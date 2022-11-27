今日大事（11月28日）

新州洪水威脅未除 部份地區靠空運運物資

新州受洪水威脅 仍然未除，今天（11 月 28 日）已踏入第75天，部份居民要依賴直升機運送食物和藥物。





大家都擔心新州受洪災影響的城鎮，可能會因此而要與外界隔絕長達一個月。





在新州西部城鎮Euabalong，當地一間旅館的老闆說，該鎮剛剛用新建成的堤壩，阻擋來自Lachlan River的洪水氾濫。





不過他說，當地仍然與外界隔絕，必須靠空運得到物資。



組織警告非自然災害增加 現災難規劃不符合實際需要

這份關於澳洲「非自然災害新時代」的報告，概述了納稅人為洪水、叢林大火和其他災害所造成的損失而付出代價的程度，發現最終「錢落晒石油公司嘅袋」。





該組織呼籲大幅增加抗災資金、終止化石燃料補貼，以及制訂國家災難策略。





他們又指，氣候變化令目前的災難規劃「不再符合應付實際需要」，無法保護澳洲人的安全。



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聯邦政府非常有信心勞資關係法案可在本周通過

勞資關係部長博克 (Tony Burke) 表示，在參議院今年的最後一次會議上，就該法案的修正案進行辯論之際，他們正游說眾議院中間派議員，希望得到他們的支持。







但他表示，即使在這項立法通過之後，還有更多工作要做。







博克表示「例如，零工經濟實際上仍然是無酬勞的。在零工經濟中，工人的工資有可能低於員工的法定最低工資比率。所以我們還有更多的工作要做，我不會因為法案通過而不再繼續有關工作。」





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中國多個城巿昨出現針對新冠防控措施抗議活動

據外電報道，昨日上海再有民眾在烏魯木齊中路集結，哀悼新疆烏魯木齊一宗大廈火警的10名死者。





火警在上星期四發生，造成10死9傷，官方事後否認因過度封控阻礙居民逃生及救護人員搶救。





報道指，上海的聚集民眾高呼「不要做核酸」及「習近平下台」等口號。





亦有民眾宣讀憲法。一名女生領導民眾高呼「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革。」口號。





報道指，警員多次與現場民眾推撞，勸圍觀者散去。武漢及成都等亦有人示威。北京清華大學亦有學生聚集，高叫言論自由。



該份全長26頁的報告指，中國的社會及經濟實力大到不容忽視，而且越來越專注於改變國際規則去迎合自身利益。





報告又指，中國進行大規模投資，建立經濟及外交影響力、進攻性軍事能力和先進技術。加拿大要採取緊急對抗中國的措施，包括嚴格實施投資規則及保護知識產權，阻止中國企業進入加拿大的關鍵領域，保障國家利益。



布里斯本機場有人違反安檢規定 所有航班受延誤

當局已對布里斯本機場有人違反安檢規定一事展開調查。





事發在機場的國內線客運大樓，有一班乘客拒絕遵守保安檢查站的指示，並離開這個區域時，觸犯了違規行為。





當局要重新為乘客進行安檢，所有航班亦因為要重新安檢已寄艙的行李而受到延誤。





那批乘客後來在客運大樓內被發現，並被拘留在機場的安檢區。



假期血液需求增 紅十字會新計劃冀捐血者

紅十字會的數據顯示，每年有40,000人有捐過一次血，但就沒有去捐第二次，而在每年捐血的50萬人當中，超過 60% 的人，捐血次數少於三次。





紅十字會發言人凱斯通（Cath Stone）表示，由於假期期間的血液需求激增，他們希望有多些人來捐血。





她說，澳洲人一生之中，每三個人就有一人需要接受輸血，但捐血的人就令30個只有1個。





凱斯通指，捐血可以幫助更多人，無論是剛分娩的年輕媽媽，還是早產嬰兒，亦可能是遇上車禍的人，又或者經常要接受癌症治療的人，「現在大家是時候思考一下，可以為從不相識的陌生人捐血的好時機。」





