今日大事（12月16日）

雪梨9人食用毒菠菜入院

雪梨出現毒菜事件，最少有9名分別來自4個家庭的居民，食同受污染的菠菜後被送院。





新州衛生廳指，這批Riviera Farms 牌子的菠菜，標籤有效期到12月16號，「不適宜食用，而購買這批菠菜的人士應該將其丟棄」。





當局又敦促食用了這批菠菜的人士，如果出現不尋常症狀，應該立刻求診，當局接報的症狀包括「有幻覺、精神錯亂、心跳急促、以及視覺模糊」。





Riviera Farms 聲明指，這批經由零售商Costco出售的菠菜，可能受到一種野草污染，食用後會對健康有影響。





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【能源減壓措施】料明年減230元電費

聯邦政府舒緩能源價格壓力的措施於國會通過。國會於休假期間復會，為這項議案舉行特別會議，而辯論時間有所限制。





議案於綠黨、獨立議員波科克 (David Pocock)，以及少數黨議員泰瑞爾 (Tammy Tyrrell) 支持下，在參議院獲得通過。





預料新措施會於明年可以為公眾削減230元電費。另外，天然氣訂立價格上限為每千兆焦耳12元，天然氣市場將要遵守強制守則，並會為領取福利者提供電費支援。





反對黨領袖達頓曾經表示，自由黨不相信政府應該干預能源市場，亦不相信該計劃有助解決價格高企的問題，因此試圖提出修正案，但被否決。





總理艾巴尼斯批評反對黨根本不關心選民的福利。





艾巴尼斯說：「他們迷戀權力，於能源政策方面完全無能。他們倉促通過毫無作用的法律，但對公眾的電費壓力卻就手旁觀。」





【能源減壓措施】 業界轟設價格上限將動搖能源市場

代表汽油及天然氣工業的主要團體大力評擊剛通過的聯邦政府新能源法。





澳洲汽油生產及開採業協會發表聲明，指新法例會動搖整個有效運作的能源市場，並指當局完全無進行過咨詢。





協會指新法例利用監管天然氣價格以設立「前所未有的干預權力」，亦會打擊投資者信心。





與此同時，一些團體對新法例表示歡迎，包括綠色和平組織、消費者行動法律中心，以及一些工會。





新州疫情今周已達高峰

新州的新一輪新冠疫情已經達到高峰期，但專家警告仍然要採取防疫措施，因為澳洲要面對未來爆發的疫情。





新州首席衛生官錢特 （Kerry Chant）指，基於多個指標顯示，今周疫情已經達到高峰。她說，雖然是好消息，但是於州內各地都看見很高的感染數字。





截至今個月10號的一周內，新州錄得39,761宗新確診個案，比前一周上升了3.6％。但是主要的指標，包括入院數字，和核酸檢測的陽性比例都有下跌，顯示出已經達到感染高峰期。





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新委員會將開會審查福利金付款率

經濟包容諮詢委員會將於周五召開第一次會議，審查福利金付款率。





該委員會是一個新的政府工作組，由十多位學者、商界領袖和社會團體組成，目的是益每個財政預算案之前，就福利金付款率，以及失業人士和澳洲弱勢社群，向議會提供建議。





該小組是應首都領地參議員波科克（ David Pocock ）的要求而成立，以換取他對艾巴尼斯政府勞資關係法案的支持，委員會將「至少每季度」開會一次。





他們的首批建議將會於5 月預算公佈前幾周公佈。





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美國將中資晶片生產商列入黑名單

美國當局將存儲晶片的生產廠商「長江存儲」在內的多間中國企業、列入貿易黑名單，限制其從美國購買原材料和配件。據報華盛頓今次的決定，是擔心長江存儲會將高新技術轉向包括華為等—早前已被列入黑名單的中資企業。





中國駐美大使館則表示，會堅決捍衛中國企業合法權益，又讉責美國在高新科技領域進行經濟脅迫及威嚇，削弱中美企業正常經貿活動，影響全球供應鏈穩定。世界貿易組織亦表示，中國已提出正式申訴，反對美國針對晶片技術的制裁行為。



【駐英領館襲擊案】中國要求英國道歉

針對英國外相祁湛明就中國撤走駐曼徹斯特總領使館六名人員的言論，中國官方媒體環球時報，昨日發表社評，不滿祁湛明指責中國。要求英國政府應向中國總領館鄭重道歉。





社評強調有人對外交使領館暴力衝闖是嚴重違法，也是駐在國安全保障不力的責任事件。而英國政府有保護中領事館舍及人員安全與尊嚴的義務，社評重申，總領館官員正常輪換，奉調回國，不用向英國匯報。社評又指責英國包庇、偏袒、縱容港獨分子，倫敦快成港獨大本營。又指，港獨分子長期在英國拿到大筆資助，得到政治上支援。





