SBS 新聞簡報（11月25日）

報告：前總理兼任部長事件令公眾信心受挫
對前總理的調查指，其做法侵蝕公眾對政府的信心。
由前高等法院法官，證實他曾秘密委任自己兼任5個部長職務，而且打算做第6個部長——環境與水務部。報告提出6項提高透明度、加強問責的建議。
總理艾巴尼斯批評莫理遜獨攬大權，揭示了其政府的秘密文化，並表示會接受報告所有建議。
莫理遜則在社交平台回應，表示報告證明他的行為並沒違法。他又辯解兼任部長而且不讓同僚知情，是為了保護國家利益和民生福祉，而他期間並沒濫用權力。
維州選舉明舉行 獨立候選人或跑出
維州議會選舉明日舉行，，佔了三成七。
州長安德魯斯，而兩黨聯盟領袖馬仲佳表示，維州人值得一個團結社區的政府。
迪肯大學的政治學講師羅便臣表示，獨立候選人可能會在一些傳統的安全選區跑出，因為選民往往認為自己的選票被視為理所當然。他說這些獨立候選人正在工黨、自由黨和國家黨的選區進行這種宣傳。
新州政府助洪災地區修復公路基建
受洪災影響的地區將會獲得新州政府更多支持，以修復公路、提供諮詢服務等。
內陸正遭受。州長佩洛德今日視察中西部小鎮Condobolin時表示，當地的災情比1952年洪災更惡劣。
他說地方政府無法負擔當地受損的1萬公里的公路，而州政府將會負責修復基建。
本台為受影響地區居民。
聯邦追撥近6億元加建公屋
聯邦政府將會投資額外5億7千500萬元加建公屋。
工黨的目標是在2024年開始的5年內，。
房屋事務部長科蓮絲表示，當局正努力解決澳洲家庭面臨的屋租增長危機。
【人手短缺】招聘廣告薪酬創歷史新高
招聘網站SEEK表示，請人廣告提供的，到達頂峰。
網站的數據顯示，貿易和服務業的工資增幅最大，而政府工的待遇就不升反降。藍領行業提供的人工亦有百分之8的升幅，特別是建築、製造和運輸業。
德勤的經濟學家指，，海外移民繼續會是填補空缺的主要來源。
澳洲新冠個案增幅下降 中國創大半年新高
最新數據顯示，。
新州今個星期錄得超過27,000宗個案，比上星期多百分之18，增幅低於上次的百分之53；維州新增超過22000宗，百分之22的增幅亦低於再前一個星期的百分之62
平均住院人數亦輕微下降，但死亡數字就增加了約三成。
而在中國，今日公佈過去24小時錄得超過3萬1千宗，是4月13號。
藝人吳亦凡強姦罪成判囚13年
加拿大國籍的藝人、聚眾淫亂的案件，北京法院判處罪成，監禁13年並驅逐出境。
法庭指，吳亦凡於2020年11月至12月，在住所和3名醉酒女性強行發生性關係，又在2018年7月，在住所夥同他人進行淫亂活動。
加拿大駐華外交官員旁聽宣判。
俄軍攻擊持續 烏克蘭五成供電設施受損
烏克蘭總統澤連斯基表示，在後，五成設施受影響，大部份地區難以供電。
當局在全國設立了4300個供電點，為民眾的日常用品提供充電服務，比如手機、供暖設備等。
基輔有居民表示，除了電力，。
體育消息
世界盃早前爆出冷門，。在中國有傳一名浙江官員挪用1800萬元人民幣的公款賭波，輸錢後跳樓自殺。當地政府昨日回應證實自殺事件，但否認涉及賭博。
而中央紀委早前發文，要求年輕官員勿參與賭波，並實名公開了一些因賭波爾欠下巨款的官員。
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