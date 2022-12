Pino's Vino e Cucina, un angolo di Roma nel cuore di Sydney

Margiotta ha lavorato per diverse aziende in Italia nella progettazione di cucine, ma dopo diversi anni ha capito che il lavoro da dipendente non era nelle sue corde.





"Mi ero avvilito e sentivo che il mio Paese non mi avrebbe dato le opportunità che volevo per realizzare il mio sogno, quindi ho deciso di tentare la fortuna in Australia", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.





Margiotta ammette che quando è arrivato down under dodici anni fa la situazione non era semplice, e bisognava combattere anche in Australia per trovare buone opportunità di lavoro, ma non ha desistito.





"A Sydney ho incontrato una donna speciale che ha creduto nelle mie idee e che, anche se ci conoscevamo da poco, ha investito tutti i suoi risparmi nel mio progetto. Oggi è diventata mia moglie e le devo davvero molto", ha aggiunto.



Matteo ricorda bene che suo padre era preoccupato per lui prima dell'apertura, perché Matteo ha scommesso su una zona, Alexandria, in cui sei anni fa non c'era nulla.





Ma lui lo aveva rassicurato, dicendo "papà, vedrai che avremo tanto lavoro".





"Se non credi in te stesso, you set yourself for failure, come dicono qui in Australia", commenta Margiotta.





Questo è anche il consiglio che si sente di dare a chi vuole diventare un piccolo imprenditore come lui.





