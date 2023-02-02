今日大事（2月3日）

政府今開會檢視國民保健制度

聯邦和各州地將會討論醫療系統改革的問題。





總理艾巴尼斯今日會在坎培拉，和各州地領袖召開今年第一次國家內閣會議。他昨晚先在官邸設宴招待他們。





預計會議首要議題是檢視國民保健（Medicare）制度，解決民眾難以負擔和獲取的問題。





其他議題包括原住民「縮窄差距」的措施，以及能源、槍械改革、地方政府和住房等方面。



國防部長：澳英美聯盟能防澳主權被挑戰

正在和外交部長黃英賢一同訪問英國的國防部長馬利士形容，澳英美聯盟（AUKUS）給予澳洲改變在世界舞台位置的機會。





在澳英兩國部長聯合召開的記者會上，馬利士表示，澳英美安全協議是出現像俄烏戰爭般的主權挑戰時的重要措施。





馬利士說：「如我之前提過，協議是澳洲國家歷史的重要時刻，將改變澳洲的國際面貌，將會建立國家的主權和能力。」





而英國國防部長華禮仕談及向烏克蘭提供軍備的事宜，指應要求迅速移交武器是有困難。





華禮仕說：「英方上星期承諾了坦克，至於之後是甚麼，他對所有軍備都持開放態度，不單只是戰機。但我強調這個過程不會一夜發生。」



【美中博奕】菲律賓宣佈向美軍多開放四個軍事地點

菲律賓宣佈，會按照2014 年和美國簽定的「加強防務合作協議」，向美軍開放另外四個軍事地點的使用權，等如允許更多美軍進駐菲律賓。





隨著各界關注中國在仍有爭議的南海地區實施強硬態度，美國目前亦尋求擴大其國於南海的軍事保安安排，試圖阻止潛在的中國「對台動武」風險。



【美中博奕】美國宣佈於所羅門重開大使館

美國於所羅門群島首都霍尼亞拉重開大使館，被視為是美中於太平洋外交博奕的最近發展之一。





新大使館初步規模較小，只有一名臨時代辦、數名國務院工作人員，及數名當地僱員。





美國以往亦曾開設駐所羅門大使館約五年，但因應冷戰後全球決定減低外交人手，當地的美國大使館一度於 1993 年關閉。



新州綠黨要求所有公共交通免費

新州綠黨表示，所有形式的公共交通都應該免費。





該黨在3月州議會選舉前提出運輸方面的政策，要求全面改革公共交通系統。





其政綱還包括：逆轉公共交通服務的私有化協議；寵物應被允許帶上巴士、火車和渡輪。



托兒服務界要求即時加薪25%

托兒服務行業的工人呼籲即時加薪25%，以解決行業人手流失的問題。





專家指，低收入、惡劣的工作條件和政府撥款不足，導致該行業人手短缺。





數據顯示，托兒服務從業者的流失率估計達到每年30至48%，比全國行業平均數字多一倍。



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澳洲2022招聘率升兩成

數據顯示，澳洲勞動力市場的招聘率，在2022年提高了近兩成。





職場社交平台領英（LinkedIn）的數據指，在截至12月的過去一年，勞動力市場逐漸穩定，工人就業需求放緩，但仍有行業嚴重人手短缺。





另外，數據反映返回辦公室工作的趨勢增加，其中行政和支援這一類需要面對面工作的職位的招聘率，一年提高了119%。





不過，很多人仍然傾向可以靈活選擇在家工作的職位。



達頓：將就原住民國會之聲入憲公投討論

反對黨領袖達頓表示，會就原住民國會之聲入憲公投進行更多討論。





達頓昨日參與了總理艾巴尼斯和公投工作組的會議。雖然坊間已經有人發起投反對票的行動，但艾巴尼斯對公投通過感到樂觀。





