今日大事（1月16日）

佩洛德年少曾穿納粹服裝 小黨要求事件交警方

新州州長佩洛德（Dominic Perrottett）承認曾經穿著納粹服裝出席自己21歲生日會 ，事件擴大，新州射擊手、漁民和農民黨（NSW Shooters, Fishers and Farmers Party）領袖博薩克（Robert Borsak）表示，將事件轉介給警方，不過他的舉動似乎沒有得到主要政黨和綠黨的支持。





博薩克表示，他想知道佩洛德有否違反《誓言法》，因佩洛德大概在2010年左右在一份自由黨預選文件上表示，他沒有任何可以讓該黨難堪的事情要透露。





身兼新州議會公共帳目委員會副主席的博薩克，希望委員會成員召開緊急聽證會，調查佩洛德是否適合繼續擔任州長。





不過委員會主席、綠黨議員法爾曼（Cate Faehrmann）表示，博薩克要求召開聽證會是「有點奢侈」。





她說，博薩克所屬的政黨無法讓他為自己在議會中的行為負責。



佩洛德發評論指推佩洛德在推出首次置業者稅務改革時稅務改革是為下一代

新州州長佩洛德在推出 首次置業者稅務改革 時表示，他專注為下一代制定政策，而不是為下一次選舉。





佩洛德在雪梨晨鋒報發表一篇評論文章，他說希望新政策可以推動新州發展，政府的首次置業選擇計劃可以讓購買低於 150 萬元房屋的人士，選擇一次過支付印花稅或是年度土地稅。



