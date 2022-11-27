今日大事（11月28日）

新州受洪水威脅仍然未除，今天（11月28日）已踏入第75天，部份居民要依賴直升機運送食物和藥物。

NSW FLOODS

新州受洪水威脅仍然未除。 Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE

新州洪水威脅未除 部份地區靠空運運物資

新州受洪水威脅
仍然未除，今天（11 月 28 日）已踏入第75天，部份居民要依賴直升機運送食物和藥物。

大家都擔心新州受洪災影響的城鎮，可能會因此而要與外界隔絕長達一個月。

在新州西部城鎮Euabalong，當地一間旅館的老闆說，該鎮剛剛用新建成的堤壩，阻擋來自Lachlan River的洪水氾濫。

不過他說，當地仍然與外界隔絕，必須靠空運得到物資。
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【洪災頻發】如何做好準備保護家人財產？

洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）

組織警告非自然災害增加 現災難規劃不符合實際需要

澳洲人在今個夏天，
將會面臨洪水、颶風甚至日本腦炎爆發的威脅
，有關注氣候的組織警告說「非自然災害」將會增加。

氣候委員會和氣候行動緊急領導人所做的最新一份報告指，澳洲的災難規劃不符合應付實際需要，並指最近不斷出現的
惡劣天氣
令社區缺乏足夠的時間復原。

這份關於澳洲「非自然災害新時代」的報告，概述了納稅人為洪水、叢林大火和其他災害所造成的損失而付出代價的程度，發現最終「錢落晒石油公司嘅袋」。

該組織呼籲大幅增加抗災資金、終止化石燃料補貼，以及制訂國家災難策略。

他們又指，氣候變化令目前的災難規劃「不再符合應付實際需要」，無法保護澳洲人的安全。
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你了解澳洲新的火災危險等級系統和全國緊急警報系統嗎？

聯邦政府非常有信心勞資關係法案可在本周通過

聯邦政府表示，非常有信心
勞資關係法案
，將於本週在參議院獲得通過，履行工黨政府在年底前要作出改變的承諾。


勞資關係部長博克 (Tony Burke) 表示，在參議院今年的最後一次會議上，就該法案的修正案進行辯論之際，他們正游說眾議院中間派議員，希望得到他們的支持。


博克表示，他相信法案一旦獲得通過，將令工資增加，以緩解家庭應付通漲所帶來的
生活開支壓力



但他表示，即使在這項立法通過之後，還有更多工作要做。


博克表示「例如，零工經濟實際上仍然是無酬勞的。在零工經濟中，工人的工資有可能低於員工的法定最低工資比率。所以我們還有更多的工作要做，我不會因為法案通過而不再繼續有關工作。」

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勞資關係法不利小生意人士？

中國多個城巿昨出現針對新冠防控措施抗議活動

中國內地多個城巿包括上海、北京、廣州、武漢及成都等昨日紛紛出現
針對新冠防控措施的抗議活動


據外電報道，昨日上海再有民眾在烏魯木齊中路集結，哀悼新疆烏魯木齊一宗大廈火警的10名死者。

火警在上星期四發生，造成10死9傷，官方事後否認因過度封控阻礙居民逃生及救護人員搶救。

報道指，上海的聚集民眾高呼「不要做核酸」及「習近平下台」等口號。

亦有民眾宣讀憲法。一名女生領導民眾高呼「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革。」口號。

另外，廣州方面亦有
抗議人士
在海珠廣場高呼不要封控要自由、新聞自由、廣州加油等口號。

報道指，警員多次與現場民眾推撞，勸圍觀者散去。武漢及成都等亦有人示威。北京清華大學亦有學生聚集，高叫言論自由。
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中國新冠確診激增逾兩萬宗 六個月來首次出現死亡個案

【開放有望？】中國逐步放寬新冠防疫措施

另外，加拿大政府發表印太戰略報告，形容
中國是世界舞台上一股日益具破壞性的力量。


該份全長26頁的報告指，中國的社會及經濟實力大到不容忽視，而且越來越專注於改變國際規則去迎合自身利益。

報告又指，中國進行大規模投資，建立經濟及外交影響力、進攻性軍事能力和先進技術。加拿大要採取緊急對抗中國的措施，包括嚴格實施投資規則及保護知識產權，阻止中國企業進入加拿大的關鍵領域，保障國家利益。

布里斯本機場有人違反安檢規定 所有航班受延誤

當局已對布里斯本機場有人違反安檢規定一事展開調查。

事發在機場的國內線客運大樓，有一班乘客拒絕遵守保安檢查站的指示，並離開這個區域時，觸犯了違規行為。

當局要重新為乘客進行安檢，所有航班亦因為要重新安檢已寄艙的行李而受到延誤。

那批乘客後來在客運大樓內被發現，並被拘留在機場的安檢區。

假期血液需求增 紅十字會新計劃冀捐血者

澳洲紅十字會
正啟動一項新計劃，希望能夠增加全國血液和血漿捐血者的數量。

紅十字會的數據顯示，每年有40,000人有捐過一次血，但就沒有去捐第二次，而在每年捐血的50萬人當中，超過 60% 的人，捐血次數少於三次。

紅十字會發言人凱斯通（Cath Stone）表示，由於假期期間的血液需求激增，他們希望有多些人來捐血。

她說，澳洲人一生之中，每三個人就有一人需要接受輸血，但捐血的人就令30個只有1個。

凱斯通指，捐血可以幫助更多人，無論是剛分娩的年輕媽媽，還是早產嬰兒，亦可能是遇上車禍的人，又或者經常要接受癌症治療的人，「現在大家是時候思考一下，可以為從不相識的陌生人捐血的好時機。」

