今日大事（1月27日）

捷星乘客滯留大阪 零度斷糧40小時

由於捷星公司取消周二的一班航班，導至約有 250 名捷星乘客，於大阪關西國際機場的客運大樓滯留約 40 多小時。





捷星表示，大阪的一場暴風雪使機組人員無法到達機場，乘客也無法前往酒店。來自布里斯本的 21 歲學生傑克亦向九號台表示，他們被迫要於客運大樓內過夜，但室外的溫度降至零度以下。他又指，涉事乘客幾乎並無獲告知任何信息、或獲發資源。





傑克說：「由於機場的所有店舖已關閉，我們無法獲得任何食物，我們曾向航空公司要求食物亦被拒絶。當時外面很冷，亦落緊雪，而室內暖氣一入夜就會關閉，大家都在想發生甚麼事。每個人都很因惑，甚至有點生氣，因為我們根本無法離開。」





新州男童海灘被雷電擊中危殆

於新州，一名8歲男童於五龍崗附近一個海灘上被雷電擊中。





救護人員指事發於昨日澳洲日近黃昏時， Barrack Point 受到雷暴侵襲。男童當時和朋友游泳，救護人員將他從水中救出，於現場為男童施行心肺復甦之後將其送院，據報情況危殆。





氣象局曾經於新州東部大部分地區發出嚴峻雷暴警報，包括五龍崗周圍地區。





READ MORE 如何保護自己免受雷擊

北領地男子被鱷魚咬至重傷

北領地偏遠地區一個牧場一名男子被鱷魚咬到，當局對事件展開調查。





北領地工作安全局將會進行調查。事發於達爾文以南220公里，Daly River附近一個牧場，一名男子於收集雞蛋時被鱷魚咬至重傷。





他被送到皇家達爾文醫院後接受過手術。警方指其傷勢嚴重，但無生命危險。





READ MORE 北領地鱷魚闖營帳 | 咬人落水極為罕見

珀斯林火發現男子遺體

西澳消防員在試圖撲救一場失控林火時，於一部汽車內發現一名男子的遺體。





林火位置位於珀斯東北面大概350公里的 Mount Gibson Reserve 保育區。





當局派員到現場調查該男子死因。





消防處相信林火是雷電引發，正繼續於 Great Northern 公路西面焚燒，並已經燒毀保育區的800公頃地方。



新州司機付80元即可抵銷全年碳排放

現時要抵銷開車去機場的碳排放，已經變得像坐飛機時購買碳抵銷項目一樣簡單。





新州的司機於繳交車輛註冊費時，可以選擇購買碳信用額度， 以抵銷年度碳排放。





新州財政廳長基恩(Matt Kean) 於周五表示，平均每輛汽車每年排放約2.4噸二氧化碳， 但現時可以用 80澳元的碳信用額度，將其完全抵銷。





基恩話， 新州是第一個提供這種選擇的州，所有資金都會直接用於澳洲的碳抵銷項目，不會用於購買國際碳信用額度。





有關計劃是自願性， 司機可以購買全國各地的減排項目所產生出來的澳洲碳信用額度。





Corporate Carbon Advisory 已經被指定為碳抵銷供應商合作夥伴。





習近平：中澳關係正繼續回暖

中國國家主席習近平指澳中關係正朝著正確方向發展，再次顯示兩個關係可能正繼續回暖。





中國官方傳媒報道，習近平於澳洲日向聯邦總督赫利 （David Hurley）送出的賀電中表示，兩國剛在過去一年共同慶祝建交50周年，並以此為契機，總結過去、面向未來，朝著改善和發展澳中關係的方向努力。





習近平又指，中國高度重視兩國關係發展，希望本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，深化合作，共同推動全面戰略夥伴關係發展，造福兩國人民。





兩國關係於過去三年多以來一直出現緊張。自從澳洲加入要求調查新冠大流行起源，和禁制中國通訊巨子華為的5G網絡產品之後，中國於2020年非正式禁止一些澳洲產品入口，包括煤礦同餐酒。





