今日大事(4月4日)

特朗普抵紐約就向艷星付掩口費案出庭

特朗普將會在澳洲東岸時間明日早上出庭應訊，他在出庭前料將被套取指紋，外界相信他會否認控罪。





預計特朗普之後將飛返佛羅里達州，並會在海湖莊園向其支持者發表講話。



俄國宣稱烏克蘭是聖彼得爆炸案「幕後黑手」

事件中，40 歲的親俄軍事博主塔塔爾斯基 (Vladlen Tatarsky)喪生， 另外亦有超過30人受傷，其中10人情況危殆。





俄國政府發言人佩斯科夫對受害者表示同情，並指襲擊事件證明俄羅斯向烏克蘭進行「特別軍事行動」是正確的決定。





「有消息指，國家反恐委員會相信烏克蘭特種部隊可能參與策劃今次恐襲。希望受害人早日康復，同時，當局亦向死者塔塔爾斯基的親友表示哀悼。」



儲銀今公布議息結果料息口或再增

但亦有預測指，儲銀會將現金利率維持在 3.6%。





議息結果將於澳洲東岸時間今天下午2時半會議後公佈。



新州州長 ：新內閣人選男女均等

新州工黨政府將內閣成員數目，從上屆的 26人減至 22人。





夏普 (Penny Sharpe)將成為首位在新州上議院領導政府的女性，並兼任能源和氣候變化，以及環境和遺產廳長。





在Lakemba選區勝出的工黨議員迪布（Jihab Dib）則將成為第一個以可蘭經宣誓就職的議員，他將擔任客戶服務、緊急服務和青年司法廳長。



各界促政府採取緊急應對虐兒問題

根據昆士蘭科技大學早前進行一項調查，訪問了 8,500 名澳洲人，結果顯示，有三分之一的兒童遭受過身體虐待，有四分之一的兒童遭受過性虐待，有關調查在昨天（4月3日）在澳洲醫學雜誌上發表。





全國兒童事務專員霍蘭德斯（Anne Hollonds）表示，調查結果顯示，政府有迫切需要制定兒童福祉政策。



全國家庭醫生短缺問題日益嚴重

澳洲醫學協會估計，全國有860名家庭醫生短缺，並預測在最壞的情況下，10年內可能會出現10,600 名家庭醫生短缺。





墨爾本一名印裔兒科醫生基蘭（Angraj Khillan）表示，一些經濟基礎不穩的新移民家庭，往往無力支付家庭醫生費用，因此他們最終都會因為一些非緊急問題而入院。





「他們很可能會忽視或延遲處理健康問題，可能會導致他們進入災難性或緊急病情階段，最終可能會變成危急狀態，這些問題正在發生。」





「隨著醫療緊急個案增多，醫生的工作量已不勝負荷，而一些只有小問題的病人，因為他們負擔不起家庭醫生的費用而不就診，最終只會出現危急情況、便到醫院處理。」



柯民思讚揚穆斯林社區對新州經濟有所貢獻

柯民思昨晚在 雪梨Paramatta舉行齋戒月的開齋晚宴活動中 ，讚揚穆斯林社區為改善新州經濟所作出的貢獻。





今年齋戒月的開齋晚宴在CommBank Stadium的Triton Lounge 舉行，新州穆斯林社區的幾位受人尊敬的成員，亦有出席晚宴。





柯民思接受SBS阿拉伯語訪問時，再次讚揚穆斯林社區所帶來的貢獻。





「新州穆斯林社區帶來出色貢獻非常重要，我認為他們對這新州擁有的精彩、多元化的社區作出了貢獻，並為充滿活力的經濟帶來積極作用，特別是在西雪梨。所以，如果大家能在一小部分中，認識到他們這個重要的傳統節日，以及能夠參與其中是一件美好的事。」



澳洲政府或禁僱員在公務設備上使用 TikTok

澳洲是繼新西蘭、美國、加拿大和歐盟後實施了類似的禁令，原因是擔心TikTok可能被中國政府用作間諜活動。





TikTok 澳洲及新西蘭分公司的總經理亨特（Lee Hunter）表示，對這項禁令感到非常失望，並指這是政治決定而缺乏事實根據，





「沒有證據表明 TikTok 對澳洲人會構成安全風險，不應與其他社交媒體平台有不同的對待。」





亨特亦強調他們已經一再努力採取建設性的措施，而TikTok亦對只能透過媒體才得知這項禁令感到失望。



北京批評美國眾院議長接見台灣總統蔡英文

麥卡錫表示，將會有共和黨及民主黨的人士參與。而台灣總統府發言人林聿襌亦證實雙方會面的消息，並指台灣與民主國家之間的交流，是2300萬台灣民眾的權利，中國方面係沒有置喙的餘地。





至於中國外交部發言人毛寧昨日回應消息時表示，若麥卡錫與蔡英文會面，中國將採取堅定措施維護主權及領土完整。





毛寧又重申，中方堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來及接觸，並指美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關系和台海和平穩定。





白宮早前已表示，蔡英文過境美國符合美國長期的對台非官方關係，以及美國的一中政策，北京沒有理由過度反應，亦不應以此為藉口，加強在台海周邊的任何活動。



中國外交部讉責美國發表年度《香港政策法報告》

與此同時，美國國務院早前發表年度《香港政策法報告》，批評北京持續剝奪港人參與管治香港的機會，及特區政府持續打壓公民自由，中國外交部表示強烈不滿及堅決反對。





北京發言人毛寧強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉；她亦批評美方發表有關報告無視事實，強調美國應當立即停止插手干預香港事務和中國內政。



芬蘭今日正式加入北約

早前，唯一反對芬蘭成為北約成員國的土耳其，在獲北約保證會對土耳其政府視為恐怖主義的組織採取適當措施後， 已改為贊成芬蘭加入北約。但土耳其仍然反對瑞典加入北約的申請。





斯托爾滕貝格強調，芬蘭加入北約對瑞典亦有利。





「我們會在北約總部首次升起芬蘭的國旗。對於芬蘭及北歐的安全，以致整個北約而言，這是個美好的一日。瑞典亦會因此而變得更安全。」





俄羅斯副外長格魯什科表示，如果其他北約成員國在芬蘭領土部署軍隊，俄方將採取額外措施確保軍事安全，並將在必要時加強西部和西北部的潛在軍事安排。



體育消息

澳洲板球協會（Cricket Australia） 宣佈，該會已與成員達成一項價值超過 6億元的五年協議，包括增加女性板球員的薪酬超過六成，及增加女子Big Bash League 比賽賽事的薪金。





在協議有效期內，女性板球員的平均薪金將增至 15 萬元以上，其中大部分球員的收入至少為 10 萬元。



