今日大事(4月4日)

Trump said it is now up to the North Korean leader to seize the opportunity.

Trump said it is now up to the North Korean leader to seize the opportunity. Source: EPA

特朗普抵紐約就向艷星付掩口費案出庭

特朗普將會在澳洲東岸時間明日早上出庭應訊，他在出庭前料將被套取指紋，外界相信他會否認控罪。

預計特朗普之後將飛返佛羅里達州，並會在海湖莊園向其支持者發表講話。

俄國宣稱烏克蘭是聖彼得爆炸案「幕後黑手」

俄羅斯最高反恐當局認為烏克蘭是聖彼得堡咖啡店爆炸案的幕後黑手，
當局已拘捕一名26歲俄羅斯女子特列波娃，她在內政部發放的一個視頻中承認，是她將裝有炸彈的雕像帶到咖啡室，之後發生爆炸，至於雕像是由誰人交付，她表示稍後才再交代。

事件中，40 歲的親俄軍事博主塔塔爾斯基 (Vladlen Tatarsky)喪生， 另外亦有超過30人受傷，其中10人情況危殆。

俄國政府發言人佩斯科夫對受害者表示同情，並指襲擊事件證明俄羅斯向烏克蘭進行「特別軍事行動」是正確的決定。

「有消息指，國家反恐委員會相信烏克蘭特種部隊可能參與策劃今次恐襲。希望受害人早日康復，同時，當局亦向死者塔塔爾斯基的親友表示哀悼。」
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SBS 新聞簡報（4月3日）

今日大事(4月3日)

特朗普付成人片女星封口費遭起訴 史上首例

儲銀今公布議息結果料息口或再增

澳洲儲備銀行今天下午舉行議息會議，有
預測指儲備銀行會將會第11次加息
，現金利率會加至 3.85% ，抵押貸款持有人可能會承受更大的壓力。

但亦有預測指，儲銀會將現金利率維持在 3.6%。

議息結果將於澳洲東岸時間今天下午2時半會議後公佈。

新州州長 ：新內閣人選男女均等

新州州長柯民思
(Chris Minns) 透露其內閣人選的男女比例均等。

新州工黨政府將內閣成員數目，從上屆的 26人減至 22人。

夏普 (Penny Sharpe)將成為首位在新州上議院領導政府的女性，並兼任能源和氣候變化，以及環境和遺產廳長。

在Lakemba選區勝出的工黨議員迪布（Jihab Dib）則將成為第一個以可蘭經宣誓就職的議員，他將擔任客戶服務、緊急服務和青年司法廳長。
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新州工黨政府應未能以大多數執政

【新州大選】臨時內閣宣誓就職 工黨或最終無法組成大多數政府

各界促政府採取緊急應對虐兒問題

有調查發現，
澳洲普遍存在兒童遭到身心及性虐待的問題
，情況令人不安，引發外界有聲音要求，政府需要採取緊急行動保護澳洲的青年。

根據昆士蘭科技大學早前進行一項調查，訪問了 8,500 名澳洲人，結果顯示，有三分之一的兒童遭受過身體虐待，有四分之一的兒童遭受過性虐待，有關調查在昨天（4月3日）在澳洲醫學雜誌上發表。

全國兒童事務專員霍蘭德斯（Anne Hollonds）表示，調查結果顯示，政府有迫切需要制定兒童福祉政策。

全國家庭醫生短缺問題日益嚴重

澳洲皇家家庭醫生學院指，過去四年中，澳洲有超過60間家庭醫生診所被迫關閉，
原因由多種因素造成，包括缺乏醫療保險資金及勞工短缺。

澳洲醫學協會估計，全國有860名家庭醫生短缺，並預測在最壞的情況下，10年內可能會出現10,600 名家庭醫生短缺。

墨爾本一名印裔兒科醫生基蘭（Angraj Khillan）表示，一些經濟基礎不穩的新移民家庭，往往無力支付家庭醫生費用，因此他們最終都會因為一些非緊急問題而入院。

