今日大事（12月6日）

【總理染新冠】國家內閣會議延期舉行

總理艾巴尼斯確診感染 新冠病毒 ，原定在明日(星期三)舉行的 國家內閣會議 將會延期舉行。





艾巴尼斯在昨日接受常規核酸檢測（PCR）時呈陽性反應，目前在雪梨官邸 Kirribilli House 隔離，他在今年內已第二次確診。





但署理反對黨領袖利蘇珊（Sussan Ley）認為，數以百萬計澳洲人正等待該次國家內閣會議中承諾公布的生活開支支援措施，他們急需有關會議盡快進行。





利蘇珊表示，艾巴尼斯已表明隔離期間會在家工作，認為國家內閣大可以遙距方式進行。





今年五月的聯邦大選舉行前，艾巴尼斯亦在四月的競選活動中感染新冠病毒，令他需要在家隔離一星期。



南澳有意發展核能發電遭聯邦非議

與此同時，聯邦政府拒絕了南澳政府關於發展核能發電的提議。





不過，聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）及總理艾巴尼斯均對有關構思表示非議。 艾巴尼斯向 FIVEaa 電台表示，政府致力於尋找可行及可持續的解決方案，來應對能源費用飆升的問題。





「每隔五年左右，我們就會對使用核能進行經濟分析，而每次都會得出否定的答案...... 」





「我個人非常尊重馬林瑙斯卡斯，但每個人都有機會犯一、兩次錯誤，我依然認為有關提議正偏離核心議題。」





普莉貝絲則表示，認為核能發電設施「建造緩慢而且非常昂貴」。



聯邦升級免費太陽能優惠計算器

有意投資 太陽能發電 系統的本地企業及家庭，將免費獲得有關如何從中獲得 最大優惠 的建議。





聯邦政府已斥資接近 100 萬元，用於升級一個名為SunSPOT免費網上計算器，可根據個別人士的物業情況、提供相關資訊。





助理能源部長麥卡利斯特（Jenny McAllister）表示，計算器非牟利網站是由新南威爾士大學及光伏研究所（Australian PV Institute）共同運作，將可協助澳洲人透過過渡至太陽能來降低電費，亦防止不誠實的營運商竊取及轉售使用者的個人資料。





她亦表示，全國有三份一的房屋已使用太陽能電板，為減少碳足跡出一分力，



哥倫比亞山泥傾瀉活埋巴士至少 27 人死

哥倫比亞西北部地區發生 山泥傾瀉 導至一輛巴士被埋，事故至少造成 27 人死亡，多人被困。





哥倫比亞總統佩特羅在推特上公布有關消息時表示，死者中包括三名兒童。





事件係在當地星期日發生，事發地點距離首都波哥約 230 公里，交通部長雷耶斯 (Guillermo Reyes) 表示，正進行救援工作、經已發現11具屍體及拯救7人。





州長塔馬約（ Victor Tamayo ）亦指：





「在獲救的生還者當中，包括一名 7 歲女童，她只是受了輕傷，目前正在醫院接受治療。」





「但不幸的是，女童當時緊握的母親經已死亡，而她唯一的一歲大弟弟、亦在事件中喪生。」



歐盟對俄實施出口油價上限今日正式生效

歐盟及七國集團成員國共同對 俄國出口油價 設置每桶 60 美元價格上限的計劃、已正式生效。





計劃是為確保俄羅斯不會從油價上升的情況下獲利，歐盟委員會發言人馬默 (Eric Mamer) 在布魯塞爾向委員會發表講話時表示，俄羅斯的行動完全證明了設置價格上限是合理的做法。





俄羅斯當局反對有關限制措施，威脅將停止向支持計劃的國家供應石油。



中國全國今日送別前主席江澤民

中國前國家主席 江澤民 的追悼大會，將在北京時間今早10時在北京人民大會堂舉行，期間全國人民默哀3分鐘，全中國的金融市場亦會停市3分鐘，而有汽笛的地方及防空警報會鳴響3分鐘。





江澤民的遺體、昨日經已在北京八寶山革命公墓火化。中國國家主席習近平率領總理李克強等上屆和現屆政治局常委，到中國人民解放軍總醫院送別，前中國國家主席胡錦濤亦有到場。





醫院告別室上方懸掛著橫幅，黑底白字寫上「江澤民同志永垂不朽」，下方正中是大幅江澤民遺照，江澤民遺體覆蓋著中國共產黨黨旗，習近平等向江澤民遺體三鞠躬後向江澤民夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。





人民日報發表社論，強調要緬懷江澤民的光輝業績，繼承他的遺志。



新西蘭設皇家委員會調查當局應對疫情措施

雖然當時採取的措施、在初期曾成功控制疫情，並令國內因感染新冠而死亡的比率低於大多數國家，但有關措施卻令新西蘭付出高昂的經濟及社會代價，包括令一些在海外的新西蘭公民、無法返回家園。





