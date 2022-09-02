【疫苗快報】調查顯示新冠大流行對澳洲兒童產生負面影響（9月2日）

今集內容： 西澳放寬多項新冠防疫措施

維州取消在家工作建議

調查顯示新冠大流行對澳洲兒童產生負面影響

西澳放寬多項新冠防疫措施

澳洲在周五報告至少有58人死於新冠病毒，其中新州有21人，維州有17人。





西澳（WA）已成為第一個取消公共交通上（包括共乘和的士）口罩令州份，並在9月9日生效。





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但是，在高風險場所，包括醫院、監獄、長者和殘疾人士護理機構等，仍然需要戴口罩。





從今天（9月2日）開始，西澳的長者和殘疾人士護理機構的探病時間限制已取消。





昆州已取消對私人護理人員的強制接種新冠疫苗的要求，改由僱主決定，不過公立醫院，在長者和殘疾護理機構的工作人員，仍需要遵守最新的疫苗接種要求。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在國家內閣為將無症狀澳洲人的新冠隔離期從 7 天縮短到 5 天的決定進行辯護。





艾巴尼斯向新聞節目ABC News Breakfast表示，這是所有州和領地都支持的「必要決定」（necessary decision）。





世界衛生組織在其最新的每周報告中指，截至8月28日的一星期，全球新的新冠病例和死亡人數分別下降了16%和13%。



維州取消在家工作建議 昆州解除疫苗強制令

維州政府宣佈取消在家工作的建議，鼓勵居民返回辦公室上班。





當地上個月度過了Omicron疫情的高峰期之後，維州衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）發表聲明，取消在家工作的建議是符合目前的公共衛生建議，而政府鼓勵僱員和僱主商討適合他們個人需要的安排。





不過維州暫時未有計劃取消公共交通上的口罩令，雖然國家內閣日前決定由9月9日起在國內航機上無需強制戴口罩。





澳洲醫藥用品管理局（TGA）已臨時批准莫德納（Moderna）的二價新冠疫苗，該疫苗針對原始的新冠病毒變種和Omicron變種BA.1 。





加強劑可用於18歲及以上的人士。





TGA表示，初步分析表明，與最初的 SPIKEVAX 疫苗相比，二價疫苗對BA.4和BA.5亞變種產生更高的免疫反應。



調查顯示新冠大流行對澳洲兒童產生負面影響

國家精神衛生委員會（National Mental Health Commission）審查新冠大流行對兒童心理健康和福祉影響。結果顯示，新冠大流行對兒童及其家人的日常生活，造成前所未有的破壞。





國家兒童事務專員針對澳洲兒童，及其父母或監護人和祖父母，發起全國在線調查，收集了4500多份 2022 年初9至17歲兒童的回覆，以及來自家長近2800份回覆。





大約41%的兒童報告說，大流行對他們的健康產生負面影響。在2022年初進行調查時，大約五分之一的兒童報告說，他們比以前感到更加沮喪、害怕或擔心。





調查指出，缺乏社會參與和與大家庭的聯繫，是兒童最關心的問題。





報告中許多孩子說，由於無聊、缺乏學習支持和無法使用數字技術，遙距學習非常困難。





然而，一些孩子也分享了積極的經歷，例如在家中沒有分心、更高的生產力和更大的靈活性。





調查顯示，兒童及其家庭，需要學校和心理健康服務提供更好的支持。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







