工作要處理。





他向傳媒表示：「所有跡像表明，我們正在關注另一波新冠病毒疫情。如果我們在假期期間再出現一波疫情，對國家來說是壞消息，因為我們無法解決積壓的問題。」



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澳洲首次暫批二價疫苗 今日推出

聯邦衛生部證實，莫德納（Moderna）Spikevax 二價疫苗，從10月10日開始推出，也是澳洲首次推出包針對新冠病毒原型株及Omicron變種病毒株的二價疫苗。





衛生部發言人表示，預計參與疫苗注射計劃的地點會在未來幾個星期可以提供莫德納二價疫苗，但強調，應注射新冠疫苗的人士不要等待，盡快預約及打可以獲得的任何新冠疫苗。





Spikevax 二價疫苗是信使核糖核酸 mRNA 疫苗，使用與輝瑞（Pfizer）藥廠和原始莫德納 疫苗相同的技術。





昆士蘭大學副教授、傳染病學專科醫生格里芬（Paul Griffin）表示，「 二價」（bivalent）這個詞，表明疫苗有兩個靶點而不是一個靶點，旨在阻止最初的 2020 新冠原型病毒株以及 Omicron 變體 BA.1 的感染。





雖然新疫苗僅針對 BA.1，但格里芬教授表示，這二價疫苗，似乎還對亞變體 BA.4 和 BA.5（澳洲流行的主要 Omicron 變體），提供一些額外的保護。





澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 表示，莫德納二價疫苗，比原來針對 Omicron 疫苗，顯示有些微優勢。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







