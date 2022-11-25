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SBS 新聞簡報（11月25日）

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Published 25 November 2022 at 8:05pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 25 November 2022 at 8:05pm
By Koma Cheng
Source: SBS

報告：前總理兼任部長事件令公眾信心受挫

對前總理
莫理遜兼任多個部長職務
的調查指，其做法侵蝕公眾對政府的信心。

由前高等法院法官
進行三個月的調查發現
，證實他曾秘密委任自己兼任5個部長職務，而且打算做第6個部長——環境與水務部。報告提出6項提高透明度、加強問責的建議。

總理艾巴尼斯批評莫理遜獨攬大權，揭示了其政府的秘密文化，並表示會接受報告所有建議。

莫理遜則在社交平台回應，表示報告證明他的行為並沒違法。他又辯解兼任部長而且不讓同僚知情，是為了保護國家利益和民生福祉，而他期間並沒濫用權力。

維州選舉明舉行 獨立候選人或跑出

維州議會選舉明日舉行，
已經有160萬名選民提前投票
，佔了三成七。

州長安德魯斯
劍指工黨第三個任期
，而兩黨聯盟領袖馬仲佳表示，維州人值得一個團結社區的政府。

迪肯大學的政治學講師羅便臣表示，獨立候選人可能會在一些傳統的安全選區跑出，因為選民往往認為自己的選票被視為理所當然。他說這些獨立候選人正在工黨、自由黨和國家黨的選區進行這種宣傳。

新州政府助洪災地區修復公路基建

受洪災影響的地區將會獲得新州政府更多支持，以修復公路、提供諮詢服務等。

內陸正遭受
歷史性的洪災
。州長佩洛德今日視察中西部小鎮Condobolin時表示，當地的災情比1952年洪災更惡劣。

他說地方政府無法負擔當地受損的1萬公里的公路，而州政府將會負責修復基建。

本台為受影響地區居民
提供最新資訊

聯邦追撥近6億元加建公屋

聯邦政府將會投資額外5億7千500萬元加建公屋。

工黨的目標是在2024年開始的5年內，
全國增加100萬個公屋單位


房屋事務部長科蓮絲表示，當局正努力解決澳洲家庭面臨的屋租增長危機。

【人手短缺】招聘廣告薪酬創歷史新高

招聘網站SEEK表示，請人廣告提供的
薪酬今年持續增長
，到達頂峰。

網站的數據顯示，貿易和服務業的工資增幅最大，而政府工的待遇就不升反降。藍領行業提供的人工亦有百分之8的升幅，特別是建築、製造和運輸業。

德勤的經濟學家指，
多個行業預計未來12個月仍然人手短缺
，海外移民繼續會是填補空缺的主要來源。

澳洲新冠個案增幅下降 中國創大半年新高

最新數據顯示，
新冠感染率似乎正在下降


新州今個星期錄得超過27,000宗個案，比上星期多百分之18，增幅低於上次的百分之53；維州新增超過22000宗，百分之22的增幅亦低於再前一個星期的百分之62

平均住院人數亦輕微下降，但死亡數字就增加了約三成。

而在中國，今日公佈過去24小時錄得超過3萬1千宗，是4月13號
上海封城初期以來最高

藝人吳亦凡強姦罪成判囚13年

加拿大國籍的藝人
吳亦凡被控強姦
、聚眾淫亂的案件，北京法院判處罪成，監禁13年並驅逐出境。

法庭指，吳亦凡於2020年11月至12月，在住所和3名醉酒女性強行發生性關係，又在2018年7月，在住所夥同他人進行淫亂活動。

加拿大駐華外交官員旁聽宣判。

俄軍攻擊持續 烏克蘭五成供電設施受損

烏克蘭總統澤連斯基表示，在
俄軍再次襲擊能源設施
後，五成設施受影響，大部份地區難以供電。

當局在全國設立了4300個供電點，為民眾的日常用品提供充電服務，比如手機、供暖設備等。

基輔有居民表示，除了電力，
很多人亦都需要食物

體育消息

世界盃早前爆出冷門，
阿根廷1比2被沙特逆轉
。在中國有傳一名浙江官員挪用1800萬元人民幣的公款賭波，輸錢後跳樓自殺。當地政府昨日回應證實自殺事件，但否認涉及賭博。

而中央紀委早前發文，要求年輕官員勿參與賭波，並實名公開了一些因賭波爾欠下巨款的官員。
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