「他們很可能會忽視或延遲處理健康問題，可能會導致他們進入災難性或緊急病情階段，最終可能會變成危急狀態，這些問題正在發生。」

「隨著醫療緊急個案增多，醫生的工作量已不勝負荷，而一些只有小問題的病人，因為他們負擔不起家庭醫生的費用而不就診，最終只會出現危急情況、便到醫院處理。」

柯民思讚揚穆斯林社區對新州經濟有所貢獻

柯民思昨晚在
雪梨Paramatta舉行齋戒月的開齋晚宴活動中
，讚揚穆斯林社區為改善新州經濟所作出的貢獻。

今年齋戒月的開齋晚宴在CommBank Stadium的Triton Lounge 舉行，新州穆斯林社區的幾位受人尊敬的成員，亦有出席晚宴。

柯民思接受SBS阿拉伯語訪問時，再次讚揚穆斯林社區所帶來的貢獻。　

「新州穆斯林社區帶來出色貢獻非常重要，我認為他們對這新州擁有的精彩、多元化的社區作出了貢獻，並為充滿活力的經濟帶來積極作用，特別是在西雪梨。所以，如果大家能在一小部分中，認識到他們這個重要的傳統節日，以及能夠參與其中是一件美好的事。」

澳洲政府或禁僱員在公務設備上使用 TikTok

澳洲是繼新西蘭、美國、加拿大和歐盟後實施了類似的禁令，原因是擔心TikTok可能被中國政府用作間諜活動。

TikTok 澳洲及新西蘭分公司的總經理亨特（Lee Hunter）表示，對這項禁令感到非常失望，並指這是政治決定而缺乏事實根據，

「沒有證據表明 TikTok 對澳洲人會構成安全風險，不應與其他社交媒體平台有不同的對待。」

亨特亦強調他們已經一再努力採取建設性的措施，而TikTok亦對只能透過媒體才得知這項禁令感到失望。
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北京批評美國眾院議長接見台灣總統蔡英文

美國眾議院議長麥卡錫的辦公室公布，麥卡錫星期三將於加州，與結束中美洲訪問過境的
台灣總統蔡英文
會面。今次將會是美國眾議院議長、首次在美國境內與台灣領導人會晤。

麥卡錫表示，將會有共和黨及民主黨的人士參與。而台灣總統府發言人林聿襌亦證實雙方會面的消息，並指台灣與民主國家之間的交流，是2300萬台灣民眾的權利，中國方面係沒有置喙的餘地。

至於中國外交部發言人毛寧昨日回應消息時表示，若麥卡錫與蔡英文會面，中國將採取堅定措施維護主權及領土完整。

毛寧又重申，中方堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來及接觸，並指美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關系和台海和平穩定。

白宮早前已表示，蔡英文過境美國符合美國長期的對台非官方關係，以及美國的一中政策，北京沒有理由過度反應，亦不應以此為藉口，加強在台海周邊的任何活動。

中國外交部讉責美國發表年度《香港政策法報告》

與此同時，美國國務院早前發表年度《香港政策法報告》，批評北京持續剝奪港人參與管治香港的機會，及特區政府持續打壓公民自由，中國外交部表示強烈不滿及堅決反對。

北京發言人毛寧強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉；她亦批評美方發表有關報告無視事實，強調美國應當立即停止插手干預香港事務和中國內政。

芬蘭今日正式加入北約

早前，唯一反對芬蘭成為北約成員國的土耳其，在獲北約保證會對土耳其政府視為恐怖主義的組織採取適當措施後， 已改為贊成芬蘭加入北約。但土耳其仍然反對瑞典加入北約的申請。

斯托爾滕貝格強調，芬蘭加入北約對瑞典亦有利。

「我們會在北約總部首次升起芬蘭的國旗。對於芬蘭及北歐的安全，以致整個北約而言，這是個美好的一日。瑞典亦會因此而變得更安全。」

俄羅斯副外長格魯什科表示，如果其他北約成員國在芬蘭領土部署軍隊，俄方將採取額外措施確保軍事安全，並將在必要時加強西部和西北部的潛在軍事安排。
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體育消息

澳洲板球協會（Cricket Australia） 宣佈，該會已與成員達成一項價值超過 6億元的五年協議，包括增加女性板球員的薪酬超過六成，及增加女子Big Bash League 比賽賽事的薪金。

在協議有效期內，女性板球員的平均薪金將增至 15 萬元以上，其中大部分球員的收入至少為 10 萬元。

至於參加Big Bash League賽事的薪酬上限，亦會增加百分之 50，以抗衡 T-20 聯賽激增下，為球員提供具競爭力的薪酬。

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Published 4 April 2023 9:15am
By Timothy Wu, Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS