Я русский и я против войны. Дмитрий Козлов

Гость подкаста - программист из Сиднея Дмитрий Козлов.





“Почему я против войны? 21 век, это совершенная дикость - решать какие-то конфликты с помощью войны. С человеческой точки зрения это всё ужасно - то, что происходит в Украине. Это очень сильно ударило по нам в первые дни, и мы не можем отойти от всего этого кошмара. Мы хотим, чтобы как можно быстрее этот конфликт закончился, Украина победила и Россия заплатила цену за все это дело," - говорит Дмитрий.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.



