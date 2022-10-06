【疫苗快報】莫德納二價疫苗的效果如何？（10月6日）

今集內容： 專家敦促民眾繼續自我隔離並佩戴口罩

耗資逾10億元的新冠設施 將何去何從？

莫德納二價疫苗的效果如何？

專家敦促民眾繼續自我隔離並佩戴口罩

澳洲已進入大流行的新階段，並廢除了隔離規則，但一個高峰醫療機構敦促澳洲民眾，在感染新冠後繼續自我隔離，並佩戴口罩。





總理艾巴尼斯宣布取消強制隔離期，稱「政府沒有責任永遠掌控民眾生活的方方面面」。





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目前新冠檢測呈陽性的感染者，居家五天強制隔離的規定，將於 10 月 14 日正式廢除。





然而，澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）警告說，取消對新冠患者隔離五天的要求，可能會導致新一輪疫情。





「新疫情每次出現，都會對醫院產生巨大影響。如果你屬於弱勢群體，就戴上口罩。如果你確實出現症狀，請隔離減少傳播。」





「在這種情況下，得重新考慮如何改善空氣流通和通風。」



耗資逾10億元打造的新冠設施 將何去何從？

隨著澳洲逐步放寬對新冠疫情的限制，強制新冠隔離亦將取消。三個州專門為新冠隔離建造的檢疫設施立亦退役，但它們將何去何？





維州位於 Mickleham 的新冠隔離中心在2月開放使用後，使用八個月後，亦將關閉。





早前，昆州地區住宿中心 (QRAC) 亦宣布了類似的舉措，而西澳的 Bullsbrook 設施尚未使用。





這些設施中每一個耗資數以億元建造。





據報道，維州位於墨爾本郊區的 Mickleham 設施耗資 5.8 億元建造，而位於珀斯東北約 40 公里處的西澳 Bullsbrook 檢疫中心亦耗資 4 億元建造。





在 7 月的預算聽證會上，昆州副州長概述了昆州 Wellcamp 設施的預計成本，該設施位於布里斯班以西約 130 公里的 Toowoomba 郊外，造價超過 2.2 億元。





它在八月停止接待客人。





這些設施的未來會怎樣仍然未知，但目前仍被空置。





9 月，西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 表示，州政府將確保 Bullsbrook 工廠在接下來的 12 個月內得到安全維護，並保持良好的工作狀態，然後再將其運營移交給聯邦。





根據維州政府的一份聲明，Mickleham 設施可以提前幾個月考慮用於其他潛在用途，包括夏季前的緊急住宿。





政府表示，如果維州再次需要適當的隔離設施來保護維州人免受快速傳播疾病的侵害，該中心仍然是一項「重要資產」。





同樣，昆州政府表示，QRAC 已進行維護，但如果大流行情況出現任何變化。QRAC 仍將可用。同時，他們亦會研究該設施是否可作其他用途。





這些州是唯一建立專用檢疫設施的州份。北領地的霍華德斯普林斯工廠從原有的工人宿舍改建為隔離中心。它也關閉了，現在由基礎設施、規劃和後勤部維護。它保持候命的狀態。





其他州和領地則使用酒店作為隔離設施。





維州警察廳長卡賓斯（Anthony Carbines）表示，維州檢疫中心的目的是保護民眾免受新冠病毒的傷害。





他指：它的關閉是意味我們在大流行的恢復中前進一步。





他表示，澳洲在大流行首次爆發之前就需要這些設施——但這個重要的設施現在就如同保險一樣，以防未來再有大流行發生，或在自然災害等緊急情況下為民眾提供住宿。





雪梨科技大學教授兼首席經濟學家哈考特教授表示，在評估數億澳元是否物有所值時，需要考慮幾個角度。





他問道，是否建立了最有效的方法？





他再問，如果沒有建造它們會發生什麼？如果未來發生另一場流行病——這很有可能——你將它們推倒並再次重建它們，那可能會發生什麼？成本更高。





哈考特教授表示，從經濟角度來看，這些設施可以被視為「沉沒成本」。





但他亦指在政治上，（政府）在某種意義上不可能不建造它們，所以他們沒有太多選擇。



莫德納二價疫苗的效果如何？

澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）表示，與原始疫苗相比，莫德納的二價疫苗對Omicron的多個變種（包括BA.1和BA.4/BA.5）產生的抗體反應水平，高1.6至1.9倍。





然而，諮詢小組補充，仍然不確定較高的抗體反應，如何轉化為臨床保護。





小組表示：「模型數據表明，與原始加強劑相比，保護作用可能會有小幅增加，特別是在免疫力水平較低的人，如只接種過兩次新冠疫苗的人，或距離上次感染，或疫苗接種時間較長的人。」





世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）博士說，有兩種類型的二價疫苗——第一種針對原始新冠病毒和Omicron的BA.1亞系，另一種針對原始毒株和BA.4/BA.5亞變種。





澳洲、英國和歐洲藥品管理局，已經批准可針對BA.1的二價疫苗，而美國食品和藥物管理局，批准了針對BA.4/BA.5的二價疫苗。





斯瓦米納坦說：「實驗室的研究表明，二價疫苗可以幫助民眾，對Omicron毒株產生稍高的抗體反應。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







