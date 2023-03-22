今日大事(3月23日)

【新州選舉】州長佩洛德及反對黨領袖柯民思昨進行最後一場公開辯論





新州州議會選舉將在星期六 (3 月 25 日) 舉行，在此之前州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 及反對黨領袖柯民思 (Chris Minns) 之間的最後一場公開辯論已在昨日 (星期三) 舉行。





100 名仍然猶疑不決的選民到場參與，並向兩名黨領提問。





主辦該場辯論的天空新聞 (Sky News)表示，柯民思是今次辯論的優勝者。他在辯論中提到工黨強化公共醫療系統及撤銷公共服務私有化的策略。





柯民思說，他知道新州面對著很多挑戰，但他深信新州是可以在不將重要資產私有化的情況下處理這些問題。他指，自己非常喜歡佩洛德，但兩黨聯盟已執政 12 年，他們光輝的時光已過。





而佩洛德則對自由黨充滿信心，強調投票予工黨將令新州帶來重大的倒退。





當被問及新州公務員最近獲得的加薪，佩洛德形容變動「公平而且合理」，又警告工黨執政將會導致財政預算失控。





佩洛德說：「柯民思不能告訴你的，是他將如何為他的承諾付費，因為他在公務員工資方面的政策是零成本，而這是不可能的。這種情況下，最終發生的就是開支失控，而這亦帶來真實的後果，意味建設計劃無法開展。佩洛德說，政府已經建造了 200 多間新學校，目前仍有 100 間正在興建中。醫院方面，政府正在建造並已經建造 300 間。這些都是改變民眾生活的破紀錄投資。」



新州州議會選舉將在星期六 (3 月 25 日) 舉行，再次之前州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 及反對黨領袖柯民思 (Chris Minns) 之間的最後一場公開辯論已在昨日 (星期三) 舉行。 Source: AAP / JUSTIN LLOYD/AAPIMAGE

澳中四年來首次恢復雙方安全對話 黃英賢與伊朗外長雙邊外交會談





澳中兩國在超過四年來首次恢復雙方的安全對話，澳洲國防部隊的官員在坎培拉接待了來自中國人民解放軍的代表團。





雙方代表團在昨日 (星期三) 舉行了為期半日的會議，期間討論到有關太平洋地區安全的問題。





去年 11 月，國防部長馬利士 (Richard Marles) 與中國國防部長魏鳳和同意恢復雙邊安全對話。





而外交部長黃英賢 (Penny Wong) 則透露，她與伊朗外長扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 進行了雙邊外交會談，她是在數個月前最初提議舉行會談的。





黃英賢表示，傳達了澳洲就伊朗婦女的待遇及當局殘酷鎮壓及處決示威者所提出的譴責。





黃英賢又指，澳洲站在伊朗人民的一邊，不會容忍任何針對伊朗裔澳洲人的剝削虐待。





此前，22 歲伊朗女子阿米尼 (Mahsa Amini) 在被警方拘留期間死亡，引發當地連串支持女性權利的示威，但示威者則遭到鎮壓。





習近平結束對俄國事訪問昨返抵北京





中國國家主席習近平結束對俄羅斯的國事訪問，昨晚返抵北京。 習近平昨日與俄羅斯總統普京舉行正式會談，會後共同簽署深化新時代全面戰略協作夥伴關係，以及關於中俄經濟合作的聯合聲明。





習近平表示，他與普京一致認為兩國關係遠超雙邊範疇，雙方本著睦鄰友好、合作共贏原則推進各領域交往合作。雙方又對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫，表示嚴重關切，並點名指美國抱守冷戰思維，推行印太戰略，對地區和平穩定造成消極影響。





在烏克蘭問題上，俄方積極評價中方的客觀公正立場，並重申致力於盡快重啟和談。





美國國務卿布林肯回應中俄關係





美國國務卿布林肯在出席參議院委員會的答問大會時，就中俄關係作出回應。





共和黨參議員格雷厄姆問到中國是否支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時，布林肯表示，中國暫時未有越界。





布林肯回答提問時指，他曾經直接向中國外長表達，如果中國向俄羅斯提供致命武器，就會產生嚴重問題。他說，直至今天發言時，他仍未看到中國有越界的行為。





布林肯又表示，如果中國支持俄羅斯，就會違背美國的國家安全利益。



收聽節目 數百萬條死魚傳惡臭 Menindee 市民挑戰官員喝自來水 SBS Chinese 22/03/2023 05:41 Play

重型機械運抵新州 Menindee協助清理死魚





重型機械陸續被運抵新州遠西北部 Menindee 鄉郊小鎮，以協助大量死魚被沖上岸的清理工作。





新州接壤維州及南澳邊界附近的河流水域，在近數星期經歷持續洪災及反復熱浪的襲擊後，數百萬條死魚被沖上岸邊。





有專家表示，死魚的數量可能高達 2,000 萬條，遠超於 2019 年致命旱災導致 100 萬條魚死亡的記錄。





聯邦環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 表示，政府正在努力避免未來再發生這種悲劇。





普莉貝絲表示，她已經親自聯絡新州水務廳長，表達願意提出協助。而梅利達令盆地 (Murray Darling Basin) 管理局及聯邦環境水務局 (Commonwealth Environmental Water Holder) 正與新州政府緊密合作。她認為，顯然新州政府需要對解決再次在 Menindee 出現的災難性狀況負上主要責任。