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紅十字會呼籲：大家踴躍登記捐「糞」

為防瘋牛症的捐血禁令取消 料年增1.8萬人可捐血

報告預測國家殘障人士服務提供者漸出現財務損失

一份新報告證實，
國家殘障人士服務（NDS）
，正在努力解決勞工短缺問題。

《2022年殘障人士行業狀況調查》指，工人太少、有太多繁文縟節，以及對經濟狀況的擔憂，而令到大家更關注到該行業的不穩定性。

調查預測，將會有越來越多的服務提供者出現財務損失。

倡議人士說，如果不採取行動，該服務將難以為殘障人士提供服務。
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【澳洲定居指南】國家殘障保險計劃

美國前太空人凱利參觀烏克蘭兒童醫院 為籌款出力

自從親俄部隊在兩周前撤出烏克蘭赫爾松後
，俄軍仍然繼續炮轟該區，至少導致32人死亡。

與此同時, 美國前太空人凱利參觀
烏克蘭首都基輔
的兒童醫院，為烏克蘭總統辦公室發起的籌款活動出力。

58歲的凱利探望多名病人，其中包括13歲的卡特琳娜，她在今年 4 月俄軍以導彈襲擊頓涅茨克一個火車站時，被導彈碎片擊中，但她的母親就不幸喪生。

凱利表示，作為大使，他將專注為救護車和發電工作籌款。

凱利向烏克蘭民眾表示， 他自己、美國與世界各地都有很多人支持烏克蘭人，因為他們知道這次是一項錯誤的入侵行動，他指「看到這裡這些受傷的兒童，他真的不知道要對傷者負責的人，在晚上能否問心無愧地睡覺。」
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烏克蘭人不忘當年的「人為大饑荒」

【波蘭致命導彈襲擊】唔關俄羅斯事?「責任問題」突顯北約分歧

抗議者在北約總部組成人鏈促加緊協助烏克蘭

親烏克蘭的抗議者在布魯塞爾北約總部外組成人鏈，要求
北約
加緊協助烏克蘭。

抗議者布羅夫迪（ Jana Brovdiy ）表示，雖然北約成員國向烏克蘭提供了大量援助，但就仍需進行更多工作。

布羅夫迪說，烏克蘭需要更多的防空系統來保護平民度過冬天，感謝北約的所有幫助，但烏克蘭仍然需要更多防空系統。

北約在布魯塞爾就烏克蘭局勢舉行重開會議，要求成員國承諾提供更多援助，包括燃料、發電機、醫療用品、冬季設備和無人機等。

烏克蘭仍然尋求要成為北約成員，而秘書長斯托爾滕伯格就表示，北約決心幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。
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北約戰略概念首提中國 澳洲稱受北京「經濟脅迫」

【北約峰會】艾巴尼斯：中國野心令澳洲要和亞太盟友加強軍事合作

伊斯蘭激進分子襲擊索馬里一間酒店

伊斯蘭
激進分子襲擊
索馬里首都摩加迪沙一間酒店，當時一批政府官員正在裡面。

襲擊者衝進該間靠近總統府的酒店，導致一些官員要從窗戶逃生。

同基地組織有聯繫的青年黨聲稱對襲擊負責，並在聲明中表示，襲擊目標是附近的總統府。
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【真嚇人！】黃金海岸清真寺遭恐嚇收綠色豬頭

意大利發生山泥傾瀉 暫發現2具屍體

意大利伊斯基亞島因日前暴雨發生山泥傾瀉後，海岸警衛隊的潛水員和救援人員正在海上尋找失踪人員。

到目前為止，已經在地面發現兩具屍體，但仍有11人下落不明，包括兩個有孩子的家庭在內。

意大利總理梅洛尼召開內閣會議，宣布該島進入緊急狀態，教宗方濟各亦為死難者祈禱。

教宗指，他靠近受災的伊斯基亞島居民，為遇難者、受苦者和參與救援的人祈禱。

當局表示，由於該島經歷20年來最嚴重的暴雨，在6 小時內降雨達 126 毫米，造成大規模山泥傾瀉，大量泥土和碎片從山腰沖向卡薩米喬拉港，導致建築物倒塌及車輛衝入大海。

喀麥隆首都山泥傾瀉 至今14人死

喀麥隆首都雅溫得發生山泥傾瀉，至今有14人死亡。

喀麥隆中部地區州長比亞（Naseri Paul Bea ）表示，救援人員仍在尋找生還者及傷者。

與此同時，利比亞首都的黎波里出現連場大雨，道路被洪水淹沒。暫時無傷亡報告，但利比亞國家氣象中心表示，該國北部將出現大雨和雷暴天氣。
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極端天氣不斷上演 專家：全球已危險性脫軌

【全球暖化提早10年】聯合國警告百年災難或每年發生 托勒斯海峽群島亦將「消失」

世界盃消息

E組的西班牙與德國打成平手1比1，各得1分。

同組另一場賽事，哥斯達黎加1比0擊敗日本。

在積分榜，西班牙有4分排榜首，日本與哥斯達黎加各得3分，排小組第二及第三位，德國1分包尾。

Ｆ組賽事，克羅地亞4:1大勝加拿大。

同組另一場賽事，摩洛哥爆冷2比0擊敗比利時。

在積分榜，克羅地亞與摩洛哥各得4分，排小組第一及第二位，比利時憑3分排第三，加拿大零分包尾。
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【世界盃】杜克頭槌得分 澳洲1比0勝突尼斯

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Published 28 November 2022 at 9:50am
By Elsa Tsang, Timothy Wu, Hiu Ching Lam
Source: SBS