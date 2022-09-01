【疫苗快報】新冠隔離期由7日減至5日（9月1日）

今集內容： 新冠隔離期減至五日「有薪病假日數」同減

墨爾本建全球流行病治療中心

新州為弱勢群體提供免費抗原檢測盒

新冠隔離期減至五日「有薪病假日數」同減

國家內閣會議昨日結束後，總理艾巴尼斯與州及領地領袖都同意將新冠強制隔離期從原本的 7 日縮短至 5 日—即檢測呈陽性反應人士在確診後的第五日，若無任何病症就可無需隔離。





但艾巴尼斯亦表示，在養老院及殘疾護理服務等高風險環境工作的人員，就仍然需要遵守7 日的隔離期。





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「當局必須確保各政府對目前的變化作出相應的反應。新冠病毒仍可能會在社區存在一段相當長的時間，當局有必要根據最新的證據並作出適當回應。」





新的安排將從 9 月 9 日起生效，僱員可以申請「新冠有薪病假」的日數也將從同日更改，與法定隔離期看齊，國家內閣亦在宣布，會在同日起取消要求國內航機乘客，要在機上強制帶口罩的要求。





「新冠有薪病假」的安排亦快將在 9 月底到期，屆時國家內閣會議亦會討論是否延續這項安排；但財長查默斯（Jim Chalmers）已表示，澳洲人不應期望這項經濟援助會永遠持續。





國家內閣將在兩週後再次舉行網上會議，之後會在 9 月 30 日舉行另一次實體會議。





艾巴尼斯亦強調，縮短隔離日間的安排是基於目前證據的決定，他們會繼續評估未來的情況。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則表示，社區可以預期在疫情高峰期所制定的安排，將隨著時間而逐步解除。



墨爾本建全球流行病治療中心

一名加拿大籍的石油和天然氣商人甘明（Geoffrey Cumming）就宣布會捐2億５千萬在墨爾本的澳洲傳染病研究所之內建立一個「甘明全球流行病治療中心」，以確保下次出現大流行的疫症時，全球可以有更充分的準備。今次亦在澳洲史上最大筆的醫學研究捐款。





新中心將耗資 6億5 千萬元，計劃會在 2025 年開始動工，維州政府亦會為項目撥款 7500 萬，希望中心能創造、至少 200 個工作崗位，並令澳洲能夠成為應對全球大流行疫情的最前線國家。





澳洲杜爾蒂研究所（Doherty institute）所長勒溫 教授 (Sharon Lewin)亦指，澳洲科學家現正從新冠疫症的經驗，作出事後分析，而隨住電腦的運算技術已經加強，他們亦希望新中心能借助這種技術，將已往要幾年時間會先見到成效果治療技術縮短至幾個月完善。





其實，在新冠病毒的出現大規模傳播的頭一年，全球各國花費近1,370億元來尋找疫苗，但開發治療藥物的人就難以吸引資金。因此，這個新中心的一個主要目標是研究發一項科學家稱為「平台療法」的技術，希望最終可以開發一隻可以進行快速調整、用作治療所有大規模新興病毒的藥物。





墨爾本大學副校長馬斯克爾教授 Duncan Maskell 亦認為新冠治療藥物太遲面世。





「如果好似 Paxlovid 或類似的治療藥物、可以一如疫苗一樣快速獲得批准，並且在 2020 年 7 月時得以大規模使用，應該可以防止全球數百萬人死亡的情況。」



新州為弱勢群體提供免費抗原檢測盒

從本周一開始，新州的養老金領取者，和其他符合條件的優惠卡持有人，可以從州立服務中心、移動服務中心或災難恢復中心，領取多達10次的免費快速抗原檢測（RATs）試劑。





該計劃將持續到10月底，符合條件的人群主要包括養老金領取者、退伍軍人和低收入人群等。





新州多元文化廳長庫爾（Mark Coure）說：「此舉建立在我們早前承諾，支持聯邦政府的免費抗原檢測計劃，該計劃已於上月底結束。」





今年1月，聯邦政府啟動一項臨時免費抗原檢測計劃，允許優惠卡持有人，在六個月內，從藥房領取多達20份的免費抗原檢測盒，一個月最多可領取五份。該計劃原定7月結束。





聯邦政府有權延長計劃，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）為該決定辯護，表示上屆政府遺留許多棘手問題以及大筆債務，因此無法延長抗原檢測優惠計劃。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