一批示威者10月在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有人報稱遇襲。祁湛明要求6名中方官員放棄外交豁免權，接受警方訊問，但六名官員，包括中國駐曼徹斯特總領事已回國。





昆州將為殉職警員舉行全榮譽葬禮

下周三，昆州將會為兩名於今周較早前，於該州執行任務時被槍殺的警員，舉行一場以警察全部榮譽舉行的葬禮。





29 歲的雷切爾（Rachel McCrow ）和26 歲的馬修（Matthew Arnold）， 於周一在昆州西部Darling Downs 的 Wieambill的一處偏遠房屋中被槍殺， 事件中共有六名死者。





兇手納撒尼爾（Nathaniel）、加雷思（Gareth）和斯泰西（Stacey Train）， 於他們家中佈置了高能軍用級武器和全面複雜的監視系統。警方稱， 有關佈置是兇手專門為有份處理一宗跨州失踪人士案件的警察，而設下的陷阱。





兇手亦在隨後的圍攻中身亡，而鄰居艾倫（Alan Dare）亦被槍殺。





昆州警方已經確認，遇難警察的葬禮將於12月21日，在布里斯本娛樂中心舉行。



專家：澳洲應支援帕勞以加強太平洋區實力

有國家安全專家認為澳洲支援帕勞的海事安全，可以加強太平洋區的實力。





外長黃英賢今周聯同反對黨外交事務發言人伯明翰訪問太平洋國家帕勞、瓦努阿圖、以及密克羅尼西亞。黃英賢讚揚帕勞總統惠恕仁 （Surangel Whipps）於中國擴張太平洋的勢力期間，致力於區內的團結。





澳洲戰略研究中心高級研究員貝金(Anthony Bergin)指，澳洲必須要利用新商機和國防軍演活動，來與帕勞加強經濟及安全聯繫。他認為旅遊、商業、同國防各方面應該並肩加強和帕勞的關係。





安德魯斯向去世原住民創作歌手羅奇道歉

維州州長安德魯斯 （Daniel Andrews）代表州政府向今年去世的原住民創作歌手羅奇 Archie Roach作正式道歉。





羅奇是Gunditjmara-Bundjalung原住民長老，他於今年七月因病逝世，享年66歲。昨晚有數千人出席在墨爾本為他舉行的官式追悼會。





羅奇是被盜一代的一員，他於1990年的成名歌「Took the Children Away」(將兒童帶走)中道出自身經歷。





州長安德魯斯向羅奇及其家人因州政府的強行帶走兒童政策所造成的傷害，表達深切歉意。





安德魯斯向羅奇表示：「對他遭受極不人道對待表示道歉。所遭受的虐待，難以形容的傷害，以及他及家人因為他被帶走而一直承受的跨代創傷。」





安德魯斯表示，他本人及（州政府）向他致歉。





羅奇的姐妹埃文斯 (Aunty Myrtle Evans)於儀式上接受道歉，她指是代表所有未得到道歉，而已經去世的家人接受道歉。





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中國男子伏屍雪梨酒店後樓梯 警指死因可疑

一名中國籍青年於雪梨一間酒店後樓梯被發現死亡的案件，當局發佈閉路電視片段尋求線索。





一周多前，警方於雪梨市 Kent Street 一間酒店內，發現25歲姓名譯音陶成 (Tao Cheng) 的男子，伏屍於走火樓梯間。警方相信死者是於12月4 日晚上，即被發現死亡的三日前進入後樓梯。





警方將死因列為可疑。而公佈的影片顯示，兩名男子行過一個走廊，警方希望和兩人聯絡，但相信兩人跟陶成的死亡無關。



新州設計電動跑車或創世界紀錄

新南威爾士大學一名教授領導設計的一部電動跑車將會嘗試創世界記錄。





曾經協助 Red Bull Racing 車隊贏得四次世界冠軍的霍普金斯教授 (Richard Hopkins) 今個周末希望他們設計的跑車能夠成為最快的電動車，於充電一次之後，行駛超過1,000公里，刷新健力士世界記錄。