報告預測國家殘障人士服務提供者漸出現財務損失

《2022年殘障人士行業狀況調查》指，工人太少、有太多繁文縟節，以及對經濟狀況的擔憂，而令到大家更關注到該行業的不穩定性。





調查預測，將會有越來越多的服務提供者出現財務損失。





倡議人士說，如果不採取行動，該服務將難以為殘障人士提供服務。



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美國前太空人凱利參觀烏克蘭兒童醫院 為籌款出力

與此同時, 美國前太空人凱利參觀 烏克蘭首都基輔 的兒童醫院，為烏克蘭總統辦公室發起的籌款活動出力。





58歲的凱利探望多名病人，其中包括13歲的卡特琳娜，她在今年 4 月俄軍以導彈襲擊頓涅茨克一個火車站時，被導彈碎片擊中，但她的母親就不幸喪生。





凱利表示，作為大使，他將專注為救護車和發電工作籌款。





凱利向烏克蘭民眾表示， 他自己、美國與世界各地都有很多人支持烏克蘭人，因為他們知道這次是一項錯誤的入侵行動，他指「看到這裡這些受傷的兒童，他真的不知道要對傷者負責的人，在晚上能否問心無愧地睡覺。」



抗議者在北約總部組成人鏈促加緊協助烏克蘭

抗議者布羅夫迪（ Jana Brovdiy ）表示，雖然北約成員國向烏克蘭提供了大量援助，但就仍需進行更多工作。





布羅夫迪說，烏克蘭需要更多的防空系統來保護平民度過冬天，感謝北約的所有幫助，但烏克蘭仍然需要更多防空系統。





北約在布魯塞爾就烏克蘭局勢舉行重開會議，要求成員國承諾提供更多援助，包括燃料、發電機、醫療用品、冬季設備和無人機等。





烏克蘭仍然尋求要成為北約成員，而秘書長斯托爾滕伯格就表示，北約決心幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。



伊斯蘭激進分子襲擊索馬里一間酒店

伊斯蘭 激進分子襲擊 索馬里首都摩加迪沙一間酒店，當時一批政府官員正在裡面。





襲擊者衝進該間靠近總統府的酒店，導致一些官員要從窗戶逃生。





同基地組織有聯繫的青年黨聲稱對襲擊負責，並在聲明中表示，襲擊目標是附近的總統府。



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意大利發生山泥傾瀉 暫發現2具屍體

意大利伊斯基亞島因日前暴雨發生山泥傾瀉後，海岸警衛隊的潛水員和救援人員正在海上尋找失踪人員。





到目前為止，已經在地面發現兩具屍體，但仍有11人下落不明，包括兩個有孩子的家庭在內。





意大利總理梅洛尼召開內閣會議，宣布該島進入緊急狀態，教宗方濟各亦為死難者祈禱。





教宗指，他靠近受災的伊斯基亞島居民，為遇難者、受苦者和參與救援的人祈禱。





當局表示，由於該島經歷20年來最嚴重的暴雨，在6 小時內降雨達 126 毫米，造成大規模山泥傾瀉，大量泥土和碎片從山腰沖向卡薩米喬拉港，導致建築物倒塌及車輛衝入大海。



喀麥隆首都山泥傾瀉 至今14人死

喀麥隆首都雅溫得發生山泥傾瀉，至今有14人死亡。





喀麥隆中部地區州長比亞（Naseri Paul Bea ）表示，救援人員仍在尋找生還者及傷者。





與此同時，利比亞首都的黎波里出現連場大雨，道路被洪水淹沒。暫時無傷亡報告，但利比亞國家氣象中心表示，該國北部將出現大雨和雷暴天氣。



世界盃消息

E組的西班牙與德國打成平手1比1，各得1分。





同組另一場賽事，哥斯達黎加1比0擊敗日本。





在積分榜，西班牙有4分排榜首，日本與哥斯達黎加各得3分，排小組第二及第三位，德國1分包尾。





Ｆ組賽事，克羅地亞4:1大勝加拿大。





同組另一場賽事，摩洛哥爆冷2比0擊敗比利時。





在積分榜，克羅地亞與摩洛哥各得4分，排小組第一及第二位，比利時憑3分排第三，加拿大零分包尾。