調查將了解政府在疫情時所實施的嚴格封鎖、及邊境檢疫措施是否正確。阿德恩表示，透過皇家調查委員會調查去處理有關問題係正確的做法。





「皇家調查委員會是最高形式的公共調查，因為新冠疫情的緊急情況，是自二戰以來對新西蘭人的健康同該國的經濟面對最重大的威脅，所以有關做法是正確的安排。」





皇家調查委員會將會由澳洲的流行病學家兼教授布萊克利（Tony Blakely）負責領導的工作。調查亦會決定、當局在新冠疫情上可以汲取甚麼教訓、以處理未來可能發生的流行病。



料儲銀今再加息至3.1%

儲銀自今年五月以來一直加息 ，今次將是連續第八個月調高基準利率。若加息 25 個基點將令息率上調至 3.1%。





四大銀行的經濟學家都預料儲銀今天召開董事局會議後將會宣布加息，但儲備銀行行長洛菲利（Phillip Lowe）則表示仍未作出最終決定。





St George 的經濟學家德達（Besa Deda）表示，加息未必是已落實的事。儲備銀行官員早前亦連番指出，加息的效果需要一段長的時間才能在經濟環境中反映。



研究：外來女性未能在澳發揮經濟潛能

由坎培拉大學進行、名為「未開發潛力」的報告，發現移民及難民婦女具備的資歷、技能及推動力、足以協助澳洲僱主舒緩目前重要技能短缺所需，但他們目前卻是尚未被利用的技術專才。





研究顯示，來自中低收入國家的移民或難民婦女，即使與在澳洲出生的女性有相似的教育水平，一般亦只會獲聘從事較實際教育及經驗水平為低的工作崗位。





「國際定居服務」組織（Settlement Services International）的研究及政策主管麥克馬洪（Tadgh McMahon）表示，克服這些障礙將能改善性別平等、並對廣泛經濟帶來益處。



西澳開始建造全球最大型「射電天文望遠鏡」

西澳偏遠地區經已展開全球最大型「射電天文望遠鏡」的建造工程。





聯邦科學工業與研究組織 （CSIRO）位於西澳柏斯以北 800 公里 Wajarri Yamaji 原住民土地的 Murchison 天文台，將會建造超過 13.1 萬條天線。每條天線高兩米，形狀與聖誕樹相似。





聯邦科學部長胡錫克（Ed Husic）表示，澳洲對可以擁有這批望遠鏡感到自豪，形容望遠鏡將能提供無與倫比的宇宙視野。





「當全世界開始研究如何解開宇宙之謎的時候，大家都聚焦於澳洲，因為我們擁有豐富的經驗及人才，全國亦集中關注在西澳，因為這項工程在西澳進行。」



新州再有人死於腦膜炎雙球菌感染

新州再有人死於 腦膜炎雙球菌 感染，是州內今年第三宗死亡個案，當局促請民眾必須警惕有關疾病的徵狀。





新州衞生廳表示，今年至今接獲 29 宗病例報告，其中大部份個案、都涉及 B 型腦膜炎雙球菌菌株。





當局指，最近一名十多歲女青少年死於腦膜炎雙球菌，警告患者若不及時治療，可能會在數小時內致命。





由於已有防疫疫苗，令腦膜炎雙球菌的感染個案現今並不常見，但與過去五年同期相比，近數星期的感染個案略有增加。





當局指，即使接種疫苗亦可能會感染腦膜炎雙球菌，其中 5 歲以下及 15 至 25 歲的人士感染風險最高。



昆州今夏料將再受熱浪侵襲

氣象局表示，由今天開始，當地將出現 熱浪 天氣，氣溫將會飆升。其中，昆州西部部份地區的氣溫、可能會超出攝氏 40 度，內陸地區更可能錄得高達 46 度。





當地在今年夏季首星期經歷較為溫和的天氣。上星期一度低氣壓影響當地，帶來清涼、潮濕的天氣。但氣象局高級預報員哈德利（Steven Hadley）表示，低氣壓移離當地意味在澳洲以北上空形成的暖空氣正在逐漸移向南面，為昆州帶來酷熱的天氣。



【體育消息】日本戰至12碼不敵克羅地亞飲恨出局

兩隊初段互有進攻，結果，日本在43分鐘在一次角球短傳中先開紀錄，堂安律將球送入禁區後，由前田大然起腳入網，領先1比0。





克羅地亞在12分鐘後由佩利錫頭槌頂入追成1比1，直至完場。結果雙方在加時都無功而還。結果要互射12碼，克羅地亞最終以3比1擊敗日本，晉身8強。