中國四川瀘定縣5.6級地震

中國四川瀘定縣發生5.6級地震，當局暫時未獲得人員傷亡及房屋倒塌情況，





據悉，地震是於當地凌晨3時許發生，震源深度11公里。地震發生後，四川當局出動由100人組成的救援隊伍前往磨西鎮，有消防員透露，部分路段出現山泥傾瀉，影響交通。甘孜州應急管理局及四川省地震局已派員往現場調查及救災。





緬甸推翻釋放澳籍經濟教授決定

緬甸當局早前決定釋放曾任昂山素姬顧問，澳籍經濟學教授



(Sean Turnell)，但現時推翻這個決定，澳洲政府表示深切關注。





外交部已經通知駐當地代辦正式表達澳洲對事件的關注。





外交部發言人發表聲明，指緬甸當局推翻釋放的決定，並發出傳票要求特內爾於緬甸出庭，並表示澳洲政府對此感到憂慮。





特內爾被控違反緬甸的國家機密法被囚，於一次數千人獲特赦期間獲得釋放。



READ MORE 【終獲特赦】緬甸軍方釋放澳洲學者特內爾

原住民團體要求定立原住民公約

一些原住民團體於澳洲日抗議聯邦政府的原住民聲音入憲方案。





昨日全國數以萬計群眾參加遊行，不少重要的講者表示反對原住民聲音入憲的建議，包括綠黨參議員索普 （Lidia Thorpe）。





雖然有不少受尊重的原住民社群人士大力支持這項建議，亦有其他人認為訂立原住民公約更為重要。





西澳原住民權益人士麥凱（Marianne Headland Mackay）認為應該要有一個法定機構。





麥凱說：「原住民聲音入憲是無權威。只是另一個國家咨詢機構。而我們要嘅一個有法定權力機制，令我們可以管理自己的事情。」





READ MORE 原住民仍視澳洲日為哀痛日子 【原住民國會之聲】達頓狠批總理：視公眾「如蠢材一樣」

小行星將擦身而過 史上最近地球

美國太空總署指，今早將會有一顆相等如卡車大小的小行星，朔地球「刷身而過」，將會成為有記錄以來，行星同地球最接近的一次事件。





太空總署表示，這顆新發現的小行星，約於澳洲東部時間今日上午 11 時 27 分，將於美洲南端上方 3600 公里掠過，屆時，小行星的距離將比在頭頂盤旋的通信衛星群近 10 倍。但太空總署估計，行星撞落地球的機會好微，估計當中大部分物質，會在大氣中燃燒，但亦會一些較大的碎片，可能會以隕石的形式墜落。



新任新西蘭總理首次外訪或到澳洲

新西蘭新任總理希健斯 (Chris Hipkins) 上任後第一次外訪好可能會以澳洲為先。





希健斯今年稍後將會同總理艾巴尼斯於年度澳新首腦對話期間見面，而根據輪流主持的安排，兩人將會於新西蘭會面。





但希健斯表示，他有可能於年度對話之前到訪澳洲。





READ MORE 希健斯是唯一候選人 將篤定接任新西蘭總理 阿德恩盟友兼好友希健斯有望繼任新西蘭總理

方濟各承認被已故樞機主教批評管理手法

自 12 月 31 日前教宗本篤十六世過身後，現任教宗方濟各首次接受訪問，他承認他於澳洲已故樞機主教佩爾 (George Pell) 的文章中受到批評。





方濟各將同性戀描述為一種「人類狀況」，敦促一眾主教為嘅LGBTQI社群尋求正義，並要協助令教會成為一個更受歡迎的地方。





方濟各亦講到關於主教佩爾的爭議，佩爾於81歲高齡過身後，被揭露曾撰寫一份備忘錄，內容將現任教宗方濟各管理教廷的手法形容為「大災難」。





方濟各指， 佩爾有權發表其意見。





方濟各說：「佩爾有批評的權利，批評權是一項人權。但佩爾幫了我很多，因為是佩爾告訴我， 很多不同地方都存在經濟問題。他捉住了這些問題。然後他又遇到自己的問題，於問題中，他有很多代表着耐心的好見證。之後他回來，但他幫了我很多。」





