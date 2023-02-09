今日大事（2月10日）

【土耳其敘利亞大地震】 首名澳洲人證實遇難

澳洲政府表示，正為大地震發生時身處災區的大概50名澳洲公民和他們的家人提供援助。





雪梨男子帕哈利 (Can Pahali) 的家人從澳洲飛抵災區搜尋他的下落，並於瓦礫下發現其遺體，他成為第一名證實遇難的澳洲人。





總理艾巴尼斯代表政府向其親友致哀。





艾巴尼斯說：「好不幸有多名澳洲公民下落不明，而外交及貿易部繼續為他們 (家人)提供使館援助。他們的安全是最迫切的問題。我亦向所有有親人於土耳其、敘利亞及區內的人士致慰問。」





外交部表示，於安卡拉和貝魯特的使館人員正於目前困難的情況之下，盡力聯絡據報於災區內的澳洲公民。





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【土耳其敘利亞大地震】 澳洲社區辦守夜活動

澳洲的土耳其和敘利亞社區， 正為已經造成二萬多人喪生的災難性地震的災民，舉行守夜活動。





主席拉欣(Rifai Raheem) 於墨爾本大清真寺，向澳洲廣播公司節目ABC Breakfast 表示，在這一個毁滅性時期，社區能夠團結非常重要。





拉欣說：「我們感到震驚同悲傷。甚至於昨晚，我仍和仲一位目前於土耳其的委員會成員交談，他在整個電話會議中都在哭泣。他說， 除了看到人民在哭泣， 他於該地看不到其他任何東西，他們於廢墟中挖掘，並試圖尋找親人嘅屍體。 這是一個非常悲慘的情況，亦發生在敘利亞，這就是為何我們要組織這些活動的原因。」





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【土耳其敘利亞大地震】 死者逾二萬 救援難抵災區

於土耳其和敘利亞發生的地震，已經令死亡人數上升至逾二萬人，這次係10年來，世界上最具災難性的地震， 並同時襲擊了兩個國家。





搜索任務繼續進行，希望能夠找到更多被困於瓦礫下的幸存者。救援人員已經在寒冷的天氣中堅持了一整晚。





白頭盔（White helmet）志願者阿拉卜杜拉（Ismail Alabdullah） 向九號新聞台表示，災區地面需要更多幫助，以執行救援任務。





阿拉卜杜拉說：「 我不明白，為何西方的援助，會如此難進入災區，我真的不知道原因。很不幸地，時間一直過去，我們所剩下的時間不多，亦無人響應我們的呼籲，去拯救其他人。我們正在失去人民，我們正在失去他們的聲音。」





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【土耳其敘利亞大地震】 預計死亡人數再增加

土耳其和敘利亞地震的死亡人數上升至接近 20,000 人，隨住搜救人員認為，能繼續搵到生環者的希望減少，預計死亡人數將進一步增加。專家表示，這場被認為係十年來全球最致命的地震，破壞規模及範圍龐大。





目前，第一支聯合國救援車隊，已經從土耳其抵達由叛軍控制的敘利亞西北部，同時，來自世界各地數十個國家的援助及搜救人員已分別抵達幾個受災城市。





來自倫敦的救援隊成員戴維 (Mark Davey) 就指，多個團隊正分區進行搜救工作。





戴維說：「我的團隊正和來自意大利、伊斯坦堡等地的大約有40 隊搜救隊伍，正對整個受災區域，進行分區搜索，並且有系統地搜索每一條街道 ，盡量收集信息，並將這些資訊送返指揮和控制人員，讓他們可以組織團隊，帶同特定工具進行工作。我們仍然希望會有好消息，可以尋獲和救出更多生環者，等他們同家人親友重逢。」