澳洲國防部例行反恐訓練 軍用直升機在新州南部水域墜毀





澳洲國防部隊進行一次例行反恐訓練演習期間，一架軍用直升機在新州南部海岸附近的水域中墜毀。





陸軍 MRH-90 Taipan 多用途戰術運輸直升機昨晚 (星期三) 在 Jervis Bay 墜落水中，機上十名國防人員全部獲救。





其中兩人在事件中受輕傷。





陸軍參謀長斯圖爾特 (Simon Stuart) 中將對緊急救護人員的迅速行動表示感謝。





法國民眾示威 抗議政府建議改革退休法案





法國大批民眾持續在各大城市上街示威，抗議政府建議改革退休法案，將退休年齡由62歲提高至64歲，警方亦難以控制示威者。





南部尼斯有民眾封鎖火車站，而在馬賽，碼頭工人就封鎖了港口，巴黎則有大約 100 名罷工工人封鎖一家垃圾工場，導致市面有很多垃圾堆積。





多個工會宣布今日發動第九次全國大罷工和示威。 總統馬克龍日前避過國會兩項不信任動議，在接受訪問時表示，改革方案勢在必行，並期望今年底前開始實施，否則政府無法維持收支平衡。他強調，在短期民望和國家整體利益之間，他會選擇保障國家利益。



氣候部長鮑文（Chris Bowen）呼籲獨立及少數黨派議員，支持政府在國會提出的控制碳排放保障機制。 Source: AAP / YOAN VALAT/EPA 美國高中生帶槍回校被發現 開槍傷兩名工作人員





美國丹佛一所高中昨天有兩名學校工作人員在搜查一名學生時，發現一支手槍，隨即被開槍射殺。





事件發生在上午 10 點左右，目前一人傷勢嚴重，正在接受手術，第二名傷者則情況穩定。





涉嫌開槍的學生仍然在逃，警方已知他的身份，但就未找到涉事的手槍。丹佛警局局長托馬斯（Ron Thomas）說，疑犯一直受到學校監視。





托馬斯說，事實上，該名學生正受到一個安全計劃監察，每天上學時，都要接受搜查。 之前他從未攜帶過武器。 但今天在遠離其他學生、遠離其他學校工作人員的搜查中，就確實搜到武器，並且有人開槍。





本月初，該所高中一名學生在學校附近中槍，其後大批學生就逃課，遊行到科羅拉多州議會大樓，要求政府加強槍管法案。





俄國無人機在基輔發動襲擊 造成至少 4 死





俄羅斯的無人機在烏克蘭首都基輔附近發動襲擊，至少造成四人喪生，而在東南部的紮波羅熱市（Zaporizhzhia），亦有一人在導彈襲擊中喪生。





烏克蘭國家緊急服務中心表示，基輔以南 60 公里的兩所宿舍和一所教育設施在無人機襲擊中部份損毀，有20 人需要送院。





烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發布一段視頻，顯示扎波羅熱市一座住宅樓宇被俄羅斯導彈擊中後倒塌。





澤連斯基表示，這次襲擊絕對不能只是烏克蘭的「另一天」，各國需要顯示更大的團結和決心，以更快速度擊敗俄羅斯的恐怖活動及保護民眾的性命。





希臘致命鐵路事故三周後 火車全面恢復服務





希臘在三個星期前發生國內最致命的鐵路事故後，火車首次全面恢復服務。





2 月 28 日發生的火車相撞事故，造成 57 人死亡及多人受傷，其中 9 人仍在醫院接受治療。





希臘的中右翼政府正努力在大選前拉票，但持續不斷的抗議活動就反映出國內仍有多項潛在的問題。





雅典居民托絲卡說，她不會害怕搭火車。





托絲卡說，她不覺得害怕，心理上已做好準備。她為事故感到非常難過，多次因此而痛哭，不過現在大家都需要繼續工作。





英國前首相約翰遜面對國會特權委員會調查





英國前首相約翰遜（Boris Johnson）現正面對國會特權委員會的調查，其中部份是針對他在任時辦公室違反新冠封鎖措施、舉辦派對一事。





由於有照片顯示約翰遜曾經與其他人一齊在派對慶祝他的生日，故此他必須就涉嫌違反封鎖措施的行為作出回應。





他過往及現在均多次表示，相信當時的聚會是涉及工作性質的活動。 grab





約翰遜說，在他生日那天，他從延長多日的訪問返回辦公室，故此他認為工作人員是出於工作原因而在辦公室祝賀他生日快樂。當時他剛從感染新冠病毒的病情中恢復過來。他認為是一件妥當的事情，而且當時大家亦正要舉行另一次會議。





