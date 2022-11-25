SBS 新聞簡報（11月25日）

報告：前總理兼任部長事件令公眾信心受挫

對前總理 莫理遜兼任多個部長職務 的調查指，其做法侵蝕公眾對政府的信心。





由前高等法院法官 進行三個月的調查發現 ，證實他曾秘密委任自己兼任5個部長職務，而且打算做第6個部長——環境與水務部。報告提出6項提高透明度、加強問責的建議。





總理艾巴尼斯批評莫理遜獨攬大權，揭示了其政府的秘密文化，並表示會接受報告所有建議。





莫理遜則在社交平台回應，表示報告證明他的行為並沒違法。他又辯解兼任部長而且不讓同僚知情，是為了保護國家利益和民生福祉，而他期間並沒濫用權力。



維州選舉明舉行 獨立候選人或跑出

州長安德魯斯 劍指工黨第三個任期 ，而兩黨聯盟領袖馬仲佳表示，維州人值得一個團結社區的政府。





迪肯大學的政治學講師羅便臣表示，獨立候選人可能會在一些傳統的安全選區跑出，因為選民往往認為自己的選票被視為理所當然。他說這些獨立候選人正在工黨、自由黨和國家黨的選區進行這種宣傳。



新州政府助洪災地區修復公路基建

受洪災影響的地區將會獲得新州政府更多支持，以修復公路、提供諮詢服務等。





內陸正遭受 歷史性的洪災 。州長佩洛德今日視察中西部小鎮Condobolin時表示，當地的災情比1952年洪災更惡劣。





他說地方政府無法負擔當地受損的1萬公里的公路，而州政府將會負責修復基建。





本台為受影響地區居民 提供最新資訊 。



聯邦追撥近6億元加建公屋

聯邦政府將會投資額外5億7千500萬元加建公屋。





房屋事務部長科蓮絲表示，當局正努力解決澳洲家庭面臨的屋租增長危機。



【人手短缺】招聘廣告薪酬創歷史新高

網站的數據顯示，貿易和服務業的工資增幅最大，而政府工的待遇就不升反降。藍領行業提供的人工亦有百分之8的升幅，特別是建築、製造和運輸業。





澳洲新冠個案增幅下降 中國創大半年新高

新州今個星期錄得超過27,000宗個案，比上星期多百分之18，增幅低於上次的百分之53；維州新增超過22000宗，百分之22的增幅亦低於再前一個星期的百分之62





平均住院人數亦輕微下降，但死亡數字就增加了約三成。





藝人吳亦凡強姦罪成判囚13年

加拿大國籍的藝人 吳亦凡被控強姦 、聚眾淫亂的案件，北京法院判處罪成，監禁13年並驅逐出境。





法庭指，吳亦凡於2020年11月至12月，在住所和3名醉酒女性強行發生性關係，又在2018年7月，在住所夥同他人進行淫亂活動。





加拿大駐華外交官員旁聽宣判。



俄軍攻擊持續 烏克蘭五成供電設施受損

當局在全國設立了4300個供電點，為民眾的日常用品提供充電服務，比如手機、供暖設備等。





體育消息

而中央紀委早前發文，要求年輕官員勿參與賭波，並實名公開了一些因賭波爾欠下巨款的官員。