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【中國間諜氣球】美國指共產黨於全球收集情報

美國政府表示，橫越美國的中國氣球，配備收集情報設備的間諜專用儀器，並屬於針對 40 多個國家的大型軍事空中間諜計劃的一部分。





國務院一名高級官員發表聲明，並提供至今為止有關汽球最詳細的信息，聲明相信是美國用於駁斥中國官員一再否認汽球為間諜用途。





聲明強調，由中國人民解放軍派出的汽球，正以從全球目標收集敏感信息為目標，聲明又指，各地的政府亦已表示，類似的氣球，曾經喺五大洲都出現過。





與此同時，美國眾議院剛以419票，一致通過一項決議案，譴責中國間諜氣球入侵美國領空的行為。





共和黨議員弗萊譴責說：「事件是對美國主權的公然侵犯，是對美國以及全球其他國家的全面監視計劃的一部分，屬係中國共產黨的試驗計劃。」





通訊部長被揭接受博彩機構捐獻

通訊部長魯能（Michelle Rowland）被揭發於聯邦大選前曾經接受一個博彩機構的19,000元捐獻。聯邦政府拒絕要其辭職。





獨立議員威爾基 (Andrew Wilkie) 指魯能當時負責一個改革網上賭博的計劃而接受 SportsBet博彩公司的捐獻是違反部長守則。





韋爾基於國會動議將佢革職，或者要求他解釋並辭職。但魯能堅持並無違反任何澳洲選舉委員會的捐獻規例。





韋爾基說：「於揭發事件後，不能夠再容許魯能繼續留任，並為類似 SportsBet的 公司做任何決定。但魯能堅持他會繼續遵守選舉委員會的披露規定、利益登記、同部長守則。」





工黨議員博克 （Tony Burke）亦表示魯能履行了所有規定。





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聯邦將商討電煤費上漲

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 將會和各州及領地財長舉行視像會議，商討電費及煤氣費上漲，以及如何改善房屋負擔等問題。





