Я русский и я против войны. Дмитрий Козлов

Гость подкаста - программист из Сиднея Дмитрий Козлов.
“Почему я против войны? 21 век, это совершенная дикость - решать какие-то конфликты с помощью войны. С человеческой точки зрения это всё ужасно - то, что происходит в Украине. Это очень сильно ударило по нам в первые дни, и мы не можем отойти от всего этого кошмара. Мы хотим, чтобы как можно быстрее этот конфликт закончился, Украина победила и Россия заплатила цену за все это дело," - говорит Дмитрий.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на или емейл на russian.program@sbs.com.au
К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.
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Я русский и я против войны. Анна Климова
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.