而原住民機構Uluru Dialogue的聯席主席戴維斯表示，透過原住民之聲來在憲法得到承認，值得廣大澳洲人支持。





戴維斯說：「我歡迎達頓願意進行更多討論的承諾。他說決定公投結果的是澳洲人，而非政客，憲法屬於人民，而非政客或國會，只有人民可以改變它。」



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研究機構：澳商業信心下降籲利率要維穩

德勤經濟研究機構Deloitte Access Economics下調了對澳洲2023年商業投資的預測。





該機構指，在疫情期間，政府慷慨的激勵措施支持了投資，但由於成本上漲和需求下降，商業信心也在下降。





而在全球經濟前景疲軟，投資前景已經黯淡的情況下，央行進一步加息可能會令澳洲經濟陷入不必要的衰退。





該機構建議，利率應穩定在3.1%。



歐洲英國將會再加息

歐洲及英國的央行分別將利率再調高半個百分點。英倫銀行行長貝利、和歐洲央行行長拉加德都表示預計今年仍會進一步加息。





拉加德指：「大家現對三月後是否仍有加息空間，或通脹是否已經到達頂峰等問題存疑，我強調， 歐洲仍有加息的空間，央行亦明白這方面的工作未完。」





貝利則說：「英國在利率方面已經做了很多工作。但整體成效仍有待觀察，未能過早宣佈『加息工作已取得成功』。」



【自動債務索償系統】前部長承認應尋法律意見

前部長波達就自動債務索償系統的調查作供時表示，當年應該就該系統是否合法尋求法律意見。





另一位前部長圖治早前供稱，只有在2015至17年，時任社會服務部長波達和總理譚保有權停止該系統。





而波達昨日向皇家委員會表示，他當時雖然對自動債務索償系統有擔憂，但從未獲得過內部建議或被指出法律問題。





他承認，該系統有很多程序化的問題很容易修復，或者一開始就可以設計得更好。



新州不到四成民眾有檢查腸癌

數據顯示，新州只有39.5%的合資格人士參加了全國腸癌篩查項目。





新州癌症協會趁州選舉即將舉行，發起「在此改變」的倡議運動。該會呼籲下一屆政府，加強推廣腸癌篩查，幫助潛在病人及早發現病情。



普京：將建博物館紀念對烏克蘭軍事行動

俄羅斯在紀念第二次世界大戰蘇聯在斯大林格勒戰役中，戰勝納粹德國軍隊 80 週年的同時，總統普京表示支持建立一個博物館，專門用於紀念烏克蘭的特殊軍事行動。





普京是在伏爾加格勒的 斯大林格勒保衛戰博物館，與青年愛國組織代表座談時，發表這番講話的。





普京說：「收集有關士兵在何處、以及如何捍衛他們祖國利益的文物，有關資料非常重要。今天所有地區的代表都在該地戰鬥，我們應該到所有地方收集資料。建立博物館的想法很好，如果我們還記得創建此類博物館的歷史，是從偉大的衛國戰爭（即第二次世界大戰）開始的。因此，我們當然應該這樣做。我很高興地支持建立博物館，我想感謝這個想法的本身。」



40國反對俄國及白俄羅斯參加2024奧運

波蘭表示，有可能在下周建立一個由包括澳洲在內，大約 40 個國家所組成的聯盟，以支持阻止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加 2024 年奧運會。





波羅的海國家和波蘭特別指出，如烏俄戰爭仍在繼續，國際體育管理機構應要禁止，俄羅斯和白俄羅斯運動員參加巴黎奧運會和其他賽事。





波蘭體育部長博特尼祖克 （Kamil Bortniczuk） 表示，這些運動員甚至不應該被允許在沒有國旗或國歌的情況下以中立身份參賽。





博特尼祖克：「我相信 2 月 10 日的這次會議將以類似的立場結束，大約 40 位、超過 30 位國家的體育部長，包括歐洲國家，還有英國、美國、澳洲、日本、加拿大和韓國，都會拒絕接受國際奧委會讓俄羅斯和白俄羅斯代表重返巴黎奧運會的想法。」