儲備銀行即將公佈最新貨幣政策聲明。今個星期二，儲備銀行宣佈加息四份一厘，到3厘35。





而最新聲明將會公佈決定加息的細節以及討論打擊通脹的方法。





而今日的財長會議內亦會由金融部長加拉格爾領導商討婦女經濟參與嘅問題。





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雪梨研究發現一蛋白質防新冠感染

研究人員發現一種蛋白質可以防止新冠感染，於人體內形成一個自然保護屏障。





雪梨大學研究員指，這種自然存在的蛋白質會附於病毒上面，防止病毒和較弱的細胞聯結。





負責這項研究的尼利教授 (Greg Neely)指，這個發現可以為研發治療新冠感染的新藥鋪路。





雪梨大學的團隊是國際間三個獨立發現這種蛋白質的小組之一，另外兩個是於英國牛津大學，和美國耶魯及布朗大學。





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Modica 成首公司觸犯反詐騙法例

一間國際通訊公司成為首間公司，被指違反本地幾個月前生效的反詐騙法例。





Modica 被指無防止用戶接觸到涉嫌詐騙的短訊，違反了業內守則。





澳洲通訊及傳媒局指該公司容許用戶利用文字輸送身份，而未有適當檢查是否用作詐騙。





據通訊及傳媒局表示，該公司無採取適當程序，保證所有用戶必須提供證明，是合理使用文字輸送的身份。





Modica接獲警告，並要採取適當程序，否則會被罰款最高可達25萬元。





自從舊年7月，據報本地的電訊公司，於新法例之下，制止了差不多9,000萬個短訊。





南澳或能立法「原住民之聲」

南澳經已正式提出一項法案，以於州議會中建立「原住民之聲」。





有關法案由南澳律政廳長馬赫（Kyam Maher） 於議會上議院提出，如果議會議員通過，「原住民之聲」將會建立， 因為南澳不需要全民公投去作出有關改變。





馬赫向議會表示， 應該一早就要立法。





馬赫說：「 坦白說，南澳原住民於等待一個被適當聆聽的機會方面，一直都非常有耐心。我們今日所做的事進展緩慢，而且經常令人非常痛苦。」





「有關法案獨立於聯邦程序。南澳不需要全民公投，就可以根據憲法引入『原住民之聲』。」





政府決定容許乘船抵境難民接家人來澳定居

聯邦政府決定容許乘船抵境的難民接他們的家人到澳洲定居。





前兩黨聯盟政府將被列為非法入境船民的家庭團聚申請置於最後處理，現時移民部長賈爾斯 (Andrew Giles)正式推翻這個政策。





聯邦政府聲稱最新的決定，是為數以萬計等候審批簽證的家庭成員鋪路，而來自阿富汗及伊朗的個案數字最大。





賈爾斯指，這批持有永久簽證的人士中，有很多已經同家人分開超過十年，聯邦政府表示好榮幸能夠令他們有更高的團聚機會。





西澳 Murujuga 獲提名列入世界遺產

於西澳的 Murujuga 文化山水獲提名申請列入世界遺產名錄。





這項提名獲得聯邦環境及水務部長普莉貝斯 （Tanya Plibersek）的支持，目的是希望當地獨特的文化、精神、和考古價值得到國際認可。





Murujuga 是Dampier 群島同周圍地區的傳統原住民名稱，藏有全球最大規模、密度最高、以及最多元化的岩石藝術，有大概一百萬幅岩石畫和雕刻。





Murujuga 原住民機構正向州政府及聯邦政府聯手提名申請列入世界遺產名錄





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澳洲境外領土將面臨狂風大雨

當局警告，一股熱帶氣旋正迫近位於雪梨東北約 1600 公里的澳洲境外領土「諾福克島」。





預計氣旋將增強至三級，當地居民將面臨時速約 140 公里的陣風、大雨以及異常的漲潮及巨浪。





預計風暴將在周末繼續向東南移動，可能會於周日至週二抵達新西蘭南島上游地區，居民將面對大雨同強風。





新西蘭首都奧克蘭於不到兩星期前，亦曾出現歷史性暴雨，引發大規模的洪災及山泥傾瀉，並造成四人死亡。



澤連斯基呼籲各國提供更多支援

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy)於布魯塞爾的歐洲議會發言期間，呼籲各國提供更多支援，對抗俄羅斯入侵，他的發言獲得各代表起立鼓掌致敬。





澤連斯基促請歐盟27國領導人，應就烏克蘭加入歐盟的安排，進行談判，他亦鼓勵歐盟領導人，要團結捍衛「歐洲生活方式」，以對抗佢稱為「當代最大反歐力量」的俄羅斯。





澤連斯基說：「烏克蘭人不會聽信人言，只會睇對方的行動；于會在敵人面前退縮，只會繼續堅守；不會浪費時間，只會作出改變。我強調，只要歐洲永遠和烏克蘭站在同一陣線，一同保護歐洲，一齊關注實踐「歐洲的生活方式」，那大家就都會享有一個自由的歐洲。」



著名流行樂作曲家巴哈拉赫去世

著名流行樂作曲家「巴哈拉赫」 (Burt Bacharach) 去世，享年 94 歲。巴哈拉赫的公關人員表示，他是於美國家中，由家人陪伴下離世。





巴哈拉赫是著名的鋼琴手及詞曲創作人，他活躍於 1960 年代到 1980 年代，創作過幾百首歌曲，其中不少都是和他的長期夥伴，已於 2012 年去世的填詞人哈爾大衛（Hal David）合作。





巴哈拉赫獲得 21 次「格林美音樂大獎」提名，並六次贏得獎項。他亦曾和多位音樂人及團體創作多首經典熱門歌曲，包括騷靈天后Aretha Franklin、Cilla Black、Dusty Springfield、湯·鍾斯爵士(Sir Tom Jones)同木匠兄妹樂團(The Carpenters)等。



體育消息

澳洲Billabong的滑浪選手羅賓遜 (Jack Robinson) 勝出「夏威夷世界滑浪聯賽」開幕賽，並登上世界排名第一的位置。





現年25 歲的羅賓遜，於男子總決賽艱苦的 40 分鐘對決中，於兩次滑浪中，獲得9.17的最佳得分，相反，他的意大利對手菲奧拉萬蒂則只獲得 7.47分，令羅賓遜贏得他於同一賽事中的第四次冠軍。





女子選手方面，澳洲的賴特（Tyler Wright ），則落敗於夏威夷的「本地薑」薩摩爾，屈居第二。



