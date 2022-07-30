Я русский и я против войны. Дмитрий Козлов

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - программист из Сиднея Дмитрий Козлов.

“Почему я против войны? 21 век, это совершенная дикость - решать какие-то конфликты с помощью войны. С человеческой точки зрения это всё ужасно - то, что происходит в Украине. Это очень сильно ударило по нам в первые дни, и мы не можем отойти от всего этого кошмара. Мы хотим, чтобы как можно быстрее этот конфликт закончился, Украина победила и Россия заплатила цену за все это дело," - говорит Дмитрий.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.

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