他指，這部跑車「不會每一圈耗用大量汽油」，但是時速不會超過140公里，而他希望能夠提高大家對太陽能汽車的興趣。





霍普金斯教授將會帶領一個工程科學生團隊，於維州偏遠地區的澳洲汽車研究中心，考驗這部 Sunswift 7電動車。





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英國利率上調至14年來最高

英國央行已將全國基準利率上調 0.5%，至3.5％水平，是當地14 年來的最高水平，預計英國明年亦將會進一步加息。





英國央行自 2021 年 12 月以來，已連續第九次加息，房貸供款人正不斷要捱更貴利息。





而央行行長安德魯貝利表示，他預計到英國的晚春（即明年五月），通脹將有望「迅速下降」。



歐盟再向烏克蘭撥180億對抗俄羅斯

歐盟峰會同意，向烏克蘭撥出 180 億歐元的援助資金，支持該國對抗俄羅斯入侵。峰會期間，各國領導人亦將討論第9次向俄羅斯實施制裁措施，希望可以達成一致共識。





歐盟提出的「一攬子」援助協議，包括向烏克蘭提供援助金，最初遭到波蘭否決，據報是因為波蘭不滿協議要求烏克蘭限制企業稅。不過，最終波蘭「收回成命」，令協議同撥款獲得通過。烏克蘭總統澤連斯基亦通過視像，感謝歐盟領導人的援助。





澤連斯基說：「我要感謝各國在過去六個月中採取的制裁措施，感謝歐盟同意於明年向烏克蘭提供 180 億歐元的一攬子財政支持，現在終於可以獲全部領導人的批准，我強調這筆資金對烏克蘭十分重要。





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印度31人飲用非法酒精亡 另20人失明

於印度東部比哈爾邦，據報至少有 31 人因飲用非法出售酒精而死亡，另外有 20 人亦因此而失明及要住院。一名當地官員指，已有三人因涉嫌在區內銷售非法酒，而遭到拘留同審問。





2016 年，比哈爾邦已禁止生產、銷售及消費任何酒類飲品，以回應有婦女關注團體發動的運動，反對當地的貧困工人將微薄收入用於買酒。但反對黨一直希望推翻禁令，聲稱自該禁令實施六年以來，已導至千多人因飲用非法出售酒類而死亡。





非法酒精飲品經常會摻入殺蟲劑等化學物質以增加酒力，但由於價格便宜，令印度全國，因飲用非法酒精而導致的死亡的個案十分常見。





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駐黎巴嫩愛爾蘭軍遭槍殺

愛爾蘭國防軍昨日發表聲明證實，周三晚上，一輛有 8 名愛爾蘭聯合國駐黎巴嫩臨時維和部隊，及團隊裝甲車，在黎巴嫩南部小鎮阿拉比耶島(Al-Aqbiya)遭到身份不明的襲擊者開槍射擊。導至一名維和部隊成員死亡及數人受傷。





愛爾蘭外長科維尼說，相信襲擊的幕後黑手是當地的「真主黨」，但他亦見到真主黨的評論指今次的襲擊，並非「蓄意進行」。





科維尼說：「據他了解，當時兩輛裝甲車正離開軍部的大本營前往貝魯特。每輛車上有四名人員。亦不知是何原因，兩架裝甲車當時被分隔，當時一輛車輛，載住非常具有侵略性的暴徒，對方向維和成員開槍。不幸的是，我們的一名人員喪生，另一名人員受重傷，要連夜接受手術，目前正住醫治療，情況非常危急。」



科索沃已遞申請加入歐盟

科索沃總理庫爾蒂 (Albin Kurti) 已向歐盟提交加入組織的候選資格申請，正式展開漫長的入歐申請程序。





庫爾蒂說：「我必須重申，科索沃並不是想走『快速通道』，或所謂『歐盟一體化』的後門，而只是希望盡快加入歐盟。相信憑著我們的奉獻精神和意願，最終可以改變一些懷疑論者的想法 。」





科索沃正跟另一個已申請加入歐盟的鄰國塞爾維亞出現長期爭端，塞爾維亞則呼籲歐盟取消加入進程。相信如果雙方不解決分歧，雙方都會難實現入歐的願望。



體育消息

葡萄牙國家隊在世界盃準決賽不敵摩洛哥後，主教練桑托斯已經離職。葡萄牙足協表示，解約是獲得雙方同意，以便球隊開始新的旅程。





而上周六的準決賽期間，葡萄牙星級前峰Ｃ朗拿度只能以替補球員身份參與，外界批評，這個可能是令葡萄牙最終以０比１輸給非洲黑馬摩洛哥的原因。





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