他否認有就這些事件向國會撒謊。



一項首次針對僅含孕激素避孕藥與女性患上乳腺癌風險之間聯繫的研究發現，使用人工節育措施可能會輕微增加相關的患癌風險。 Source: Shutterstock 研究發現人工節育措施或會輕微增加相關患癌風險





其中一項首次針對僅含孕激素避孕藥與女性患上乳腺癌風險之間聯繫的研究發現，使用人工節育措施可能會輕微增加相關的患癌風險。





該項在《PLOS Medicine》醫學期刊發表的研究結果發現，服用僅含孕激素避孕藥的女性，較最近停止使用有關藥物的女性，患乳腺癌的風險會增加兩至三成。





但研究亦指出，在了解上述風險的同時，亦要認可女性在生育年齡期間服用有關藥物所能帶來「已獲公認」的益處。







澳洲家庭生育計劃機構 (Family Planning Australia) 的醫學總監布爾瑪 (Clare Boerma) 醫生表示，雖然兩至三成風險比率在技術上可能是準確，但在涉及真正的風險時可能會產生誤導。





布爾瑪醫生表示，所謂的「相對風險」是關注風險有何變化，但真正需要關注的風險是「絕對風險」的概念。當某件事的絕對風險非常細，舉例是患上乳腺癌的總體機率，即使服用這些可能帶來風險的藥物令風險增加兩至三成，你患癌的絕對風險依然是較細。因此，重要的是要知道，相對風險可能聽起來更令人擔憂，但實際風險是取決於個人的情況。





北領地首席廳長菲爾絲公佈針對反社會和暴力行為措施





北領地首席廳長菲爾絲（ Natasha Fyles）公佈一系列針對反社會行為和暴力行為的措施，她表示，正考慮作出更多相關改革，包括審查涉及武器罪行的保釋法、以及支持和反對保釋的推定。





審查行動是基於上周日一名 20 歲工人被刺死的事件而提出。不過，北領地的律師對有關改變，表示擔憂。





澳洲律師聯盟的國家刑事司法發言人巴恩斯（Greg Barns）表示，增加保釋難度將導致監獄出現人滿之患，並且不會令到北領地犯罪率下降。





自由黨國會議員阿切爾或違背黨立場 支持政府的能源保障機制改革





自由黨國會議員阿切爾 (Bridget Archer) 表示，她可能會違背政黨立場、支持政府提議的能源保障機制改革。





她表示，雖然對有關改變有所憂慮，但仍然正考慮支持法案。





她又指，對建議中氣候政策的「惰性」感到憂慮，認為這將無助澳洲就減排踏前一步。





國會眾議院即將就政府建議對現有保障機制的改革進行投票，目標是在今個兩星期會期結束前通過兩院。





有關改革將適用於國內 215 個最大污染企業及機構，強制要求這些機構在 2030 年或之前減排接近 5%。無法達成目標的公司，將被強制購買碳信用額，以抵銷其超出的排放量。





阿切爾又對所屬政黨決定不與政府就修正案進行談判，表示憤怒。





報告指增電動車產量 或創 6萬就業崗位及170億元經濟得益





一份新報告指出，如果增加電動汽車及太陽能電池的產量，澳洲將可能增加 61,000 個就業崗位及接近 170 億元的經濟得益。





未來電池工業合作研究中心 (Future Battery Industries Co-operative Research Centre) 昨日 (星期三) 發表的「Charging Ahead」調查報告指出，澳洲對鋰離子電池的需求在過去兩年半出現飆升。





報告亦指出，其他國家對有關需求的反應速度更快。





研究指，電池需求增長的主要原因是電動汽車數量的增加。截至去年年底，澳洲已有 83,000 輛電動汽車在路上行駛，預計到 2023 年年底數字將超越 10 萬輛。



報告指，如果增加電動汽車及太陽能電池的產量，澳洲將可能增加 61,000 個就業崗位及接近 170 億元的經濟得益。 Source: SBS / SBS News 體育消息





澳式足聯就 North Melbourne 和 West Coast Eagles 第一輪賽事中，有球迷高舉一面以色列國旗，發表聲明。





由於足聯對場館內的商業、政治或宗教標誌有嚴格的政策，故此該面國旗應該在球迷進入場館前被沒收。





不過，足聯在幾小時後作出澄清，表示他們支持球迷高舉表揚球員背景的國旗。





該面國旗是表揚 North Melbourne 球員希澤爾的猶太裔背景。



