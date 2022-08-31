【疫苗快報】藥管局初步批准莫德納二價新冠疫苗（8月31日）

今集內容： 當局料縮短新冠隔離天數

全澳確診破千萬宗 藥管局初步批准莫德納二價新冠疫苗

總理：疫情期間叫臨時簽證者離澳實屬不智

全澳確診破千萬宗 當局料縮短隔離天數

周三（8月31日），全澳至少新增 65 宗新冠死亡病例，其中維州有26 人死亡，新州 22 人，昆州 10 人。





國家內閣會議正在開會討論，是否將新冠確診者的強制隔離天數從7日減少為5日。而醫療服務工會呼籲完全取消強制做法。





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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）和新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日宣佈一項合作計劃，在兩個州份各成立50個新的緊急護理中心，讓病人可以用國民保健「碌卡」看全科醫生，舒緩急症室的負荷。





與此同時，佩洛德提出縮短新冠感染者的隔離時間，認為應該由7日減至5日，並且應該全國一致。而安德魯斯表示他會跟隨專家的新指引。另一方面，醫療服務工會就呼籲完全取消強制隔離措施，認為應該是「個人責任」。





維州政府將為墨爾本大學撥款7500萬元，建立一個新的防疫籌備中心。加拿大慈善家兼商人Geoffrey Cumming將為中心捐款2.5億元，是澳洲醫學界史上最大一筆慈善捐贈。





澳洲政府將撥款3150萬元用作研究，包括治療新冠疾病及了解其長期影響。



藥管局初步批准莫德納二價新冠疫苗

莫德納藥廠製造的「二價新冠疫苗」已經獲得澳洲醫藥用品管理局（TGA）初步批准。





這種疫苗可以刺激人體產生對原始的新冠病毒和Omicron變種毒株的抗體。





醫藥用品管理局初步批准新疫苗用於18歲及以上成人作為加強劑，可以在接種了頭兩劑，或者加強劑起碼三個月之後接種。





不過這種新疫苗仍然有待澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的最後批准。





另外，澳洲已錄得超過1000萬宗新冠個案。截至2022年8月30日下午3點，全國總共有10,018,025人確診，13,834人死亡，年齡中位數分別為31歲和83歲。





以色列一項新研究在《新英倫醫學雜誌》發表，指抗新冠藥物Paxlovid在65歲及以上的服用人群中，降低了73%的住院率和79%的死亡率。



總理：疫情期間叫臨時簽證者離澳實屬不智

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 批評前任總理莫理遜（Scott Morrison ）在疫情最嚴重的時候，建議在澳洲的臨時簽證持有人離開澳洲的言論並非一個很好的舉措，並讓許多人「對澳洲產生反感」。





2020 年 4 月，由於外界擔憂在本地的國際學生和其他旅遊簽證持有人並不難獲得政府的支援時，時任總理莫理遜卻表示，澳洲必須先專注於本國的公民。





莫理遜說：『雖然在美好的時候有遊客來澳洲是令人高興的，但在這種時刻，如果你是這個國家的旅客，是時候回家了。』他還表示，這些旅客可以從他們的祖國中獲得支援。





莫理遜當時又表示：『對於那些在澳洲擔任護士或醫生的背囊客，或擁有其他關鍵的技能可以在這場危機中真正幫助我們的背囊包客，他們將會獲得機會。』





『但我們的優先重點是為澳洲人和澳洲居民提供可獲得的經濟上的支持。』





雖然艾巴尼斯沒有直接提到莫理遜，但他表示，這並不是一個很好的舉措，特別是因為澳洲目前正因大流行疫情而面對嚴重技能和工人短缺的情況。





艾巴尼斯前天（29／8）在堪培拉的全國新聞俱樂部上說：『在大流行疫情期間告訴所有持臨時簽證的人士離開，亦不給予他們任何金錢和其他支援，這可能並非一個最明智的決定，這意味著他們當中有許多人已經離開，並對澳洲產生反感，而這個情緒亦經已蔓延。』





他又表示：『我們有一個全球化的勞動力市場，我們需要提高我們的聲譽。』





『澳洲是一個生活或旅遊的好地方，我們需要時刻牢記這一點，我認為當時發生的一些行為並不明智。』





艾巴尼斯是在回答有關他是否會按商界的要求，將澳洲每年160,000 人的移民名額提高的問題時發表以上評論。





有人猜測，政府可能會利用將於星期四（1／9）及五（2／9）舉行的就業和技能峰會，將移民名額增加至200,000 人。





艾巴尼斯在講話中並沒有承諾任何新的移民數字，但表示問題「不僅僅是數字」， 而是必須長遠考慮是否只是依靠臨時移民來填補技能短缺的問題。





他說，應該有更多的途徑讓一些像在護理、酒店和工程等重要領域的外國工人獲得永居權。





他說：『我們需要更多途徑（讓移民獲得）永久居留而不僅僅是作臨時工人。』





『我們在有些領域和職業上的技能短缺不只是一年的差距，而是數十年。』





『在我看來，你培訓某人並將他們帶到這裡（工作）數年，然後嘗試尋找其他人做同樣的工作的想法是非常低效率的。』





『給人有一種歸屬感和感到對這國家有份是要好得多。』





但他強調，這必須要先讓澳洲人來填補技能短缺的上取得平衡。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