歐盟料於俄烏戰爭一週年再制裁俄國

俄羅斯再向烏克蘭頓涅茨克地區發射導彈，摧毀當地一座建築及導致最少三名平民死亡。基輔早前一直警告指，俄羅斯將對當地發起新一輪重大攻勢。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基促請歐盟要對俄羅斯採取更嚴厲的制裁措施。





自俄羅斯在去年２月入侵烏克蘭以來，歐盟對俄羅斯的國防及金融部門實施前所未有的制裁，但很多商業聯繫仍未受製裁—包括俄國同比利時的鑽石貿易。





歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將在 2 月 24 日俄烏戰事踏入一週年之際，對俄羅斯實施新一輪制裁，馮德萊恩亦宣佈，會於海牙開設立一個針對入侵烏克蘭罪行的國際中心。





馮德萊恩說：「俄羅斯必須為其惡行負上法律責任。作為第一步，烏克蘭及歐盟的檢察部門已經開始合作收集證據。我宣佈將會於海牙開設一個為入侵烏克蘭罪行而設的國際中心，以協調證據收集工作。」



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911巴籍罪犯透露被美國中情局酷刑對待

早前被關押於關塔那摩灣監獄設施的巴基斯坦男子馬吉德汗(Majid Khan)，透露他在 911襲擊事件後，如何受到美國中情局的酷刑對待。





現年42 歲的馬吉德汗於2012 年承認聯同基地組織成員，密謀謀殺及支持恐怖主義行動，而他剛被轉移到伯利茲。





而有別於最高峰時的 800 人，關塔那摩灣監獄設施仍然有 34 人被拘留， 其中 20 人符合轉移條件。





白宮新聞秘書皮埃爾表示，美國政府目前正尋求關閉關塔那摩灣設施，並正就將設施內關押的人士轉移安排，選定合適的國家及進行有關談判。





「因為問題涉及關塔那摩灣設施及總統拜登的立場，總括而言，我只能說美國仍然致力於，在深入及徹底的考慮下，希望可以負責任地減少關塔那摩灣的被拘留者人數，並最終實現關閉設施的安排。」



芬蘭：堅持和瑞典一起加入北約

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）到訪瑞典首都斯德哥爾摩時，強調芬蘭會堅持和瑞典攜手加入北約。





瑞典早前出現針對土耳其的示威活動後，土耳其總統埃爾多安向瑞典表示，不指望在加入北約的問題上，會獲土耳其支持。而土耳其原定於今個月和瑞典及芬蘭就加入北約一事進行的會談，亦已無限期推遲。





馬林於和瑞典首相基斯特森（Ulf Kristersson）會晤後強調，芬蘭和瑞典共同加入北約符合各方利益，而兩國去年春天開始申請加入北約，亦會攜手完成今次旅程。



緬甸宣佈再向多地實施軍事管制

緬甸國家管理委員會當地周三宣佈，會再向國內多個地區實施軍事管制，由地方軍事長官負責行使行政及司法權力，同時亦宣佈，再次延長全國緊急狀態6個月。





當局強調，新措施是要更有效地實施安全、法治和地區和平工作。





緬甸的仰光省、曼德勒省和欽邦等地區，自2021年3月起已實施軍管。新一輪安排涉及的地區，包括實皆省、欽邦等4個省份及4個邦的37個城鎮。



體育消息

板球方面，布里斯本Heat隊，於雪梨板球場的Big Bash 板球賽準決賽，憑四個三柱門及116分對9分的優勢、擊敗雪梨76 人隊，成功打入周六的總決賽賽事，和珀斯Scorchers對決。





今次亦是布里斯本Heat第二次打入總決賽，亦是自 2019至2020賽季、Big Bash 板球賽實施總決賽制度改革以來，首次有於聯賽成績排於第五位球隊獲得總決賽資格。



