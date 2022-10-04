【疫苗快報】TGA臨時批准5歲以下幼童接種新冠加強劑（10月4日）

今集內容： TGA臨時批准5歲以下幼童新冠加強劑

當局完成審查上屆政府的新冠疫苗採購策略

報告: 全澳護理員5年內短缺10萬人

TGA臨時批准5歲以下幼童新冠加強劑

9月29日，澳洲醫藥及用品管理局（TGA）臨時批准輝瑞（Pfizer），為6個月至5歲兒童提供的兒科劑量新冠加強劑。





TGA最新聲明稱：「正如在年齡較長的群體中所看到的那樣，預計針對年幼兒童的疫苗，將為他們提供免疫保護，免受新冠感染的嚴重後果，例如住院或死亡。」





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TGA表示，在做出這一決定前，已仔細考慮美國一項正在進行的臨床研究的數據。該研究涉及超過 4500 名 6 個月至 5 歲的參與者，結果表明，幼齡兒童對疫苗的免疫反應，與 5 至 12 歲兒童的免疫反應相似。





該研究還表明，兒童的疫苗安全性與成人相似，所觀察到的副作用較輕微。





除此之外，TGA早前亦臨時批准輝瑞，為5至11歲兒童提供的加強劑。





與所有新冠疫苗一樣，兒童加強劑在獲得TGA臨時批准後，還需要等待澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）提出接種建議。



更多內容 TGA批准為16至17歲青少年注射輝瑞加強劑

當局完成審查上屆政府的新冠疫苗採購策略

前衛生部長霍爾頓（Jane Halton）已完成對上屆政府新冠疫苗和藥品採購計劃的獨立審查，並提出了八項建議。





「疫苗和治療藥品的早期採購，在競爭激烈的全球市場發生，」霍爾頓在報告中說。





「在這種情況下，澳洲獲得了一系列有效的新冠疫苗和治療藥品，使疫苗的雙針初步接種率全球領先，從而預防嚴重疾病和死亡。」





霍爾頓表示，她的團隊得出的結論是，在大流行開始時制定的臨時策略，需要更新與改進。





她指出：「大流行前的結構和程序，不適合緊急情況。」





「由於新冠疫情可能會不斷爆發，並且需要持續的綜合建議，因此將需要新的咨詢機構和強制措施。」





聯邦衛生部長畢勒表示，聯邦政府現在將仔細考慮這些建議，作為管理新冠長期策略的一部分。



報告: 全澳護理員5年內短缺10萬人

護理勞動力市場研究（Care Workforce Labour Market Study）顯示，人口老化將成為全球對更多護理人員的需求的主要驅動力。





該報告於去年 9 月提交給莫理遜（Scott Morrison）政府，但今天才由技能部長奧康納（ Brendan O'Connor ）發布，他指責前政府隱瞞了這份報告。





奧康納認為，當時這份報告保密，是自由黨政府希望避免應對關於護理人員日益嚴重的人手短缺危機，特別是高齡護理、殘障護理以及心理健康護理和支持。





他指出：「澳洲人應該知道真相。把報告鎖在抽屜裡不會騙到澳洲人，他們知道需要面對這個問題。」





該份報告指出，到 2027至28 年，澳洲將短缺約 100,000 名護理人員，而到 2050 年，護理勞動力的短缺，將相當於約 212,000 個全職職位。





目前全澳約有 460,000 名護理員，約有 79% 是女性，超過 40% 在海外出生。





報告也表示，目前的薪酬制度並不能完全反映員工的不同責任，相同的最低工資標準適用於一系列工作。





公平工作委員會（Fair Work Commission）目前正在研究工會提出的一個方案，方案要求為 200,000 名護老院和家居護理人員加薪 25%。





聯邦政府已承諾為任何潛在的加薪撥款。





自研究完成以來，國家技能專員博伊頓 (Adam Boyton) 於 8 月發布最新消息，稱在爆發疫情後經濟環境有很大變化。





博伊頓說：「預測的差距將比預期的要大；而且會比研究中指出的更快出現。」





奧康納就表示：「政府致力於提高護理人員的吸引力、留任率和可持續性，以實現該行業迫切需要的改革。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







