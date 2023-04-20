今日大事（4月21日）

儲銀行長洛菲利支持財長查默斯的改革計劃





儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 表示，他不介意留任或卸任行長一職，但普遍支持聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 昨日 (星期四) 提出的儲備銀行改革計劃。





聯邦反對黨則表示，正與聯邦政府緊密合作，亦表明很大程度上同意儲銀檢討所提出建議改革。





不過，反對黨財政事務發言人泰勒 (Angus Taylor) 向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，他們未能就檢討小組提出的全部 51 項建議達成完全一致的共識。





泰勒說，他們正在研究有關的建議，並會本著兩黨合作的精神進行討論。他說，必須指出，財長在今次首兩項任命中完全忽視了正常招聘過程，亦即檢討中所要求基於成績進行招聘的嚴格流程。泰勒說，如果政府聲稱支持今次檢討提出的建議，就必須採取實際行動而非空口說白話。





Optus網絡攻擊事件 客戶提出集體訴訟





超過 10 萬名電訊公司 Optus 的現有及前客戶簽署了一份針對公司的集體訴訟起訴書，有關法律文件將於今天遞交予聯邦法院。





雖然公司經已作出公開道歉並承擔涉事顧客更換全新身份證明文件的所需費用，但有顧客聲稱他們遭受的損失比此更為巨大。





他們稱，公司的失誤導致他們出現焦慮、痛苦，甚至有部份人被置於有暴力傾向前伴侶的危險之中。





而 Optus 則表示，計劃在訴訟中作出辯護。





新冠爆發初期19名長者死亡 新州護老院面臨集體訴訟





新州一間護老院在新冠病毒疫情爆發初期有 19 名住院長者死亡，被指涉嫌在疫情封城措施期間疏忽處理長者的醫療衞生，正面臨集體訴訟。





該間位於西雪梨、由 Anglicare 經營的 Newmarch House 護老院，在 2020 年 4 月至 5 月期間出現集體新冠感染，97 名住院長者中有 37 人確診、19 人死。另外亦有 34 名員工確診感染。





代表死者 25 名親屬的律師事務所 Shine Lawyers 表示，經已新州高等法院提出集體訴訟。



北約秘書長訪問基輔 會見澤連斯基





北約秘書長斯托爾騰伯格（Jens Stoltenberg）訪問基輔及會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），今次是他自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次到訪當地。





此前，斯托爾騰伯格已宣布會從荷蘭和丹麥購買 14 輛坦克，並從美國獲得 4.8 億美元，作為新一輪支援烏克蘭的計劃。兩人會面後，他重申北約會覆行長期承諾，幫助烏克蘭進行防衛。





斯托爾騰伯格明確指出，烏克蘭在歐洲及大西洋國家的大家庭中有合法地位，亦在北約有合法地位，隨著時間的推移，北約會繼續支持烏克蘭實現保衛國家的目標。





烏克蘭總檢察長就俄軍戰爭罪行向美國眾議院作供





烏克蘭總檢察長科斯汀（Andriy Kostin），就針對俄羅斯軍隊提出近 8萬宗有記錄戰爭罪的指控，向美國眾議院外交事務委員會作供。





作供期間，科斯汀向眾議院播放報稱是受害者的錄音，並詳細描述當地出現多宗強姦和酷刑個案。





科斯汀表示，受害者的報告指出，俄軍對他們進行不同形式的虐待，包括用棍毆打、電擊、水刑、脫光他們的衣服及作出死亡或肢解威脅等手段。





目前不少西方領導人認為，俄羅斯入侵烏克蘭是侵略罪，科斯汀呼籲成立一個打擊侵略罪的國際法庭，起訴俄羅斯領導人；國際刑事法院目前未能具體對處理此類犯罪行為。





美國通過法案禁政府院校允許男性變性運動員參加女子體育賽事





美國共和黨領導的眾議院、以 219 票對 203 票通過法案，禁止聯邦政府支助的學校及大學，允許出生時生理性別為男性的變性運動員，參加女子個人或團體的體育賽事。





投票設定是為了支持潛在要與跨性別運動員競爭而處於不利地位的女運動員，並認為性別應定為「完全基於生殖生物學及遺傳學下的個人出生性別」為準。支持立法的人士強調，立法旨在確保公平競爭。





眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，跨性別運動員參與女性運動並不公平。





麥卡錫表示，運動員都追求卓越及致力實現目標，亦一直學習團隊合作及努力工作的價值。 但若果他們被迫與「生理上是男性」的運動員競爭，會失去公平競爭機會。所以對於女性運動員做出勇敢的事情，為爭取平等機會、隱私權、安全及真相作出大聲疾呼。





然而估計法案好可能會因為由民主黨領導的參議院不支持而無法進一步推進，白宮已表明，美國總統拜登將否決有關法案。



烏克蘭總統澤連斯基。 Source: ABACA / Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy 聯邦國會外國干預委員會聽取證供





聯邦國會的外國干預委員會聽取了關於外國政權如何利用社交媒體傳播政治宣傳及錯誤資訊的證供。







此前，美國拜登政府的一名前國家安全顧問，將俄羅斯及中國列為外國干預的頭號國家，而澳洲戰略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 則點名指中國政府擁有的社交媒體程式 TikTok 存有國家安全風險。





美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission) 的一名專員卡爾 (Brendan Carr) 表示，有必要全面禁止使用該應用程式。





卡爾表示，現實情況是，TikTok 以一種非常複雜的監視技術運作。雖然公司表示他們收集的資訊很少，他們聲稱 TikTok 與其他社交媒體網站 (在收集資訊方面) 完全一致，但證據表明事實並非如此。卡爾說，TikTok 收集了用戶的所有數據，包括搜索和瀏覽記錄，甚至是鍵盤輸入記錄。他又指，使用條款亦保留存取用戶生物識別技術的權利，即面部、指紋和聲音。





反對黨普萊斯亮相反對「原住民國會之聲」廣告備受批評





一個主要的澳洲中部原住民組織批評聯邦反對黨新任原住民事務發言人普萊斯 (Jacinta Nampijinpa Price)，日前在一段「原住民國會之聲」反對陣營的廣告中亮相。





北領地中部土地委員會回應時表示，普萊斯並無與他們溝通或聆聽他們的意見。





委員會副主席威廉姆斯 (Warren Williams) 指，普萊斯需要「停止假裝我們是她的人」。又表示，對普萊斯「持續不斷攻擊 (北領地的) 土地委員會及其他主要原住民組織」，感到「厭惡」。





與此同時， 昆州北部原住民土地 Darumbal的傳統土地監護人對政府斥資 1.5 億元改善大堡礁水質表示歡迎。





聯邦政府表示，土地開墾和過度耕種造成的沙石沉積，是對珊瑚礁的最大威脅之一。沙石及淤泥被沖入河流並最終流入大海，導致珊瑚礁窒息並殺害海草。





聯邦環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 表示，新的撥款將用於恢復上游堤壩的耕作並更好地管理放牧。





普莉貝絲說，透過處理沉積物，當然能恢復河岸及溪流附近的生態，並對土地有好處。她說，政府正保護珊瑚礁，避免珊瑚礁遭受已確認是其中未來一個最大威脅的侵害。



維州政府宣佈救濟計劃協助 Porter Davis 受害消費者





在該建築商未能履行其安排保險賠償的義務後，維州政府昨日 (星期四) 宣佈一項救濟計劃，以協助大約 560 名沒有建築保險的顧客。





墨爾本一名損失了四萬元按金的父親威廉姆斯 (Richard Williams) 表示，經歷數星期的憂慮後，他晚上終於可以入睡。





威廉姆斯表示，當他聽到這個消息時，情緒相當激動。政府介入事件並為維州家庭提供支援，絕對是巨大的安慰。





「服務國家」展覽向國防部隊服役的原住民致敬





一個新的展覽，將向超過 600 名曾經在澳洲國防部隊服役的原住民，以及在他們之前為澳洲作戰的人，表示敬意。





位於雪梨的澳洲國家海事博物館的「服務國家」(Serving Country) 展覽經已揭幕，講述自第一次世界大戰以來澳洲原住民自豪地保護國土及為國家服務的故事。





博物館的原住民項目經理兼南海及托勒斯海峽島民波爾 (Matt Poll) 表示，了解成為海軍一份子所帶來的家庭歸屬感是非常重要。



二萬名天文愛好者聚集西澳Exmouth觀賞罕見日全食





來自世界各地、估計有 20,000 人之多的天文愛好者在 西澳偏遠北部地區 Exmouth 觀賞一場罕見的日全食現象後 ，正陸續離開當地。





日全食在昨日 (星期四) 澳洲西部標準時間上午 11 時 29 分開始 (即澳洲東部標準時間下午 1 時 29 分)，太陽的光線完全被月球遮蓋，太陽呈現一個光環，溫度瞬間驟降、天色變得昏暗，同時亦可見其他星光。