新州6消防員往西澳助應付洪水

新州的消防員正前往西澳，協助西澳應付洪水。





六名新州消防員將前往Broome和Kalgoorli五天，協助社區聯絡以及制訂洪水規劃和安全指引。





與此同時，另一組專業消防員已被派往新州的最西部。





新州消防水上救援隊將去到Menindee提供協助，洪水已令那個偏遠城鎮與外界隔絕。



昆州3女子受洪水圍困獲救 在醫院接受治療

三名被洪水圍困的女子，昨天在昆州北部 Prosperine 附近獲救後，當局促請昆州北部的居民隨時留意最新警告，不要試圖駕車越過洪水。





這三名女子昨天在昆州北部的Palm Grove被發現緊緊抓住一棵樹，目前正在醫院接受治療。





昆州北部海岸受到季候風影響，為當地帶來了嚴重的雷暴和暴雨，洪水上漲導令該州部分地區陷入混亂之中。





氣象局表示，當地今天會落大雨，可能導致「危險並危及生命」的山洪暴發，六小時的總降雨量可能達到200至250毫米，特別是Mackay北部的海岸和山脈。





39歲男子疑在Yarra River失蹤 警方繼續搜索

一名男子懷疑在墨爾本的Yarra River失蹤，當局今早繼續搜索。





警方獲悉，這名39歲的男子，原本與朋友一齊在 Warrandyte 的 Taroona 保護區，之後獨自沿著一條通往河流的小路步行時失蹤。





擔心他的朋友在報警前曾試圖尋找他的下落。





維州沙展卡列哈（Will Calleja）說，今天早上將繼續在陸地和水域進行搜索。





卡列哈指，昨天有多個機構一同協助搜索，包括空中搜索隊，警察搜救和維州緊急服務部，以及當地並其他部門。



黃金海岸直升機意外 10歲男孩脫離危險期

男孩塔德羅斯（Nicholas Tadros）已脫離危險期，不過仍然需要使用呼吸機協助呼吸。





根據他父親在社交媒體上所發的一篇帖文指，塔德羅斯因為疼痛、痛苦和焦慮而服食鎮靜劑。





他的母親在意外中死亡，喪禮將於今天舉行。



以色列女子4年前被殺 父親以女兒名義設獎學金

四年前在墨爾本被謀殺的一名以色列女子，她的父親宣佈為女兒開設醫學研究獎學金，希望能夠促進中東的和平。





該獎學金以21歲的馬薩拉維（Aiia Maasarawe）的名義開設，重點是培訓以色列醫院的巴勒斯坦醫生。





她的父親馬薩瓦（Saeed Masarwa）向SBS新聞表示，他的女兒希望世界各地不同背景和國籍的人能夠更好地交流。





馬薩瓦指，希望可以延續馬薩拉維的夢想，在人與人之間和社會之間架起橋樑，發揮正面作用。



3律師事務所就Medibank提集體訴訟

指他們可以為多達970萬受影響的客戶獲得賠償。





這三家律師事務所一直研究賠償要求，並表示他們有數萬名 Medibank註冊客戶。





去年 11 月，其中一間律師事情所Maurice Blackburn向澳洲資訊專員辦公室（OAIC）正式提出對 Medibank 投訴，辦公室有權要求賠償。



有報告指澳比七國集團其他國家更能抵禦疲弱經濟狀況

澳洲在2022年5月至11月期間，就業增長超越美國、法國、意大利、德國、加拿大、日本和英國。





財政部向澳洲統計局數據的分析顯示，在這六個月內，有234,000人找到工作，增幅為1.73%。建築業、零售業以及住宿和食品服務業帶動澳洲就業激增。





其他國家的就業市場亦在大流行後對勞動力有強勁需求，其中包括美國，該市場在5月至11月期間增長了1.26%。





但亦有 其他發達經濟體出現就業放緩 ，包括英國，其就業增長在 5 月至11月期間下滑了 0.27%。



更多內容 市場恐懼明年經濟衰退 紛紛下滑

前北領地警務處長單車事故喪生

前北領地警務處長懷特 (Paul White)在一宗單車事故中喪生。





72 歲的懷特在阿德雷德東南部踩單車時，與一輛汽車相撞後死亡。





據稱駕車的61歲男子正協助警方調查事故原因，當局已將他的車拖走檢查。





懷特出任北領地警務處長八年後，於2009年退休。



尼泊爾內陸客機墜毀 增至68人死

尼泊爾一架內陸客機墜毀，死亡人數增至68人，仍有4人失蹤，有報導指乘客名單上有一名澳洲人，外交部正向有關方面查證。





出事的雪人航空客機在昨日早上從首都加德滿都 (Kathmandu)起飛，前往西部城市博克拉 ( Pokhara)，降落前在機場跑道附近墜毀，當時天氣良好。





據報機上載有68名乘客和4名機組人員，有10人是外國公民，





一名目擊者穆罕默德（Mehmood Khan）指，當時見到的情況相當可怕。





穆罕默德表示，他們聽到好像雷聲一樣的撞擊聲，然後在露台上看到很多煙霧，他們知道發生飛機失事後，就趕到現場。雖然他自己沒有走下山坡，但他的朋友在山下尋找生還者時，只是搬走了至少 35 具屍體。





尼泊爾總理達哈爾對事故表示悲痛，並下令內政部和安全部門等展開救援工作，當局將今日定為公眾假期，全國下半旗致哀，並成立調查委員會，同時指示對所有國內航班進行技術檢查。 尼泊爾在1992年亦曾發生嚴重空難，一架空中巴士降落加德滿都機場時墜毀，機上167人全部罹難。



更多內容 小型飛機雪梨西南部墜毀兩人亡

澤連斯基呼籲西方盟友提供更多武器 以抵俄軍

烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）有住宅大廈被俄羅斯導彈擊中，死亡人數增至30人，超過30人留醫， 其中12人情況嚴重。





當局指，救出生還者的希望甚微。地區州長顧問巴巴琴科 (Natalia Babachenko) 表示，可能仍有30至40人困在瓦礫下。





俄軍在周六轟炸基輔和其他地方的基礎設施，以在嚴冬情況下影響電力供應。





澤連斯基指，俄羅斯的恐怖活動能否被制止嗎，答案是可以的。不幸的是，這場戰事必須在烏克蘭的土地、空中、海洋上進行。烏克蘭需要盟友倉庫中的武器，部隊正在等待這些武器。





而北約秘書長斯托爾滕伯格（Jens Stoltenberg）就表示，烏克蘭有望很快從西方國家獲得更多重型武器。



更多內容 國際組織呼籲烏克蘭總統思考結束戰事的出路

美國加州受風雪暴雨肆虐 進入緊急狀態

美國加州遭受大風雪及暴雨肆虐，總統拜登（Joe Biden）宣布該州進入緊急狀態，聯邦政府向受影響的地區提供援助。





自上月26日以來，加州一直受到極端天氣影響，導致至少19人死亡。





該州中部海岸的蒙特雷縣已下令居民疏散，同時亦宣布洪水警報和道路封閉。一名居民說，她因為要不斷進行清理工作而感到疲乏。





該名居民表示，大家都感到震驚，因為即使已做好準備，但也沒有料到情況會變得如此混亂和破壞。他們的熔爐都不能再用，因為實在太多工作，他們的背部感到酸痛，穿上雨靴的腳易行難受，因為泥濘實在太難清理。



賴清德接任民進黨主席 指要贏回台灣民眾信任

賴清德有意出戰明年的總統大選，他在社交網站貼文指，接下來是民進黨贏回人民信任的開始，他又指，現在的目標是要團結全黨，重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政品質保證」兩塊招牌，又指民進黨過去推動民主改革，下階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。



中國外長外訪埃及 指將繼續投資埃及基建

中國外長秦剛訪問非洲，抵達最後一站行程埃及，在首都開羅分別與總統塞西、外長舒克里和阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特會面。





秦剛會見塞西時表示，北京將繼續投資在埃及的基建工程，包括多項「一帶一路」相關項目。塞西則說，埃及願意同中國加強國際和地區事務協作，並歡迎更多中國企業到埃及投資。





秦剛又指，中方讚賞並支持埃及為促進中東和平穩定發揮積極作用，願共同促進地區長治久安，推動以色列和巴勒斯坦問題早日得到公正解決。





今次是秦剛上任後首次外訪，他將在今日結束一連8日的行程，返回中國。



體育消息

澳洲網球公開賽今天在墨爾本開鑼 ，首輪賽事中， 世界排名第二的拿度（Rafael Nadal ）將會對英國年輕好手德雷珀（Jack Draper）。





阿爾卡拉斯早前宣布因傷退賽後，拿度將以頭號種子身份第 18 次參加澳網。





拿度去年參賽時，剛從嚴重腳傷康復，最終在決賽中擊敗俄羅斯好手麥維迪夫，贏得他第二個澳網冠軍。





目前拿度已贏取了 22 個大滿貫冠軍頭銜，比祖高域多一個。



更多內容 祖高域奪阿德雷德網賽冠軍 為出戰澳網打強心針