佩爾因性侵兒童指控，於其祖國澳洲被單獨監禁了404 日， 其後定罪被推翻並獲釋。





反猶太主義蔓延團體籲關注大屠殺

今日是「 猶太大屠殺紀念日」 ，是聯合國定為悼念二次大戰期間納粹大屠殺中六百萬名遇難者的日子。





澳洲反誹謗理事會主席阿布拉莫維奇(Dr Dvir Abramovich) 認為這個日子提醒大家不要默默忍受。





他接受 SBS希伯來語節目訪問時指出，反猶太主義逐步蔓延，目前更需要關注猶太大屠殺事件。





阿布拉莫維奇說：「對我而言，這個日子永遠提醒我們要加倍應付偏狹和迫害的行為。必須要加強民主同民主的支柱。並要保證維護所有人的人權，無論係任何背景、性取向、信仰、同信條。並且永遠都原要歸於沉默，當我們目睹種族暴力、成見、和任何偏執表現的時候。」





巴國宣佈終止以色列安全合作協議

以色列軍隊突襲約旦河西岸的傑寧難民營，並造成９人死亡，巴勒斯坦宣佈將終止和以色列的安全合作協議，但雙方會繼續維持保安聯繫，共同努力遏制伊斯蘭激進組織。





巴勒斯坦方面指，近一年以來，傑寧難民營一直是以色列的軍事襲擊的重點，但以色列則表示，有關區域是軍事據點，亦強調今次襲擊是根據情報策劃，亦是於難民營外發動襲擊。





巴勒斯坦自治政府發言人鲁德寧( Nabil Abu Rudeineh) 表示，除了終止安全協議外，他們亦計劃向安理會提出多項針對以色列的投訴。





鲁德寧說：「巴勒斯坦的代表將前往安理會，要求他們執行公約第七章，對巴勒斯坦人民的國際保護權作出議決，並停止單邊的不平等措施。巴勒斯坦將緊急前往國際刑事法院，提交「傑寧難民營」事故的文件，追加入同大屠殺有關的檔案。」



匈牙利要求聯合國就結束烏俄戰爭談判

匈牙利外交部長西雅爾托，已經要求聯合國安理會常任理事國，就結束烏克蘭戰爭開展談判。





西雅爾托向安理會表示，他希望看到國際社會應「宣揚和平」而並非「戰爭」，亦應幫忙，就如何結束戰爭，進行談判。他又指，作為烏克蘭的鄰國，匈牙利亦正在經歷戰爭帶來的一連串負面影響。





西雅爾托說：「超過 100 萬難民湧入匈牙利，令我們必須開展史上最大規模的人道行動。國家能源進口費用亦在短短一年內，從 7億歐元增加到 170 億。通脹率飆升，對食品價格亦有非常負面的影響。」





西雅爾托發表上述評論之前，俄羅斯軍隊隔晚亦在烏克蘭近十幾個省份，再次發射導彈及以無人機轟炸，造成至少 11 人死亡。亦是於今年開始以來，基輔首宗因軍事襲擊而出現的死亡事件。



基里巴斯或重返太平洋島國論壇

去年 7 月退出太平洋島國論壇的國家基里巴斯，總統馬茂（Taneti Maamau）預計將參加定於 2 月下旬舉行的太平洋島國論壇特別領導人特別會議，外界預計基里巴斯可能將會重返論壇。





基里巴斯退出論壇的主因之一，是因為2020年，密克羅尼西亞島群國家屬意的論壇秘書長人選不敵庫克群島前總理普納（Henry Puna），他們亦認為論壇一切都忽視該島群國家的意見，紛紛揚言會退出論壇。



體育消息

隨住澳洲網球公開賽繼續進行，祖高域的父親被拍攝到，在墨爾本公園外跟俄羅斯總統普京的支持者合照。





一段影片被發佈到 YouTube ，顯示祖高域父親和部份手持親俄標語橫額的人士交談，並對住鏡頭用塞爾維亞語發表一段簡短講話後離開。





此前，澳洲網球協會已禁止觀眾在比賽的第二天。在墨爾本公園攜帶和展示任何涉及俄羅斯及白俄羅斯的橫額。協會表示，已經向球員和他們的團隊，簡要地介紹這項賽事政策，並提醒他們要避免任何可能會干擾賽事的行動。





READ MORE 祖高域奪阿德雷德網賽冠軍 為出戰澳網打強心針