日食開始時，在場圍觀者歡呼雀躍，其後變得沉寂一片，觀賞太陽及月亮完美對齊的一刻。





臥龍崗大學否認因假簽證問題拒收印度學生





臥龍崗大學（The University of Wollongong）否認因為針對假簽證問題，而禁止印度學生入學。





據《時代報》和《雪梨晨鋒報》的調查發現，臥龍崗大學﹑維多利亞大學（Victoria University）、伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）、托倫斯大學（Torrens University）、和南十字星大學（Southern Cross University）的入學代理，因內政部打擊假學生簽證，而拒絕接收印度學生。





臥龍崗大學作出否認，指大學只是加快入學申請流程，對所有國際學生的入學標準一致。



二萬名天文愛好者聚集西澳Exmouth觀賞罕見日全食。 香港電燈公司昨交代周三港島多處停電的初步調查結果





香港電燈公司昨晚交代周三港島多處電力中斷事故的初步調查結果，公司指事故是由於有工人在維修保養期間，意外接駁到一條無紀錄的後備電纜而引發短路，觸發供電系統的自動保護機制而造成。至於後備電纜為何無標示，將會是日後調查的主要方向。





港燈營運董事鄭祖瀛向受影響的客戶鞠躬致歉，並形容事故非常罕見，指公司會嚴肅認真處理，深入研究改善方法，同採取一系列預防措施、避免同類事件再次發生。港燈亦會按政府要求進行檢討，並在四星期內提交詳細報告，以及提出預防及改善方法。





香港新冠及季節性流感個案持續上升





香港的新冠病毒及季節性流感的整體活躍程度持續上升。





由4月9日至15日的一個星期，按當局採集的樣計算，新冠病毒檢測陽性比率，為百份之2.86，比前一周的百份之 1.77為高，反映過去一個星期、香港的新冠病毒活躍程度有所上升。





同時，香港正踏入流感季節，衞生防護中心表示，從今個月初起計算，當地已錄得過百宗嚴重流感個案，截至昨日為止已有49人死亡。





哥倫比亞兩個煤礦場昨凌晨發生爆炸





哥倫比亞有兩個互通的煤礦場，昨日凌晨發生爆炸，導致至少三名礦工死亡，另外有四名礦工獲救，救援人員亦正努力救出另外四人。





事故發生在首都波哥大（Bogota）北部的庫庫努巴（Cucunubá）。哥倫比亞國家礦業局表示，出於安全理由，他們自 2022 年底開始已禁止這兩個礦場運營。





在哥倫比亞，由爆炸或塌方引起的礦難常見，尤其涉及煤礦及金礦場。





印度軍稱在克什米爾受不明槍手開火致士兵傷亡





印度軍隊報告指，在與巴基斯坦有主權爭議的克什米爾（Kashmir），喜馬拉雅山範圍有身份不明的槍手向一輛印度軍車開火，造成至少五名士兵死亡，一名士兵受重傷。報告補充，槍手亦涉嫌抛出手榴彈引致軍車著火。





國防部消息人士亦指，陸軍總司令潘德（Manoj Pande）已向國防部長辛格（Rajnath Singh）通報事件。軍方發出的聲明亦指，印度正展開調查行動，以查明襲擊者的身份。





印度和巴基斯坦一直宣稱其國家擁有全部克什米爾地區的控制權。



體育消息





歐洲協會聯賽盃，荷蘭阿爾克馬爾隊，因澳洲裔守門員萊恩（Matthew Ryan）的出色表現，以 4-1 擊敗比利時重量級球隊安德萊赫特，首次打入歐協聯半決賽。





阿爾克馬爾隊於前一場賽事以 2比0失利後，昨日在第 13 分鐘已追入兩球迫和，但之後兩隊再沒有入球，需要打至加時，萊恩在十二碼階段作出兩次關鍵撲救，成功為球隊爭取出線。





而英超的曼聯、則以 0 比 3，慘遭西班牙的塞維利亞淘汰。





